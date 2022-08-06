Báo Ảnh Việt Nam

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ИСКУССТВО

Посадка цветов в стеклянных коробках

С умелыми руками и любовью к цветам г-н Хоанг Ань создал уникальные работы в стеклянных коробках.

 

 

 

Хоанг Ань является любителем в изучении цветов и научился делать террариумы - миниатюрные экосистемы, имитирующие естественную среду обитания, в стеклянной коробке; в ходе этой работы он обнаружил, что коробка Уорда является своего рода истоком террариумов. Он начал посещать занятия по аранжировке цветов, а французский друг поделился с ним дополнительной информацией об этом искусстве, и с тех пор он проводит много времени, изучая посадку цветов в коробке Уорда.

«Чем больше я узнаю об этом искусстве, тем больше я его люблю. Посадка цветов в коробках - чрезвычайно привлекательный опыт », - поделился Хоанг Ань.

После более чем года обучения он начал создавать работы с коробками Уорда, проектируя их с деревом или железом, используя различные виды цветов и объединяя мох и другие материалы внутри, чтобы создать уникальное произведение искусства, напоминающее сад.

Мох используется для создания цветочных работ в стеклянных коробках.

Каждая работа имеет различные стили цветочного оформления. 

Исправление цветов

Рабочее место Хоанг Аня в доме № 2 на улице Диньлиет, Ханой. 
   В связи с этим он объясняет, что у каждого произведения есть своя отличительная характеристика обычных ваз. Если популярная цветочная композиция - это размещение цветов в соответствии с определенной формой, Box Ward создает ощущение, что цветы прорастают в природе.

Процесс создания не прост. Обычно нужно много времени, чтобы создать идеи и реализацию дизайна витрины. В зависимости от спроса клиентов, используйте металлические материалы или древесину, чтобы сделать контейнер. Каждый объект разработан с разными формами и размерами в зависимости от доступного места.

Цветочные работы в стеклянных коробках Хоанг Ань. Фото: Хоанг Ань

Цветы также подбираются в соответствии со вкусом заказчика. В стандартном изделии он использует не менее восьми сортов цветов в сочетании со мхом и листьями. Для большой коробки Ward следует использовать 20-50 видов цветов.

Обычно коробка Ward держится пять-семь дней, потому что цветы используются свежие. Хоанг Ань считает красотой произведения тот момент, когда зритель чувствует красоту каждого цветка и травинки. Цена работ оценивается по духовной ценности, которую она приносит пользователю.

В настоящее время Хоанг Ань предлагает несколько линий продукции: Wardian Alfred (деревянная витрина), Wardian Offa (деревянный дом), Wardian Egbert (металлический замок), Wardian Aethelwult (верхний металлический замок) и Wardian Little Prince (мини-замок).

Будучи пионером выращивания вардианских коробочек во Вьетнаме, Хоанг Ань открыл учебные курсы для любителей цветов, распространяя это искусство среди большего числа людей./.

 

 

Текст: Нган Ха - Фото: Кхань Лонг и Хоанг Ань

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