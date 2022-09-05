Переиспользование инвалидных колясок

«Инвалидное кресло — это их ноги, помогающие встать с постели и увидеть мир», - сказал монах Тхить Дык Минь.

Монах Тхить Дык Минь (1982 год рождения) с детства был буддистом. Он выбрал монашеский путь изучения буддизма в Даочанг Анвьене (г.Хошимин, р-он 12). Видя людей с ограниченными возможностями, страдающих от болезней, теряющих трудоспособность и не имеющих возможность позволить себе инвалидное кресло, Минь придумал идею переиспользования инвалидных колясок.

В 2015 году у Миня появилась возможность посещать больницы, где многие люди проходили реабилитационное лечение. Понимая, что пациенты могут пользоваться инвалидными колясками только в больнице, а дома у них нет инвалидных колясок для занятий лечебной физкультурой, Минь подумал о том, чтобы бесплатно раздавать инвалидные коляски нуждающимся.

«Я вернулся в храм и начал искать инвалидные коляски. Позже, когда количество нуждающихся увеличилось, я перестал справляться. Вместо этого я покупал и ремонтировал бывшие в употреблении инвалидные коляски по цене 200–300 тыс. донгов (~ 9$ -13$). Другие инвалидные коляски жертвовали буддисты», - сказал монах.

Монах Тхить Дык Минь изучает материалы по ремонту инвалидных колясок.

Монах Тхить Дык Минь использует переработанные детали для экономии средств.

Монах Тхить Дык Минь чистит инвалидные коляски перед тем, как отправить их на переработку.

Монах Тхить Дык Минь чистит инвалидные коляски перед тем, как отправить их на переработку.

Монах Тхить Дык Минь начал изучать конструкцию инвалидной коляски и покупать компоненты для сборки. «Были инвалидные коляски, от которых оставался только железный каркас. Я ходил на Чолон (Большой рынок), чтобы докупить задние колеса, деревянные панели и мешковину. Если чего-то не хватало, я покупал комплектующие. Я создаю коляски для людей, поэтому делаю их очень стабильными, чтобы люди могли шаг за шагом чувствовать себя в безопасности», - поделился своими мыслями Минь.

Монах Тхить Дык Минь подарил более 3000 инвалидных колясок многим инвалидам по всей стране.

Монах Тхить Дык Минь сказал, что самое главное — создавать инвалидные коляски, подходящие для получателей, потому что у каждого человека разные условия. У некоторых повреждены руки, у других — ноги, а некоторые и вовсе парализованы.

«Когда я вижу, как инвалиды передвигаются на инвалидных колясках, которые я ремонтирую, то чувствую, что они помогают мне. Дарить инвалидные коляски — это как позволять людям интегрироваться и развиваться, помогая им осуществить свою мечту увидеть мир», - сказал Минь.

Помимо предоставления бесплатных инвалидных колясок Минь также оказывает финансовую поддержку в лечении и заботится о пациентах в храме./.

Текст и фото: Тхонг Хай

Перевод: Динь Хонг



