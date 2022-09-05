КУЛЬТУРА
Переиспользование инвалидных колясок
«Инвалидное кресло — это их ноги, помогающие встать с постели и увидеть мир», - сказал монах Тхить Дык Минь.
Монах Тхить Дык Минь (1982 год рождения) с детства был буддистом. Он выбрал монашеский путь изучения буддизма в Даочанг Анвьене (г.Хошимин, р-он 12). Видя людей с ограниченными возможностями, страдающих от болезней, теряющих трудоспособность и не имеющих возможность позволить себе инвалидное кресло, Минь придумал идею переиспользования инвалидных колясок.
В 2015 году у Миня появилась возможность посещать больницы, где многие люди проходили реабилитационное лечение. Понимая, что пациенты могут пользоваться инвалидными колясками только в больнице, а дома у них нет инвалидных колясок для занятий лечебной физкультурой, Минь подумал о том, чтобы бесплатно раздавать инвалидные коляски нуждающимся.
«Я вернулся в храм и начал искать инвалидные коляски. Позже, когда количество нуждающихся увеличилось, я перестал справляться. Вместо этого я покупал и ремонтировал бывшие в употреблении инвалидные коляски по цене 200–300 тыс. донгов (~ 9$ -13$). Другие инвалидные коляски жертвовали буддисты», - сказал монах.
Монах Тхить Дык Минь начал изучать конструкцию инвалидной коляски и покупать компоненты для сборки. «Были инвалидные коляски, от которых оставался только железный каркас. Я ходил на Чолон (Большой рынок), чтобы докупить задние колеса, деревянные панели и мешковину. Если чего-то не хватало, я покупал комплектующие. Я создаю коляски для людей, поэтому делаю их очень стабильными, чтобы люди могли шаг за шагом чувствовать себя в безопасности», - поделился своими мыслями Минь.
Монах Тхить Дык Минь подарил более 3000 инвалидных колясок многим инвалидам по всей стране.
Монах Тхить Дык Минь сказал, что самое главное — создавать инвалидные коляски, подходящие для получателей, потому что у каждого человека разные условия. У некоторых повреждены руки, у других — ноги, а некоторые и вовсе парализованы.
«Когда я вижу, как инвалиды передвигаются на инвалидных колясках, которые я ремонтирую, то чувствую, что они помогают мне. Дарить инвалидные коляски — это как позволять людям интегрироваться и развиваться, помогая им осуществить свою мечту увидеть мир», - сказал Минь.
Помимо предоставления бесплатных инвалидных колясок Минь также оказывает финансовую поддержку в лечении и заботится о пациентах в храме./.
Текст и фото: Тхонг Хай
Перевод: Динь Хонг