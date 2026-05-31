РЕЗОЛЮЦИИ В ДЕЙСТВИЯХ
Подготовка научно-технологических кадров, отвечающих масштабам современных задач
Развитие трудовых ресурсов в целом и научно-технологических кадров и кадров в сфере инноваций в частности является насущной задачей, обеспечивающей устойчивое и стабильное развитие экономики и её глубокую интеграцию в мировое сообщество. В Заключении № 18-KL/TW Второго пленума Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) XIV созыва отмечается, что в период 2021–2025 годов развитие научно-технологических кадров, инновационной деятельности и цифровой трансформации во Вьетнаме достигло положительных результатов.
Практика последних лет показывает, что органы управления, научно-исследовательские институты, университеты и предприятия реализуют многочисленные меры по развитию кадрового потенциала в области науки, технологий и инноваций. Так, в период 2021–2025 годов Вьетнамский национальный университет в Ханое ввёл десять групп механизмов стимулирования развития науки, технологий и инноваций; реализовал программу привлечения выдающихся учёных и сильных исследовательских групп с пакетом поддержки до 150 миллионов донгов за международную публикацию, входящую в топ-1 %. В 2025 году университет направил около 100 миллиардов донгов на приоритетные направления исследований, поддержку сильных исследовательских групп, развитие материально-технической базы, закупку оборудования и создание новых исследовательских институтов.
Заместитель директора Вьетнамского национального университета в Ханое, доцент, доктор Фам Бао Шон сообщил, что за последние более чем четыре года университет привлёк почти 500 докторов наук и сформировал 50 сильных исследовательских групп. Многие учёные мирового уровня были приглашены для научного руководства в таких областях, как полупроводниковые материалы, квантовые технологии, искусственный интеллект, анализ данных и социальные сети.
Особого внимания заслуживает подписание Вьетнамским национальным университетом в Ханое соглашений о стратегическом сотрудничестве с отечественными и международными корпорациями в рамках реализации Резолюции № 57-NQ/TW от 22 декабря 2024 года Политбюро о прорывном развитии науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации. Сотрудничество сосредоточено на научных исследованиях, инновациях, трансфере технологий, подготовке высококвалифицированных трудовых ресурсов и совместном решении практических задач бизнеса в соответствии с потребностями рынка.
В свою очередь, Вьетнамская академия науки и технологий определяет Университет науки и технологий Ханоя как ключевое звено в формировании исследовательского университета международного уровня. Университет реализует многочисленные программы сотрудничества почти со 100 вьетнамскими учёными, работающими за рубежом во Франции, США, Венгрии и Японии; привлекает иностранных специалистов, создаёт совместные исследовательские группы, организует совместное руководство аспирантами, обеспечивает обмен базами данных и лабораториями, а также поддерживает молодых перспективных научных сотрудников.
По словам директора Центра научных данных и информации Вьетнамской академии науки и технологий Нгуен Тхи Ван Нга, в 2025 году Академия опубликовала 2 437 научных работ, из которых 1 699 были опубликованы в международных изданиях; выполнила 527 научно-исследовательских проектов различных уровней; получила 105 патентов на изобретения и полезные модели; заключила 836 договоров на проведение исследований и трансфер технологий, способствуя развитию научно-технологических кадров и решению масштабных задач государственных органов и бизнеса.
Существенные изменения в развитии научно-технологических кадров и инновационной деятельности создают важную основу для социально-экономического развития. По оценке Министерства науки и технологий, формирование кадрового потенциала численностью более 2,3 миллиона работников и широкое распространение духа предпринимательства и инноваций превратили науку, технологии и инновации в непосредственную производительную силу, вносящую вклад в государственный бюджет и макроэкономическую стабильность. По оценкам, совокупная выручка отрасли в 2025 году достигла примерно 5 465 819 миллиардов донгов.
Постановка масштабных задач перед научным сообществом
Несмотря на быстрые темпы развития, научно-технологические кадры и кадры в сфере инноваций пока ещё не в полной мере отвечают требованиям обновления страны. В Заключении № 18-KL/TW отмечается, что вклад науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации в экономический рост остаётся недостаточным, а существующие механизмы и политика по-прежнему содержат многочисленные барьеры.
Поэтому необходимо укреплять государственно-частное партнёрство в вопросах привлечения, подготовки и эффективного использования высококвалифицированных научно-технологических кадров; создавать, объединять и развивать сети отечественных и международных экспертов и учёных; совершенствовать комплексную систему механизмов и политики по привлечению талантов и специалистов как внутри страны, так и из-за рубежа.
По мнению доцента, доктора Данг Хоай Бака, директора Академии почтовых и телекоммуникационных технологий, для развития научно-технологических кадров и инновационной деятельности необходимо кардинально обновить механизмы сотрудничества между университетами, исследовательскими институтами и предприятиями с целью расширения трансфера технологий и практического применения результатов исследований в предпринимательском секторе и системе государственного управления.
Заместитель директора Вьетнамского национального университета в Ханое, доцент, доктор Фам Бао Шон считает, что вместо того, чтобы университеты и научно-исследовательские институты сначала самостоятельно предлагали готовые результаты исследований, предприятия должны активнее формулировать и заказывать решение масштабных задач. Кроме того, политика привлечения международных учёных также нуждается в обновлении на основе обеспечения достойных условий труда и соответствующего уровня материального стимулирования.
Председатель Вьетнамской академии науки и технологий профессор, доктор Чан Хонг Тхай подчеркнул необходимость более чёткого закрепления в будущих нормативных документах механизмов совместного руководства аспирантами в рамках подготовки, привлечения и эффективного использования научно-технологических кадров. При этом аспиранты должны быть непосредственно вовлечены в выполнение стратегических исследовательских проектов институтов и работать в тех областях, где страна обладает конкурентными преимуществами и испытывает реальную потребность.
По мнению экспертов, комплексное взаимодействие органов государственного управления, исследовательских институтов, университетов и предприятий позволит повысить качество подготовки кадров и обеспечить достижение двойной цели — обучения и создания возможностей для практического применения результатов исследований. Наряду с этим необходимо совершенствовать механизмы управления научными проектами, финансовую политику и инвестиционные инструменты, формируя мощный стимул для развития научно-технологических кадров и инновационной деятельности на уровне, соответствующем современным задачам страны.