КУЛЬТУРА

Познакомьтесь со 100 особыми фактами о Вьетнаме

Книга «100 фактов для гордости за Вьетнам» — это особенное иллюстрированное издание, которое помогает юным читателям узнать о вьетнамском народе, героической истории, культурных особенностях и достижениях страны на протяжении тысячелетий благодаря современному, увлекательному и легко запоминающемуся формату подачи.

 
Фото: Nhandan.vn

Книга издана издательством Динь Ти Books по случаю 51-й годовщины Освобождение Южного Вьетнама и воссоединение страны.

В издании собраны «100 фактов для гордости за Вьетнам», распределённые по 11 крупным темам, таким как героическая история, культурная самобытность, литература и искусство, медицина, образование, архитектура и строительство, наука, кухня, чувство национального единства и другие.

Книга структурирована научно, кратко и доступно, что особенно подходит для детей в возрасте от 6 до 15 лет. Каждая тема разделена на небольшие, чётко оформленные разделы, благодаря чему материал воспринимается легко и не выглядит сухим или перегруженным академизмом.

Юным читателям не обязательно читать книгу последовательно — они могут открывать любую страницу по своему интересу. Формат из 100 самостоятельных разделов также соответствует особенностям концентрации внимания и восприятия информации у детей этого возраста.

Книга оформлена ярко и привлекательно, не выглядит скучной и стимулирует у детей любознательность и стремление к познанию. Иллюстративная часть тщательно проработана: живые, выразительные изображения делают знания об истории, культуре и стране более увлекательными и доступными для детей.

Благодаря этому процесс получения знаний превращается из формального в увлекательное путешествие открытий.

Книга создана при участии и содержательном консультировании Фан Данга — журналиста, телеведущего и автора, хорошо известного читателям. Обладая многолетним опытом в журналистике, медиа и издательском деле, он обеспечивает надёжность, глубину и отбор содержания книги. Кроме того, он является автором серии «Осознанные родители» — цикла материалов по психологии, помогающих родителям лучше понимать своих детей и эффективно сопровождать их развитие по различным актуальным темам.

ИЖВ/ВИА

Фестиваль Храма Хуэ-нам — уникальное культурное пространство традиционной жизни в древней столице Хюэ

