РЕЗОЛЮЦИИ В ДЕЙСТВИЯХ
Позиции города Хошимина в глобальной цепочке создания стоимости в сфере услуг
Значительные преимущества для формирования регионального центра сферы услуг
Сфера услуг по-прежнему остаётся крупнейшим источником экономического роста города Хошимина, обеспечивая около 51 % валового регионального продукта (ВРП) после административного объединения. Имея территорию площадью более 6 772 км², население около 14 миллионов человек и валовой региональный продукт порядка 120 миллиардов долларов США, сопоставимый с показателями многих крупнейших мегаполисов мира, город располагает всеми предпосылками для превращения в один из ведущих региональных центров сферы услуг.
По мнению доктора До Тхиен Ань Туана из Школы государственной политики и управления Фулбрайта, рост численности населения, доходов и уровня жизни формирует огромный потребительский рынок. Если ранее город Хошимин уже занимал первое место во Вьетнаме по объёму розничной торговли и доходам от сферы услуг, то после административного объединения масштабы этого рынка значительно расширились благодаря включению в его состав ещё двух территорий. Город намерен стать главным распределительным центром страны и определять тенденции национального потребительского рынка.
Новое пространство развития также создаёт уникальные преимущества в области логистики, морских перевозок, международной торговли и туризма. Сегодня город располагает системой из 99 морских портов, включая глубоководный портовый комплекс Каймеп — Тхивай, который входит в число крупнейших портов региона, способных принимать суда особо большого тоннажа. В 2025 году через морские порты города прошло более 24 миллионов TEU грузов, что обеспечило им восьмое место в мире по этому показателю.
По словам директора Логистического центра «Танканг Сайгон» Динь Суан Кханя, в настоящее время объём грузооборота через портовую систему города составляет около 14 миллионов TEU в год и при наличии эффективных механизмов привлечения международных транзитных грузов может увеличиться до 26–27 миллионов TEU к 2030 году. Одновременно значительным потенциалом обладает и туристическая логистика, поскольку в портовую систему района Бария — Вунгтау всё чаще заходят международные круизные суда.
Одной из ключевых задач развития города является формирование Международного финансового центра в городе Хошимине, который вместе с системой морских портов должен стать ядром сети стратегических центров услуг, охватывающих такие направления, как морские перевозки и логистика, информационно-коммуникационные технологии, наука, технологии и инновации, туризм, здравоохранение и образование.
При эффективном использовании имеющихся возможностей город Хошимин вполне способен в ближайшие десятилетия стать одним из ведущих центров сферы услуг в Юго-Восточной Азии.
Устранение узких мест
Несмотря на значительный потенциал и широкие возможности для развития, сфера услуг города Хошимина пока ещё заметно уступает крупнейшим сервисным центрам региона.
Как отметил старший руководитель проектов компании Roland Berger Vietnam Ву Доан Тхай Лонг, доля сферы услуг в валовом региональном продукте города увеличилась с 40 % в 2010 году до 51 % в 2025 году, впервые превысив долю промышленности. Тем не менее этот показатель остаётся значительно ниже, чем в Бангкоке (88 %), Сингапуре (71 %) и Куала-Лумпуре (70 %).
По словам Ву Доан Тхай Лонга, существенными препятствиями для развития современных высококачественных услуг остаются недостаточно развитая транспортная и коммуникационная инфраструктура, преобладание традиционных моделей ведения бизнеса, высокая доля малых и средних предприятий, а также пока ещё ограниченная конкурентоспособность экономики.
Кроме того, переход к секторам услуг с высокой добавленной стоимостью происходит недостаточно быстро. Экономика сферы услуг по-прежнему во многом опирается на торговлю, недвижимость и средства массовой информации, тогда как финансовые услуги, высокие технологии, инновации и трансграничные услуги пока ещё не стали её основными драйверами.
В сфере логистики и морских финансов значительная часть добавленной стоимости продолжает формироваться за пределами страны. Такие высокодоходные услуги, как торговое финансирование, морское страхование, транспортное брокерское обслуживание и управление рисками, по-прежнему в основном сосредоточены в крупнейших международных финансовых центрах. Около 80–90 % финансовых операций, связанных с экспортом, импортом и логистикой региона, сегодня осуществляются через Сингапур или Гонконг (Китай), тогда как Вьетнаму удаётся удерживать лишь 4–5 % стоимости операций в сфере морских перевозок.
Для устранения этих ограничений разработан проект превращения города Хошимина в крупнейший центр сферы услуг страны и региона с современными высокотехнологичными отраслями, создающими высокую добавленную стоимость. Документ предусматривает поэтапную реализацию чётко определённых целей развития.
Период 2025–2030 годов рассматривается как этап укрепления основы развития, совершенствования институциональной базы и устранения существующих барьеров. В это время основное внимание будет уделено формированию полноценной экосистемы сферы услуг и повышению конкурентоспособности города на общеазиатском уровне. В период 2035–2040 годов город намерен войти в число ведущих сервисных центров Азии, а к 2045 году — занять место одного из глобальных центров сферы услуг. Согласно проекту, к 2040 году доля сферы услуг должна составить 70–75 % валового регионального продукта.
Для достижения этих целей город намерен одновременно реализовать целый комплекс мер. В институциональной сфере планируется максимально использовать действующие особые механизмы управления, продолжить совершенствование инвестиционного климата, сделав его более прозрачным, благоприятным и конкурентоспособным.
Экономист, доктор Ле Ба Тьи Нян считает, что городу необходимо максимально эффективно использовать механизмы, предусмотренные Резолюцией № 260/2025/QH15, а также новые изменения в законодательстве для ускорения создания Международного финансового центра в Тхутхиеме. Одновременно требуется как можно скорее завершить формирование экспериментальной нормативно-правовой базы для развития финтеха, зелёных финансов и трансграничных финансовых услуг, а также разработать привлекательную налоговую и визовую политику для привлечения международных специалистов.
В сфере инфраструктуры активно реализуется целый ряд стратегических проектов, включая строительство моста Тхутхием-4, железнодорожной линии Тхутхием — Лонгтхань, кольцевых автодорог № 3 и № 4, а также современной логистической системы, связанной с портом Канзё и глубоководным портовым комплексом Каймеп — Тхивай. Ожидается, что это позволит сократить логистические издержки до уровня менее 15 % ВВП.
Одновременно город рассматривает подготовку и привлечение высококвалифицированных кадров как один из ключевых факторов дальнейшего развития. Приоритет будет отдан подготовке специалистов международного уровня в таких областях, как финтех, искусственный интеллект, логистика, здравоохранение и образование.
В Резолюции I съезда партийной организации города Хошимина на срок полномочий 2025–2030 годов сфера услуг определена одним из стратегических полюсов роста города на новом этапе развития. Благодаря уже утверждённым программам, поэтапным планам и политической решимости город Хошимин последовательно воплощает в жизнь стремление стать современным центром сферы услуг с глобальной конкурентоспособностью и сохранить роль ведущего локомотива развития Вьетнама в новую эпоху.