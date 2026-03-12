Поколение Z и история о всенародном празднике

Не только на учебных занятиях, но и в общежитиях, и в студенческих дискуссионных группах всё чаще звучали разговоры о всенародном празднике — дне выборов.

Вся информация о студентах Виньского медицинского университета была обновлена через программное обеспечение VNeID. (Фото: ВИА)



С точки зрения поколения Z на университетских аудиториях провинции Нгеан выборы депутатов Национального собрания XVI созыва и депутатов Народных советов всех уровней на срок полномочий 2026–2031 годов являются не просто административной процедурой, а важной вехой политического взросления. Для молодых избирателей, впервые приходящих на избирательный участок, каждый бюллетень становится выражением доверия к будущему страны.

В середине марта 2026 года атмосфера подготовки ко дню выборов в Виньском университете стала особенно оживлённой. Не только на учебных занятиях, но и в общежитиях, и в студенческих дискуссионных группах всё чаще звучали разговоры о всенародном празднике — дне выборов.



Виньский университет, обладающий богатой традицией и насчитывающий более 19 000 студентов, в этом году был выбран избирательным пунктом для жителей жилого квартала №6 квартала Чыонгвинь. В зале A — центре избирательных мероприятий — заранее были торжественно размещены список более чем из 1 000 избирателей и краткие биографии 21 кандидата.



Чан Чау Тхань, заместитель директора Центра общежитий Виньского университета, рассказал о кампании «постучаться в каждую комнату», направленной на информирование о выборах: «Мы используем даже обеденные перерывы, чтобы встретиться со студентами. Наша цель заключается не только в разъяснении прав и обязанностей, предусмотренных законом, но и в том, чтобы помочь им понять: каждый бюллетень несёт вес выбора, представляющего волю народа».



Студенты Виньского университета знакомятся с информацией о кандидатах. (Фото: ВИА)



Для большинства студентов это первый раз, когда они держат в руках удостоверение избирателя — символ, подтверждающий право граждан самостоятельно определять судьбу страны. Поколение Z не ограничивается формальным участием в голосовании. Молодые люди проявляют активную и практическую политическую позицию: они не боятся подробно изучать программы действий кандидатов, чтобы сделать осознанный выбор.



Студентка Ле Тхуй Хыонг (группа «Право», курс K64) призналась, что заранее внимательно изучила процедуры, права и обязанности, связанные с выборами. Она поделилась: «Первое участие в выборах — очень значимый опыт. Своим голосом я хочу внести вклад в избрание самых достойных депутатов — тех, кто действительно выражает голос народа».

С другой точки зрения молодая избирательница Нгуен Тху Зянг (студентка K66 факультета филологии) при изучении списка кандидатов размышляла о проблемах образования. Будучи будущим преподавателем, она особенно обращает внимание на политику в отношении социальных гарантий для учителей, меры по привлечению кадров в труднодоступные районы и улучшение условий преподавания. Зянг и её друзья надеются, что избранные депутаты будут искренне преданы делу образования и создадут более благоприятную образовательную среду для будущих поколений.



Студенты Университета технологий и педагогики Данангского университета знакомятся со списком кандидатов, размещенным на территории вуза в преддверии дня выборов. Фото: ВИА



В Виньском медицинском университете подготовка также проходит активно, хотя университет не организует собственный избирательный пункт. Более 700 студентов, проживающих в общежитии, будут голосовать вместе с жителями квартала Чунгхынг в местном доме культуры.



Новшеством избирательной кампании этого года стало применение цифровых технологий. Студентов обучают использованию приложения VNeID для проверки и обновления личной информации, что позволяет быстрее и точнее проводить сверку данных избирателей.



Буй Тхи Хонг Тху, заведующая отделом работы со студентами Виньского медицинского университета, отмечает, что это также возможность для молодого интеллектуального поколения проявить ответственность, доверие и интерес к политическим вопросам страны. Энтузиазм студентов способствует тому, чтобы день выборов действительно стал всенародным праздником.