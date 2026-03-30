Перспективы открытия новых торговых маршрутов между Вьетнамом и Россией

После официального визита Премьер-министра Фам Минь Тьинь в Российскую Федерацию с 22 по 25 марта могут открыться новые торговые маршруты, в том числе трансевразийская железнодорожная линия с маршрутом из России через Монголию в Китай, а затем во Вьетнам, а также железнодорожный маршрут из России через Казахстан в Китай и далее во Вьетнам.

Доктор исторических наук Антон Бредихин в интервью корреспонденту ВИА в России (Фото: ВИА)

Такую оценку дал доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии Российской академии наук Антон Бредихин в интервью корреспонденту ВИА во Вьетнаме 28 марта.

По словам Антона Бредихина, это масштабный трансевразийский проект. Его реализация не только усилит связность между различными регионами Евразийского континента, но и создаст устойчивую транспортную систему, открывая новые торговые возможности. Проект также будет способствовать развитию гражданской авиации и формированию привлекательного транспортного коридора для других стран.

Оценивая двусторонние отношения, Антон Бредихин отметил, что Россия и Вьетнам имеют много схожих позиций по ряду международных вопросов, а также в рамках многосторонних институтов. Это создает благоприятные условия для укрепления политического доверия и расширения сотрудничества по стратегическим направлениям, подчеркнул он.

В энергетической сфере Бредихин считает, что подписание соглашения о строительстве АЭС во Вьетнаме является стратегически значимым шагом, способствующим поддержанию стабильных и долгосрочных отношений между двумя странами.

Отвечая на вопрос о потенциале сотрудничества, он отметил, что экономическое взаимодействие между двумя странами сохраняет устойчивую динамику роста. Кроме того, он выразил надежду на дальнейшее упрощение процедур въезда и пребывания для граждан Вьетнама в России.

В завершение интервью Бредихин также высоко оценил внешнюю политику Вьетнама в условиях нынешней нестабильной международной обстановки.