Повышение эффективности борьбы с коммерческим мошенничеством и нарушением прав интеллектуальной собственности
По словам кандидата наук Буй Ван Куена, директора Института по борьбе с коммерческим мошенничеством и контрафактной продукцией, проблема поддельной продукции сегодня стала глобальной, особенно в эпоху бурного развития цифровой экономики и электронной коммерции. Развитие технологий, ИИ и онлайн-платформ создаёт условия для экономического роста, но одновременно становится «плодородной почвой» для злоупотреблений и совершения коммерческого мошенничества.
Исходя из практики борьбы с экономическими преступлениями, подполковник Нгуен Зуй Кхоа, сотрудник Отдела экономической полиции общественной безопасности Хошимина, отметил, что преступники сегодня действуют гораздо более изощрённо, чем прежде. Одной из распространённых схем является использование легально зарегистрированных юридических лиц для сокрытия производства и торговли контрафактной продукцией. Злоумышленники создают компании с полным пакетом регистрационных документов, офисами, счетами и юридическими документами, формируя видимость законной деятельности.
Кроме того, преступные группы организуют производство по замкнутой модели с профессиональным разделением функций и распределением этапов работы по различным регионам, чтобы избежать проверок со стороны компетентных органов. Такая территориальная рассредоточенность значительно усложняет расследование, отслеживание и пресечение нарушений.
Проблема касается не только потребительских товаров, всё более сложной становится ситуация с подделкой продуктов питания. По данным правоохранительных органов, выявлены случаи, когда свинина выдавалась за говядину, использования выбракованных свиней под видом мяса редких животных, а также производства пищевой продукции из некачественного сырья, длительное употребление которой может серьёзно повлиять на здоровье населения.
По словам генерального директора компании с ограниченной ответственностью по торговле, услугам и импорту-экспорту Yen Huong Xua Фам Тхи Киеу Оань, чем выше ценность продукции, тем выше риск её подделки и копирования. С самого начала формирования бренда предприятие системно инвестировало в производственные процессы, заводы, сырьевую базу и защиту товарных знаков, включая регистрацию прав интеллектуальной собственности. Вместе с тем для минимизации рисков компания постоянно внедряет и обновляет технологии в защите продукции.
«ИИ при правильном использовании способен приносить значительную пользу, однако при злоупотреблении он создаёт серьёзные вызовы для борьбы с коммерческим мошенничеством. Я надеюсь, что предприятия продолжат укреплять сотрудничество, обмениваться опытом, повышать уровень управления и активно взаимодействовать с правоохранительными органами в борьбе с контрафактом», отметил кандидат наук Буй Ван Куен.
По мнению экспертов, для повышения эффективности борьбы с контрафактом в ближайшее время необходимо усиливать координацию между органами общественной безопасности, рыночного надзора, таможней и структурами по защите интеллектуальной собственности; одновременно требуется ужесточить контроль за коммерческой деятельностью в киберпространстве и строго пресекать деятельность крупных сетей по производству поддельной продукции.
Кроме того, потребителям необходимо повышать бдительность в отношении «раздутой» рекламы в социальных сетях, выбирать товары с прозрачным происхождением и не способствовать распространению контрафактной и некачественной продукции.
Ожидается, что борьба с контрафактной продукцией в цифровую эпоху останется крайне сложной задачей. Тем не менее при скоординированных действиях правоохранительных органов, бизнеса и потребителей прозрачная и здоровая деловая среда может быть укреплена и защищена.