Повышение уровня вьетнамской пищевой продукции: переход от производственного мышления к мышлению цепочки создания стоимости

Входя в число 20 крупнейших экспортных экономик мира, Вьетнам глубоко интегрировался в глобальные цепочки поставок. Однако в пищевой отрасли наибольшая доля добавленной стоимости по-прежнему не принадлежит отечественным предприятиям. Это требует от бизнеса срочного пересмотра своей роли — перехода от участия в цепочке создания стоимости к управлению ею.

Компания с ограниченной ответственностью Thai ECO экспортирует около 500 тонн свежего личи на рынок Европы. (Фото: ВИА)



Несоответствие потенциалу



Мировой рынок продовольствия в настоящее время оценивается примерно в 10 000 миллиардов долларов США в год и считается одной из отраслей с большим и стабильным потенциалом роста. Однако структура цепочки создания стоимости показывает крайне неравномерное распределение прибыли: наименьшая доля приходится на сырьевой этап (около 5%–10%), затем следует переработка (10%–20%) и логистика (10%–15%). В то время как распределение и розничная торговля могут занимать до 50%–70%.



По словам доктора Динь Тхе Хиена, директора Института исследований информатики и прикладной экономики, ключевая ценность пищевой отрасли заключается не в производстве, а в способности контролировать рынок, бренд и систему распределения. Именно это является препятствием, из-за которого вьетнамские предприятия, несмотря на глубокое участие в цепочках поставок и значительный потенциал, в основном остаются на этапах с низкой добавленной стоимостью.



Практика наглядно проявляется в отдельных товарных категориях. Например, в кофейной отрасли стоимость сырья составляет всего около 2,5–3 долларов США за килограмм, однако после переработки, создания бренда и розничной продажи цена может достигать 40–60 долларов США за килограмм, а на развитых рынках — значительно выше.



Аналогично с креветками: от 6–7 долларов США за килограмм на стадии сырья до 35–40 долларов США за килограмм в виде брендированного розничного продукта. Или маракуйя: менее 1 доллара США за килограмм сырья может вырасти до 25–35 долларов США на этапе конечной переработки.



В то же время, если рассматривать в целом вьетнамские предприятия пищевой отрасли, можно отметить лишь такие крупные компании, как Vinamilk и корпорация Masan, тогда как большинство остальных предприятий остаются сравнительно небольшими. Наибольшая добавленная стоимость сосредоточена на конечных этапах цепочки и принадлежит компаниям, контролирующим бренд и рынок.

Смена мышления



Председатель совета директоров группы Phuc Sinh Фан Минь Тхонг отметил, что при сохранении экспорта сырья сельское хозяйство Вьетнама вряд ли сможет добиться прорыва. Предприятиям необходимо перейти к системной организации производства, инвестировать в глубокую переработку, стандарты качества и развитие продукции, тем самым повышая её стоимость и формируя бренд. Для создания компаний крупного масштаба, вплоть до уровня миллиардных корпораций, необходимо сочетать современное бизнес-мышление со стабильной политической средой.

Подготовка фруктов для производства сока на Акционерном обществе безалкогольных напитков Wana (Промышленная зона Чаудык, Бариа-Вунгтау). (Фото: ВИА)



Согласившись с этим, доктор Динь Тхе Хиен подчеркнул, что предприятиям следует перейти от производственного мышления к мышлению цепочки создания стоимости, от переработки по контракту к развитию брендированной продукции. Три ключевых звена — глубокая переработка, формирование бренда и участие в международных системах распределения — являются решающими для увеличения стоимости. При правильной трансформации добавленная стоимость пищевой отрасли может вырасти в 3–5 раз в ближайшие годы.



Не только продукт, но и фактор доверия становится основой конкуренции. По мнению экспертов, в глобальном контексте ценовое преимущество уже не является решающим фактором — ключевое значение имеет доверие. Когда предприятия формируют репутацию качества, прозрачности и ответственности, стоимость продукции возрастает, что открывает возможности для более глубокого участия в глобальных цепочках создания стоимости. Параллельно «зелёная трансформация» становится обязательным условием.



По словам заместителя председателя Ассоциации предприятий Хошимина Динь Хонг Ки, крупные рынки всё более ужесточают требования к экологическим стандартам, выбросам и прослеживаемости происхождения. Невыполнение этих требований ведёт к потере заказов. Однако при правильном подходе «зелёная трансформация» является не только способом сокращения долгосрочных затрат, но и возможностью повысить эффективность производства и увеличить стоимость продукции.



С точки зрения бизнеса, необходимо формировать стабильную, прозрачную и предсказуемую инвестиционную среду, чтобы предприятия могли уверенно инвестировать в долгосрочной перспективе, особенно в области глубокой переработки и технологий. Правительству следует внедрять льготную политику развития «зелёного» кредитования, поддерживать передачу технологий и активизировать торговое продвижение для снижения барьеров, особенно для малых и средних предприятий. Это станет опорой для укрепления предприятий пищевой отрасли Вьетнама, повышения их конкурентоспособности по сравнению с крупными международными корпорациями и возможностью обеспечить устойчивый рост сельского хозяйства.