Повышение эффективности борьбы с коммерческим мошенничеством и нарушением прав интеллектуальной собственности

Компания Yen Huong Xua представляет решения по борьбе с контрафактной и поддельной продукцией. Фото: ВИА

В условиях бурного развития электронной коммерции, цифровой экономики и искусственного интеллекта (ИИ) коммерческое мошенничество становится все более изощренным и трудно контролируемым, серьезно влияя на деловую среду, здоровье потребителей и репутацию добросовестных предприятий. Это стало основной темой «Программы обучения по борьбе с коммерческим мошенничеством, контрафактной продукцией и нарушением прав интеллектуальной собственности», организованной Институтом по борьбе с коммерческим мошенничеством и контрафактной продукцией, Ассоциацией бывших сотрудников народной полиции города Хошимин и Центром развития интеллектуальной собственности 16 мая в Хошимине.По словам кандидата наук Буй Ван Куена, директора Института по борьбе с коммерческим мошенничеством и контрафактной продукцией, проблема поддельной продукции сегодня стала глобальной, особенно в эпоху бурного развития цифровой экономики и электронной коммерции. Развитие технологий, ИИ и онлайн-платформ создаёт условия для экономического роста, но одновременно становится «плодородной почвой» для злоупотреблений и совершения коммерческого мошенничества.Исходя из практики борьбы с экономическими преступлениями, подполковник Нгуен Зуй Кхоа, сотрудник Отдела экономической полиции общественной безопасности Хошимина, отметил, что преступники сегодня действуют гораздо более изощрённо, чем прежде. Одной из распространённых схем является использование легально зарегистрированных юридических лиц для сокрытия производства и торговли контрафактной продукцией. Злоумышленники создают компании с полным пакетом регистрационных документов, офисами, счетами и юридическими документами, формируя видимость законной деятельности.Кроме того, преступные группы организуют производство по замкнутой модели с профессиональным разделением функций и распределением этапов работы по различным регионам, чтобы избежать проверок со стороны компетентных органов. Такая территориальная рассредоточенность значительно усложняет расследование, отслеживание и пресечение нарушений.