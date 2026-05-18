ИСКУССТВО
Послы продвижения ремесла народной картины Донгхо
Ремесло изготовления народных картин Донгхо в квартале Донгкхе, квартале Тхуантхань провинции Бакнинь возникло около 500 лет назад и достигло расцвета в 40-х годах XX века. В тот период в деревне Донгхо насчитывалось до 17 родовых линий, занимавшихся производством картин. Создавалось большое количество произведений с разнообразной тематикой, удовлетворявших духовные, поздравительные и бытовые потребности населения, особенно в период празднования Тэта, благодаря ярким краскам и уникальным натуральным материалам.
После 1945 года ремесло изготовления народных картин Донгхо оказалось под угрозой исчезновения, многие семьи переключились на изготовление ритуальных бумажных изделий. В то время, когда ремесло переживало сложный период и большинство семей сменили род деятельности, в небольшом переулке старинной деревни Май (ныне квартал Донгкхе) семья мастера Нгуен Хыу Хоа и его супруги — Заслуженного мастера Нгуен Тхи Оань — вместе с детьми и внуками продолжала упорно сохранять и развивать традиционное ремесло. Именно они стали одними из самых активных участников мероприятий по продвижению культуры Вьетнама и провинции Бакнинь в мире.
В мастерской площадью около 30 м² Заслуженный мастер Нгуен Тхи Оань наносит плавные мазки кистью, мастер Нгуен Хыу Хоа печатает изображения со старинных резных досок, а дети и внуки, собравшись вокруг, обучаются ремеслу: одни печатают картины, другие смешивают краски или сушат отпечатки, создавая атмосферу миниатюрной деревни народной картины Донгхо.
Рассказывая о своей "судьбе в ремесле", Заслуженный мастер Нгуен Тхи Оань отметила, что родилась и выросла в атмосфере ремесленной деревни, в семье, где её мать занималась изготовлением картин Донгхо, а затем стала невесткой семьи с многолетними традициями этого ремесла. Именно поэтому любовь к наследию была привита ей с ранних лет. Со временем эта любовь превратилась в мощный стимул к постоянному обучению, творчеству и поиску устойчивых путей развития ремесла.
Бережно относясь к произведениям, создаваемым вручную с помощью деревянных печатных досок и полностью натуральных красок — красного цвета из земли, жёлтого из цветов софоры, белого из раковин моллюсков, — Заслуженный мастер Нгуен Тхи Оань не только сохраняет традиционные технологии, но и занимается восстановлением ценных старинных образцов. Особенно важно, что она создала и развила более 50 новых образцов картин, гармонично сочетающих народный дух и современное дыхание, тем самым расширяя возможности выхода на рынок.
В настоящее время в семейном храме и выставочном помещении хранится около 600 печатных досок различных видов, некоторые из которых датируются концом XIX — началом XX века, а также тысячи народных картин Донгхо различных жанров.
Послы, выводящие ремесло народной картины Донгхо в мир
Семья Заслуженного мастера Нгуен Тхи Оань и мастера Нгуен Хыу Хоа не только создаёт и передаёт ремесло следующим поколениям, но и активно участвует в демонстрации и продвижении ремесла на многочисленных мероприятиях во Вьетнаме и за рубежом. Благодаря этим презентациям вьетнамские и иностранные туристы лучше узнают уникальную народную живопись Вьетнама, где каждая картина несёт не только эстетическую ценность, но и содержит гуманистические истории, отражающие обычаи, традиции и философию жизни вьетнамцев.
Супруги принимали участие во многих важных мероприятиях во Вьетнаме и за рубежом, таких как Выставка традиционных ремесленных деревень по случаю 70-летия со дня основания государства (2 сентября 1945 года — 2 сентября 2015 года); церемония возложения благовоний к алтарям королей династии Ли с участием Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга и руководителей Партии и государства (24 января 2022 года); приём Наследного принца Дании заместителем Президента государства Во Тхи Ань Суан (ноябрь 2022 года); программа для послов иностранных государств "День знакомства с Вьетнамом 2023 — Красота Бакниня — Киньбака" (апрель 2023 года)… Кроме того, супруги участвовали в зарубежных культурных и дипломатических миссиях Вьетнама и провинции Бакнинь, представляя искусство народной картины Донгхо.
Под их внимательным руководством туристы с большим интересом сами пробуют печатать картины и знакомятся с трудоёмким процессом изготовления на бумаге зо с мерцающим перламутровым покрытием. Благодаря этому люди ещё больше начинают ценить традиционные ремесленные изделия — результат мастерства, творчества и самоотверженности мастеров.
Вспоминая момент международного признания традиционного ремесла предков, мастер Нгуен Хыу Хоа отметил, что и весь вьетнамский народ, и мастера Донгхо испытывали огромную честь и гордость. По его словам, чем сильнее чувство гордости, тем выше ответственность каждого мастера и всего сообщества за сохранение традиционных ценностей, повышение качества продукции, а также за популяризацию ремесла среди потомков, жителей квартала, друзей и туристов из Вьетнама и других стран. Особенно важно, чтобы каждый мастер активно участвовал в местных, национальных и международных мероприятиях, демонстрируя и распространяя ценности ремесла народной картины Донгхо. Кроме того, каждая семья мастеров должна создавать пространство для выставки картин и приёма гостей, чтобы посетители могли глубже познакомиться с ремеслом и почувствовать красоту земли и людей Киньбака — трудолюбивых, талантливых, дружелюбных и гостеприимных.
Оценивая роль мастеров в сохранении и развитии культурного наследия, заместитель директора Департамента культуры, спорта и туризма провинции Бакнинь Нгуен Ван Дап отметил, что в настоящее время в Бакнине насчитывается 8 объектов нематериального культурного наследия, признанных ЮНЕСКО, 25 групп национальных сокровищ, 33 объекта нематериального культурного наследия, включённых в Национальный список культурного наследия, а также 246 мастеров в сфере нематериального культурного наследия.
В последние годы мастера играют важную роль не только как "хранители традиции", но и как "создатели культурной ценности". Они не только практикуют, сохраняют и передают наследие, но и активно участвуют в его продвижении и использовании культурного потенциала. В частности, семья мастера Нгуен Хыу Хоа активно участвует в демонстрациях, презентациях и популяризации ремесла народной картины на важных мероприятиях во Вьетнаме и за рубежом.
Благодаря рассказам и демонстрациям мастеров иностранные туристы восхищаются уникальной и ценной народной живописью Вьетнама, создаваемой из натуральных материалов и обладающей неповторимым художественным стилем, не имеющим аналогов в мире. Кроме того, туристы получают возможность самостоятельно печатать картины и глубже понимать красоту традиционной культуры, обычаев, мечтаний, стремлений и философии жизни вьетнамского народа, отражённых в особом художественном языке картин Донгхо на мерцающей бумаге зо.