Порт Хайфон принял сверхкрупный контейнеровоз

Контейнеровозы работают в международном порту Gemalink, входящем в систему морских портов Каймеп (квартал Танфыок). Фото: ВИА

22 апреля Международный контейнерный терминал Hateco (HHIT) в Хайфоне принял сверхкрупный контейнеровоз COSCO SHIPPING AQUARIUS, что стало новым рубежом: это самое большое судно, когда-либо заходившее в порт.

Судно длиной 400 метров и дедвейтом 197 087 тонн, связывающее такие ключевые хабы, как Шанхай, Нинбо, Сингапур, Роттердам и Гамбург, входит в число крупнейших контейнеровозов мира и стало самым тяжелым судном, когда-либо обработанным портовой системой Хайфона.

Как сообщили в порту, судно было принято безопасно и эффективно в соответствии с международными стандартами. Это отражает повышение уровня инфраструктуры и операционных возможностей, а также открывает значительные перспективы для портовой системы Северного Вьетнама по приему крупнотоннажных судов.

По оценке аналитиков, способность северных портов принимать мегасуда может снизить зависимость от зарубежных перевалочных хабов, сократить логистические расходы и повысить конкурентоспособность вьетнамского экспорта, одновременно укрепляя позиции страны в условиях перестройки глобальных цепочек поставок.

Заместитель председателя HHIT Нгуен Ван Тиен заявил, что компания продолжит повышать эффективность операционной деятельности, качество услуг и развивать сотрудничество с судоходными линиями, чтобы поддержать устойчивый рост логистического сектора.

Контейнеровоз COSCO SHIPPING AQUARIUS успешно принимается в порту Хайфона 22 апреля 2026 года. Фото: baochinhphu.vn.

В долгосрочной перспективе HHIT стремится развиваться как зеленый и умный порт с акцентом на внедрение технологий и оптимизацию операционной деятельности.

Группа Hateco планирует 25 апреля начать строительство Международного контейнерного порта Лиенчьеу в Дананге. Объем инвестиций в проект оценивается в 50 трлн вьетнамских донгов, или 1,9 млрд долларов США. Проектная мощность порта составит 5,7 млн TEU в год. Ожидается, что он станет ключевыми перевалочными воротами для Центральной части Вьетнама.