Политический консенсус - основа долгосрочного сотрудничества Камбоджи, Вьетнама и Лаоса

По словам доктора Чхеанга Ваннарита, заместителя генерального секретаря и председателя Консультативного совета Национального собрания Камбоджи, политический консенсус, достигнутый как в рамках двустороннего взаимодействия Камбоджа–Вьетнам, так и в трехстороннем формате Камбоджа–Вьетнам–Лаос, играет решающую направляющую роль в формировании долгосрочных стратегий развития трех стран.

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам (слева), председатель CPP Хун Сен (справа) и Генеральный секретарь НРПЛ Тхонглун Сисулит на встрече высокого уровня в Пномпене. (Фото: ВИА) Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам (слева), председатель CPP Хун Сен (справа) и Генеральный секретарь НРПЛ Тхонглун Сисулит на встрече высокого уровня в Пномпене. Фото: ВИА

В интервью корреспонденту ВИА в Пномпене Чхеанг Ваннарит отметил, что недавняя встреча высокого уровня руководителей КПВ, Народной партии Камбоджи (CPP) и Народно-революционной партии Лаоса (НРПЛ) позволила сформировать стратегический консенсус, который служит основой устойчивого сотрудничества и политического доверия.

Он охарактеризовал это как особый механизм взаимодействия, при котором политический консенсус, достигнутый по партийной линии, помогает укреплять доверие, а практическое сотрудничество реализуется через организации, связанные с партиями. По словам Чхеанга Ваннарита, такая деятельность приносит ощутимую пользу народам каждой страны и способствует общему развитию в рамках трехстороннего формата.

По словам камбоджийского эксперта, вьетнамская и лаосская партии играют центральную руководящую роль в своих странах, а в Камбодже, несмотря на отличия политических институтов, партия также сохраняет ключевую позицию в системе национального руководства. Решения, принимаемые руководством CPP, обладают наивысшей авторитетностью и направляют работу всей политической системы.

В этом контексте, подчеркнул Чхеанг Ваннарит, механизм встреч высокого уровня Камбоджа–Вьетнам–Лаос является уникальным, поскольку объединяет руководителей партии, правительства и Национального собрания трех стран. Он охарактеризовал его как беспрецедентную модель в международных отношениях и выразил надежду, что данный механизм будет сохраняться и далее укрепляться в интересах трех стран и их народов.

Комментируя визит Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама, Чхеанг Ваннарит отметил, что он подчеркнул значение, которое Вьетнам придает отношениям с Камбоджей. Будучи соседними странами, Вьетнам последовательно уделяет приоритетное внимание связям с Камбоджей и Лаосом, которые объединяют исторические узы и традиции солидарности и добрососедства.



На фоне сохраняющейся геополитической неопределенности в регионе и мире, подчеркнул он, трем странам необходимо и далее укреплять единство и сотрудничество, чтобы повышать устойчивость и развивать самодостаточность. Он отметил, что тесная координация между Камбоджей, Вьетнамом и Лаосом имеет ключевое значение для обеспечения мира, стабильности и развития в регионе.

Чхеанг Ваннарит подчеркнул, что внешняя политика Камбоджи отдает первоочередное значение отношениям с соседними странами, охарактеризовав такой подход как позитивный и стратегический выбор, имеющий долгосрочное значение. Он отметил, что Камбоджа тесно взаимодействует с Вьетнамом, чтобы вывести двусторонние отношения на более высокий уровень по целому ряду направлений, включая торговлю, инвестиции, туризм, экономику, культуру, образование, оборону и безопасность.

Он также выделил народный обмен как фундаментальную опору двусторонних отношений, подчеркнув, что такие контакты способствуют укреплению взаимопонимания и сближению народов двух стран.

Эксперт также подчеркнул важную роль прессы и СМИ в укреплении взаимопонимания, призвав обе страны больше инвестировать в журналистику и коммуникации. Он отметил, что молодые поколения Камбоджи и Вьетнама не обладают таким же уровнем взаимной осведомлённости, как предыдущие поколения, поэтому усилия по информированию и коммуникации становятся всё более необходимыми.

По словам Чхеанга Ваннарита, более широкое освещение жизни друг друга в СМИ помогло бы повысить общественное понимание и противодействовать неверным представлениям. Он также подчеркнул необходимость налаживать связи между молодыми лидерами двух стран, чтобы будущие поколения могли разделять общее видение и углублять сотрудничество. Эксперт выразил уверенность, что визит руководителя КПВ открыл новую главу в отношениях Камбоджи и Вьетнама, имеющую особое значение для молодёжи и для долгосрочной дружбы между двумя странами.