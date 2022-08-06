ИСКУССТВО
Посадка цветов в стеклянных коробках
Хоанг Ань является любителем в изучении цветов и научился делать террариумы - миниатюрные экосистемы, имитирующие естественную среду обитания, в стеклянной коробке; в ходе этой работы он обнаружил, что коробка Уорда является своего рода истоком террариумов. Он начал посещать занятия по аранжировке цветов, а французский друг поделился с ним дополнительной информацией об этом искусстве, и с тех пор он проводит много времени, изучая посадку цветов в коробке Уорда.
«Чем больше я узнаю об этом искусстве, тем больше я его люблю. Посадка цветов в коробках - чрезвычайно привлекательный опыт », - поделился Хоанг Ань.
После более чем года обучения он начал создавать работы с коробками Уорда, проектируя их с деревом или железом, используя различные виды цветов и объединяя мох и другие материалы внутри, чтобы создать уникальное произведение искусства, напоминающее сад.
Процесс создания не прост. Обычно нужно много времени, чтобы создать идеи и реализацию дизайна витрины. В зависимости от спроса клиентов, используйте металлические материалы или древесину, чтобы сделать контейнер. Каждый объект разработан с разными формами и размерами в зависимости от доступного места.
Цветы также подбираются в соответствии со вкусом заказчика. В стандартном изделии он использует не менее восьми сортов цветов в сочетании со мхом и листьями. Для большой коробки Ward следует использовать 20-50 видов цветов.
Обычно коробка Ward держится пять-семь дней, потому что цветы используются свежие. Хоанг Ань считает красотой произведения тот момент, когда зритель чувствует красоту каждого цветка и травинки. Цена работ оценивается по духовной ценности, которую она приносит пользователю.
В настоящее время Хоанг Ань предлагает несколько линий продукции: Wardian Alfred (деревянная витрина), Wardian Offa (деревянный дом), Wardian Egbert (металлический замок), Wardian Aethelwult (верхний металлический замок) и Wardian Little Prince (мини-замок).
Будучи пионером выращивания вардианских коробочек во Вьетнаме, Хоанг Ань открыл учебные курсы для любителей цветов, распространяя это искусство среди большего числа людей./.