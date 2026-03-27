Переосмысление и повышение уровня вьетнамско-российского сотрудничества в новую эпоху

Премьер-министр Фам Минь Тьинь успешно завершил официальный визит в Российскую Федерацию. Этот визит не только способствовал дальнейшему углублению традиционных, проверенных временем отношений, но и позволил переосмыслить и вывести на новый уровень всеобъемлющее стратегическое партнёрство между Вьетнамом и РФ.

Церемония проводов Премьер-министра Фам Минь Чиня в аэропорту Внуково-2, Москва (Фото: ВИА)



Особенно важно, что данное событие стало прорывом в сотрудничестве двух стран в обеспечении энергетической безопасности и развитии транспортной инфраструктуры.

В ходе визита Премьер-министр провёл насыщенную, содержательную программу, включающую около 30 мероприятий. В частности, состоялись переговоры с Премьер-министром России Михаилом Мишустиным; встречи с Президентом России Владимиром Путиным; Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко; Председателем ГосДумы Вячеславом Володиным; а также встреча с Секретарём Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

В атмосфере искренности, доверия и обновления стороны провели содержательные обсуждения и достигли высокого уровня согласия по ключевым направлениям и конкретным мерам по переосмыслению и повышению уровня всеобъемлющего стратегического партнёрства Вьетнама и России с расчётом на столетнюю перспективу, отвечающую целям развития каждой из стран.

Заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг отметила, что на встречах российские руководители подтвердили поддержку и готовность продвигать всеобъемлющее стратегическое партнёрство Вьетнама и России, приносящее пользу народам двух стран и способствующее миру, сотрудничеству и развитию в регионе и мире.

Премьер-министр Фам Минь Чинь провёл встречу с Президентом России Владимиром Путиным. (Фото: ВИА)



Российские лидеры выразили желание и готовность активизировать сотрудничество с Вьетнамом во всех сферах, а также расширить его на новые направления, соответствующие потребностям развития Вьетнама и сильным сторонам России, такие как новая энергетика, «зелёная» и цифровая трансформация, здравоохранение, подготовка высококвалифицированных кадров и другие.

Следуя принципу «слова подкрепляются делами», в ходе визита стороны подписали соглашение о сотрудничестве по строительству АЭС во Вьетнаме. Наряду с реализованными ранее проектами, эта АЭС, как ожидается, станет новым символом вьетнамско-российской дружбы.

В беседе с прессой заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что Россия готова расширять сотрудничество в сферах новой, чистой и возобновляемой энергетики, способствуя «зелёному» переходу и устойчивому развитию, что подтверждается подписанием соглашения о строительстве АЭС во Вьетнаме.

Премьер-министр Фам Минь Чинь встретился со студентами Национального исследовательского технологического университета МИСИС (Фото: ВИА)



Председатель Общества российско-вьетнамской дружбы, доктор Владимир Буянов отметил, что строительство первой АЭС во Вьетнаме отвечает стремительному развитию страны, обеспечивая стабильный долгосрочный источник энергии. В ближайшее время российские предприятия атомной отрасли примут участие в реализации проекта.

В рамках визита Премьер-министр также посетил и провёл рабочие встречи на ведущих экономических, научно-исследовательских и образовательных объектах России; принял участие во Вьетнамско-российском бизнес-форуме и встретился с представителями ведущих российских компаний. Это способствовало продвижению сотрудничества между Вьетнамом и Россией во всех сферах посредством конкретных программ и проектов.

Непосредственно в ходе визита стороны подписали ряд соглашений о сотрудничестве в области нефтегазовой энергетики, транспорта и логистики. Министерства, ведомства и регионы также провели переговоры с российскими партнёрами для развития взаимодействия в таких сферах, как железнодорожное сообщение, развитие метрополитена, сельское хозяйство, наука и технологии, образование, подготовка кадров, туризм и гуманитарные обмены.

Выступая перед прессой после встречи с Премьер-министром Фам Минь Тьинем, заместитель президента по международному развитию корпорации AFK Sistema Артём Засурский сообщил, что компания определила приоритетные направления сотрудничества с Вьетнамом, включая фармацевтику, здравоохранение, высокие технологии, такие как искусственный интеллект, электронные кошельки и ряд других сфер. Компания рассматривает возможность открытия больниц, производства лекарственных средств и инвестиций в гостиничный бизнес во Вьетнаме.

Одним из ключевых направлений визита стало продвижение сотрудничества в развитии транспортной инфраструктуры, в частности железнодорожного сообщения и строительства городских железных дорог. Премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил Центр управления системой метрополитена Москвы и ознакомился с работой метро, а также провёл встречу с руководством ОАО «Российские железные дороги» для развития сотрудничества в этих областях.

Отвечая на вопросы прессы сразу после встречи с Премьер-министром Фам Минь Тьинем, гендиректор — председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозёров сообщил, что стороны обсудили и согласовали вопросы обмена опытом, сотрудничества и потенциала увеличения товарооборота за счёт железнодорожных перевозок. Особо подчёркивалась важность передачи навыков и подготовки кадров.

Генеральный директор продовольственной торговой компании Ava Trading Ирина Иванова отметила, что по этому случаю компания подписала меморандум о сотрудничестве с Вьетнамскими железными дорогами, предусматривающий прямые железнодорожные грузовые перевозки между Россией и Вьетнамом. Ожидается, что в ближайшее время объёмы перевозок по железной дороге возрастут, частично заменив морские поставки.

Председатель Совета членов Вьетнамских железных дорог Данг Ши Мань сообщил, что ранее Вьетнам уже имел эффективные международные железнодорожные маршруты: через Казахстан в Россию, через Монголию в Россию, а также ключевое направление через Китай в Россию. В последние годы эти маршруты получили определённое развитие, однако пока не в полной мере соответствуют ожиданиям.

В рамках нынешнего визита, под непосредственным руководством Премьер-министра Фам Минь Тьиня, железнодорожные ведомства двух стран провели переговоры и достигли новых договорённостей. Ожидается, что после визита будет восстановлено и расширено железнодорожное сообщение, что позволит увеличить объёмы и разнообразие грузооборота, соответствуя потенциалу сторон.

Вьетнамские железные дороги также проводят исследования и предлагают российской стороне уделить внимание проектам подземной железнодорожной инфраструктуры, включая планирование, подготовку кадров, проектирование и строительство линий метрополитена.

Несмотря на плотный график, Премьер-министр нашёл время для встречи с традиционными друзьями и вьетнамской диаспорой в России. Он выразил благодарность и подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления прочных и искренних вьетнамско-российских отношений, а также призвал российскую сторону создавать более благоприятные условия для интеграции вьетнамской общины и её вклада в развитие дружбы между двумя странами.

После встречи с Премьер-министром Фам Минь Тьинем заместитель председателя Общества российско-вьетнамской дружбы, доцент, доктор Пётр Цветов отметил, что был тронут тем, как Премьер-министр напомнил о славных страницах истории двусторонних отношений. По его мнению, сегодня отношения Вьетнама и России, по-видимому, возвращаются к периоду своего расцвета. Визит Премьер-министра Фам Минь Тьиня открывает новые перспективы, а достигнутые на высшем уровне договорённости являются вполне реализуемыми.

Можно с уверенностью ожидать, что результаты визита, при активных и решительных усилиях министерств, ведомств, регионов и предприятий двух стран, будут способствовать динамичному развитию всеобъемлющего стратегического партнёрства Вьетнама и России, внося значимый вклад в социально-экономическое развитие каждой страны в новую эпоху, а также в укрепление мира, дружбы и сотрудничества в регионе и во всём мире.