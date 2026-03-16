Посол Шовги Камал Оглу Мехдизаде: Выборы создают прочную основу для дальнейшего развития Вьетнама

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики во Вьетнаме Шовги Камал Оглу Мехдизаде. (Фото: ВИА)



Выборы депутатов Национального собрания (НС) XVI созыва и депутатов Народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов являются важным политическим событием, знаменующим заметную веху в процессе развития Вьетнама. По этому случаю Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики во Вьетнаме Шовги Камал Оглу Мехдизаде дал интервью корреспонденту ВИА о значении этих выборов и ожиданиях в отношении нового созыва НС в продвижении двусторонних отношений.



По словам посла Шовги Камала Оглу Мехдизаде, выборы депутатов НС и депутатов Народных советов всех уровней являются не только выражением воли народа и проявлением демократии, но и возможностью укрепить институциональные основы социально-экономического прогресса Вьетнама. По его мнению, это важная веха в процессе государственного управления и развития страны.



В последние десятилетия Вьетнам добился значительных успехов в развитии и стал одной из наиболее динамичных экономик региона. Вновь избранные НС и Народные советы всех уровней будут играть важную роль в формировании политики, совершенствовании правовой базы и контроле за реализацией стратегий развития, направленных на поддержание экономического роста, повышение социального благосостояния, а также на продвижение инноваций и цифровой трансформации.



Посол Шовги Камал Оглу Мехдизаде подчеркнул, что выборы помогут обеспечить избрание компетентных и ответственных представителей, которым будет доверена задача вести страну на следующем этапе развития. Их роль будет крайне важна в реализации поставленных социально-экономических целей, укреплении управленческого потенциала и эффективном реагировании на внутренние приоритеты и глобальные вызовы. Он выразил уверенность, что избирательный процесс внесёт позитивный вклад в стабильность, сплочённость и процветание Вьетнама, создавая условия для продолжения устойчивой траектории развития страны.





Многочисленные представители этнических меньшинств из бывшей революционной базы общины Гао (провинция Зялай) приходят голосовать с самого раннего утра. (Фото: ВИА)

Говоря о двусторонних отношениях, посол отметил, что парламентская дипломатия всё более становится важной опорой международного сотрудничества, дополняя традиционные дипломатические каналы и способствуя укреплению взаимопонимания между государствами. В последние годы сотрудничество между парламентами Азербайджана и Вьетнама развивается позитивно, отражая дух дружбы и взаимного уважения.



По словам посла Шовги Камала Оглу Мехдизаде, встреча Генерального секретаря То Лама с Председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой в ходе визита Генерального секретаря в Азербайджан в мае прошлого года стала важной вехой в укреплении межпарламентских отношений между двумя странами. Председатель парламента Азербайджана выразила готовность совершить первый официальный визит во Вьетнам и с уважением пригласила своего вьетнамского коллегу посетить Баку. Ожидается, что парламентские группы дружбы двух стран сыграют активную роль в продвижении сотрудничества.



Посол выразил надежду, что новый созыв НС Вьетнама продолжит играть активную роль в развитии двустороннего сотрудничества через парламентские обмены, диалог между группами дружбы парламентариев и взаимные визиты. Ожидается, что такие мероприятия будут способствовать углублению политического доверия и расширению сотрудничества в таких областях, как торговля, инвестиции, энергетика, образование, культура и контакты между народами.





Генеральный секретарь То Лам голосует на избирательном участке № 02 квартала Бадинь города Ханоя. (Фото: ВИА)



По словам посла Шовги Камала Оглу Мехдизаде, партнёрство между Азербайджаном и Вьетнамом развивается динамично, особенно после того, как две страны установили стратегическое партнёрство во время государственного визита Генерального секретаря То Лама в Азербайджан в 2025 году. Это создаёт благоприятную основу для дальнейшего расширения сотрудничества в различных областях, включая парламентскую дипломатию, способствуя укреплению всеобъемлющих и взаимовыгодных отношений между двумя странами.