Первые круизы знаменуют начало оптимистичного туристического сезона Лунного Нового года

Пара с воодушевлением фотографируется после тёплой церемонии встречи гостей в провинции Куангнинь. (Фото: ВИА)



После торжественной встречи под звуки праздничных барабанов и вручения «счастливых денег» (ли си) гости разъехались по местным достопримечательностям. Помимо знакомства с природным чудом мирового значения, многие присоединились к тематическим экскурсиям по городу: посетили цветочный бульвар и улицу настенных росписей, пагоду Лонгтьен, чтобы получить новогодние благословения, музей провинции Куангнинь и прибрежные набережные. Всё это позволило ярко прочувствовать ритм и атмосферу местной жизни.

Внутренний туристический спрос оказался не менее высоким. К полудню около 70 судов совершили рейсы по заливу, перевезя почти 2 200 вьетнамских посетителей. Таким образом, общий пассажиропоток лишь за утро первого дня превысил 4 500 человек, что стало ярким сигналом динамичного старта туристического сезона.

Джули и Пол Оверстрит из США, прибывшие на лайнере Seabourn Encore, отметили, что тёплый приём превзошёл их ожидания. Возможность познакомиться с традиционными обрядами Тэта сразу после схода на берег стала для них одним из самых запоминающихся моментов. Супруги выразили надежду приятно провести время в провинции Куангнинь.

Ли Цзяньхуа из Гонконга (Китай), путешествующий на борту Piano Land, высоко оценил профессионализм и гостеприимство провинции. По его словам, туристические услуги Вьетнама всё больше приближаются к международным стандартам и произвели сильное впечатление на его группу.

Оживлённый первый день отражает растущую привлекательность туристического потенциала провинции Куангнинь. Регион обновляет туристические предложения, делая ставку на самобытные, глубоко укоренённые в культуре впечатления. В их числе, возрождение традиционных деревянных лодок с тремя «отсеками» и багряными парусами, которые воссоздают на бухте Халонг исторические сцены рыбацких деревень. Такой продукт одновременно подчёркивает уникальность направления и способствует сохранению наследия.

Директор Департамента культуры, спорта и туризма провинции Куангнинь Нгуен Вьет Зунг отметил, что высокий пассажиропоток в первый день Тэта свидетельствует о доверии туристов к этому направлению. По его словам, власти сосредоточены не только на приёме гостей, но и на диверсификации туристических продуктов, от восстановления традиционных элементов до модернизации специализированных услуг, с целью сформировать образ Куангниня как высококлассного, интегрированного в мировой рынок туристического центра.

Панорамный вид Международного круизного порта Халонг утром в первый день Лунного Нового года (Тэта) 2026 года: порт оживлён в связи с прибытием роскошных круизных лайнеров Seabourn Encore и Piano Land. (Фото: ВИА)



Буй Куанг Туан, заместитель исполнительного директора Международного круизного порта Халонг, отметил, что приём более 4 500 пассажиров всего за одно утро требует повышения стандартов обслуживания. Поэтому порт разрабатывает модель приёма гостей по международным стандартам, охватывающую как инфраструктуру, так и подготовку персонала.

В 2026 году порт ожидает около 100 заходов круизных судов с общим числом свыше 130 000 иностранных туристов и намерен обеспечивать безопасный и запоминающийся сервис, чтобы укреплять позиции Куангниня на карте элитного круизного туризма.

Во второй день Тэта международный аэропорт Вандон также готовится принять частные чартерные рейсы с делегациями японских предпринимателей, прибывающими в провинцию. Одновременный рост морского и воздушного пассажиропотока ещё раз подтверждает статус Куангниня как динамичного регионального центра высококлассного туризма.