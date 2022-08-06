Посадка цветов в стеклянных коробках

Хоанг Ань является любителем в изучении цветов и научился делать террариумы - миниатюрные экосистемы, имитирующие естественную среду обитания, в стеклянной коробке; в ходе этой работы он обнаружил, что коробка Уорда является своего рода истоком террариумов. Он начал посещать занятия по аранжировке цветов, а французский друг поделился с ним дополнительной информацией об этом искусстве, и с тех пор он проводит много времени, изучая посадку цветов в коробке Уорда.

«Чем больше я узнаю об этом искусстве, тем больше я его люблю. Посадка цветов в коробках - чрезвычайно привлекательный опыт », - поделился Хоанг Ань.

После более чем года обучения он начал создавать работы с коробками Уорда, проектируя их с деревом или железом, используя различные виды цветов и объединяя мох и другие материалы внутри, чтобы создать уникальное произведение искусства, напоминающее сад.



Мох используется для создания цветочных работ в стеклянных коробках.



Каждая работа имеет различные стили цветочного оформления.



Исправление цветов



Рабочее место Хоанг Аня в доме № 2 на улице Диньлиет, Ханой. В связи с этим он объясняет, что у каждого произведения есть своя отличительная характеристика обычных ваз. Если популярная цветочная композиция - это размещение цветов в соответствии с определенной формой, Box Ward создает ощущение, что цветы прорастают в природе.

Процесс создания не прост. Обычно нужно много времени, чтобы создать идеи и реализацию дизайна витрины. В зависимости от спроса клиентов, используйте металлические материалы или древесину, чтобы сделать контейнер. Каждый объект разработан с разными формами и размерами в зависимости от доступного места.

