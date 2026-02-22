Подтверждение роли и статуса Вьетнама

Рабочий визит Генерального секретаря То Лама в Вашингтон c 18 по 20 февраля (по местному времени) для участия в заседании по открытию Совета мира по Газе по приглашению Президента США Дональда Трампа — Председателя-основателя Совета мира по Газе — стал важным этапом как на многостороннем, так и на двустороннем направлениях, способствовав укреплению роли, ответственности и международного статуса Вьетнама, а также формированию нового импульса в отношениях с США на этапе их дальнейшего развития.





Участие Генерального секретаря То Лама в заседании по открытию Совета мира по Газе вместе с главами государств и лидерами более чем 50 стран стало первым крупным многосторонним международным мероприятием высокого уровня Вьетнама после XIV съезда Коммунистической партии Вьетнама. Визит явился важным дипломатическим шагом, который не только повысил международный статус страны, но и наглядно продемонстрировал независимую, самостоятельную и миролюбивую внешнюю политику Вьетнама, основанную на принципах самодостаточности, дружбы, многосторонности и диверсификации, а также активного участия в решении глобальных проблем в духе XIV съезда. Первое заседание Совета мира по Газе в Вашингтоне (округ Колумбия). Фото: ВИА



Будучи одним из государств-основателей Совета мира по Газе, Вьетнам подтвердил последовательную позицию: все споры и конфликты должны разрешаться мирными средствами на основе международного права и Устава ООН при уважении основных прав и законных интересов заинтересованных сторон. На заседании Генеральный секретарь То Лам подчеркнул стремление Вьетнама к тесной координации с членами Совета для прекращения конфликта, защиты гражданского населения, обеспечения гуманитарного доступа, восстановления инфраструктуры в Газе и продвижения надёжного политического процесса, направленного на достижение долгосрочного и устойчивого мира на Ближнем Востоке. Визит продемонстрировал твёрдую приверженность Вьетнама международным мирным усилиям, а также его добрую волю и готовность содействовать укреплению мира на Ближнем Востоке и обеспечению основных национальных прав палестинского народа, включая право на создание собственного государства.





Проактивная позиция Вьетнама отражает не только международную ответственность, но и укрепляет образ страны как активного участника усилий по поддержанию мира, стабильности и глобального развития. Президент США Дональд Трамп высоко оценил личное участие Генерального секретаря То Лама в заседании по открытию Совета мира по Газе, назвав его свидетельством твёрдой приверженности Вьетнама миру, стабильности и глобальному сотрудничеству, а также подтверждением возрастающей роли и статуса Вьетнама — государства, «заслуживающего восхищения» в международном сообществе.

Газета The Washington Times отметила особое значение участия Генерального секретаря То Лама, подчеркнув, что в условиях усиливающихся конфликтов, фрагментации и геополитической конкуренции присутствие высшего руководства Вьетнама носит не только символический характер, но и является осознанным стратегическим сигналом. По оценке издания, наиболее значимым аспектом визита стало то, что Вьетнам — страна, прошедшая через десятилетия войны и ставшая примером восстановления и примирения, — транслирует миру послание созидания мира, восстановления и развития.





Портал Moderndiplomacy подчеркнул, что участие Вьетнама в Совете мира по Газе свидетельствует о более чёткой вовлечённости Ханоя в усилия по продвижению ближневосточного мира и повышает статус Вьетнама как конструктивной средней державы. Этот шаг укрепляет образ Вьетнама как независимого и самостоятельного субъекта во взаимодействии со всеми крупными державами. Профессор Карл Тэйер из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) отметил, что Вьетнам демонстрирует возрастающую роль на международной арене; участие Генерального секретаря То Лама предоставляет возможность укрепить авторитет страны — от государства, пережившего войну, к активному участнику процессов восстановления. Это также создаёт условия для более активного участия Вьетнама в формировании многосторонних институтов.





В двустороннем измерении отношений между Вьетнамом и США рабочий визит Генерального секретаря То Лама принёс конкретные результаты, укрепив экономико-торговый фундамент и политическое доверие между двумя странами.

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам провёл встречу с Президентом США Дональд Трамп в Белом доме.





Ключевым событием стала встреча Генерального секретаря То Лама с Президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. В атмосфере открытости Президент Трамп выразил тёплое отношение к вьетнамскому народу и лично к Генеральному секретарю То Ламу, подтвердив поддержку «сильного, независимого, самодостаточного и процветающего» Вьетнама. Он подчеркнул, что продолжает рассматривать Вьетнам как важного партнёра в регионе, и сообщил о намерении поручить соответствующим ведомствам ускорить вывод Вьетнама из перечня стратегического экспортного контроля (D1–D3), что станет значимым шагом для снятия ограничений в сфере технологий и торговли.





В ходе встреч с официальными представителями США американская сторона высоко оценила инвестиционный климат Вьетнама, рассматривая его как стратегическое направление в глобальных цепочках поставок. Переговоры по взаимному, справедливому и сбалансированному торговому соглашению вступают в решающую фазу с заметным прогрессом. По этому случаю был обменён и подписан ряд соглашений между предприятиями двух стран на общую сумму 37,2 миллиарда долларов США в стратегических сферах — цифровая трансформация, телекоммуникации, авиация и здравоохранение. Ожидается, что данные договорённости будут способствовать развитию авиационного сообщения, туризма и инвестиций, а также укреплению баланса двусторонней торговли.





Параллельно активизировались дипломатические усилия. Генеральный секретарь провёл телефонные переговоры с рядом сенаторов США, обсудив вопросы сотрудничества, в том числе по преодолению последствий войны — важной основы поддержания доверия между двумя странами.





Очевидно, что нынешний визит Генерального секретаря То Лама стал не только выражением поддержки мирных усилий на Ближнем Востоке и в глобальном масштабе, но и придал дополнительную глубину отношениям между Вьетнамом и США в духе Всеобъемлющего стратегического партнёрства. Достигнутые результаты подтверждают формирование нового этапа во внешней политике Вьетнама — активного и ответственного участия в многосторонних процессах при одновременной практичности и эффективности в двусторонних отношениях. Это наглядное подтверждение внешнеполитической линии Коммунистической партии Вьетнама по построению устойчиво развивающегося и глубоко интегрированного Вьетнама, вносящего вклад в мир и процветание региона и мира.