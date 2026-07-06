ЭКОНОМИКА
Политика льгот и поддержки исследований и развития высоких и стратегических технологий
В отношении деятельности по исследованиям и разработкам в сфере высоких технологий, относящихся к перечню приоритетных для инвестирования, организации и физические лица получают приоритет при рассмотрении вопросов государственного заказа и финансирования через программы в области науки, технологий и инноваций за счёт средств Национального фонда развития науки и технологий (NAFOSTED), Национального фонда технологических инноваций (NATIF), а также отраслевых и местных фондов. Государство обеспечивает финансирование в объёме до 100% для задач в сфере высоких технологий, выполняемых по государственному заказу. Кроме того, указанные субъекты получают приоритетное право участия в контролируемых испытаниях новых технологий, продуктов и бизнес-моделей, а также пользования услугами ведущих национальных лабораторий и исследовательских центров.
В части налогообложения Постановление предусматривает освобождение от импортных пошлин на машины, оборудование и специализированные материалы, используемые для исследований и разработок в сфере высоких технологий. Расходы на НИОКР применяются в соответствии с законодательством о корпоративном подоходном налоге и соответствующими нормативными актами, при этом устанавливаются конкретные механизмы финансирования и инвестирования в научно-технологическую и инновационную деятельность.
В отношении человеческих ресурсов физические лица, непосредственно участвующие в исследованиях, освобождаются от налога на доходы физических лиц в части заработной платы и вознаграждений за выполнение задач в сфере высоких технологий, а также доходов от авторских прав при коммерциализации результатов исследований. Государство также обеспечивает финансирование до 100% расходов на подготовку и повышение квалификации кадров через научно-технологические фонды.
Кроме того, документ предусматривает поддержку в объёме до 100% расходов на регистрацию прав интеллектуальной собственности, а также льготы при коммерциализации продуктов и услуг, созданных на основе результатов исследований, через механизмы в сфере государственных закупок. Государство поощряет инвестиции в технологическую инфраструктуру, позволяя включать соответствующие расходы в затраты, учитываемые при определении налогооблагаемой прибыли предприятий.
Предприятия также могут получать поддержку по процентным ставкам по кредитам через указанные фонды в размере до 70% процентной ставки, при сроке поддержки не более пяти лет.
В отношении стратегических технологий меры поддержки расширяются и предусматривают более высокий уровень льгот: государство финансирует до 100% стоимости исследовательских задач, обеспечивает приоритетные испытания, освобождение от импортных пошлин, поддержку регистрации интеллектуальной собственности, сертификации продукции и коммерциализации результатов. Продукция в сфере стратегических технологий получает приоритет при государственных закупках и в отдельных случаях может закупаться по процедуре прямого назначения поставщика.
Предприятия, реализующие проекты в сфере стратегических технологий, также получают поддержку процентных ставок по кредитам — до 100% ставки, но не более 10% годовых, при максимальном сроке до пяти лет.
Постановление № 260/2026/NĐ-CP вступает в силу с 1 июля 2026 года.