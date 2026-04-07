Первая сессия НС XVI созыва: действия в интересах народа

6 апреля 2026 года первая сессия Национального собрания (НС) XVI созыва официально открылась и приступила к первому дню работы в Доме НС в столице Ханое.





Церемония открытия первой сессии вновь избранного Национального собрания XVI созыва. Фото: ВИА



Преемственность и развитие достижений предыдущих созывов

Выступая со вступительной речью, от имени Постоянного комитета НС XV созыва Председатель НС Чан Тхань Ман торжественно приветствовал действующих и бывших руководителей Партии и государства, Отечественного фронта Вьетнама, уважаемых гостей, представителей дипломатических миссий, международных организаций и особенно 500 депутатов, избранных избирателями в НС XVI созыва.

Председатель Национального собрания XVI созыва Чан Тхань Ман приносит присягу при вступлении в должность. (Фото: ВИА)



От имени вновь избранных депутатов НС Председатель НС выразил глубокую признательность избирателям и народу всей страны, действующим и бывшим руководителям Партии и государства, Отечественного фронта Вьетнама, а также депутатам предыдущих созывов, особенно руководству НС и депутатам XV созыва, добившимся значимых результатов.

Председатель НС отметил, что для успешной реализации резолюции XIV Всевьетнамского партийного съезда Политбюро и Секретариат издали ряд резолюций и заключений стратегического характера, касающихся социально-экономического развития, строительства и совершенствования социалистического правового государства; обновления организации и деятельности политической системы, стимулирования науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации, создавая основу для быстрого и устойчивого развития страны в предстоящий период.

В частности, недавно было принято Заключение № 18 от 2 апреля 2026 года по итогам второго пленума ЦК КПВ XIV созыва о плане социально-экономического развития, государственных финансов и заимствований, погашения государственного долга, а также о среднесрочных государственных инвестициях на пятилетний период 2026–2030 годов в увязке с реализацией цели достижения «двузначных» темпов роста.

В этом контексте НС и депутаты НС XVI созыва должны продолжать преемственность и развивать достижения предыдущих созывов; проявлять высокий уровень ответственности, политическую зрелость, твёрдую позицию, современное управленческое мышление, глубокий и объективный конструктивный анализ; обладать навыками законотворчества и долгосрочным видением, способностью к аналитике и освоению новых вопросов, соответствующих стремительному развитию науки и технологий; обеспечивать, чтобы эффективность законов была не только «хорошей на бумаге», но и «хорошей в жизни».

Действия в интересах народа

На открытии Генеральный секретарь То Лам выступил с важной речью, подчеркнув, что НС является воплощением воли, устремлений и права народа быть хозяином страны; местом принятия ключевых решений государства; площадкой, где линия Партии трансформируется в законы, политику и практическую силу. Каждый депутат должен ясно осознавать, что он представляет не только свой избирательный округ и не только мандат доверия избирателей, но и несёт ответственность за судьбу страны, доверие народа и будущее следующих поколений.

Генеральный секретарь То Лам от имени депутатов Национального собрания XVI созыва вручил цветы, поздравив Председателя Национального собрания Чан Тхань Мана, заместителей Председателя Национального собрания и членов Постоянного комитета Национального собрания. (Фото: ВИА)

Генеральный секретарь предложил НС XVI созыва сосредоточиться на качественном выполнении четырёх ключевых задач, а именно: решительно обновить законотворческую деятельность, сформировав современную, единую, стабильную, осуществимую и ориентированную на развитие систему законодательства; вывести высший контроль НС на новый уровень - более содержательный, острый, с доведением ответственности и результатов до конца; повысить политическую зрелость и стратегическое видение при принятии важнейших решений страны, обеспечивая их точность, своевременность и соответствие долгосрочным национальным интересам; продолжить обновление организации и методов деятельности НС в направлении современности, профессионализма, близости к народу, практической ориентированности и более оперативного реагирования на политику.

Он также подчеркнул необходимость дальнейшего повышения качества и эффективности деятельности каждого депутата НС, особенно депутатов, работающих на профессиональной основе; укрепления и более полного раскрытия роли делегаций депутатов НС как прочного связующего звена между парламентом и избирателями, народом; обеспечения того, чтобы каждый депутат обладал политической зрелостью, профессиональной компетентностью, способностью к аналитике и критическому осмыслению, а также умением объективно и полно передавать голос народа в парламенте.

НС должно ещё теснее быть связано с народом; расширять каналы приёма и учёта мнений избирателей, населения, делового сообщества, интеллигенции и научных кругов; усиливать открытость и прозрачность всей своей деятельности; строить цифровой, современный и интеллектуальный парламент, но прежде всего - парламент, близкий к народу, понимающий народ, действующий во имя интересов народа. Когда голос народа услышан, когда его воля объективно отражается, когда решения исходят из реальной жизни, тогда НС будет сильнее, государство - устойчивее, а общественное доверие - выше.

Международные делегаты принимают участие в церемонии открытия первой сессии Национального собрания XVI созыва. (Фото: ВИА)



Кадровая работа и совершенствование руководящего аппарата

На утреннем заседании при 100% голосов присутствующих депутатов НС приняло резолюцию об избрании Председателя НС XVI созыва - Чан Тхань Мана, члена Политбюро, Председателя НС XV созыва, депутата НС XVI созыва.

Во второй половине дня 496 из 496 депутатов проголосовали «за» (100%) НС приняло резолюцию об избрании шести заместителей Председателя НС XVI созыва: До Ван Тиена, Нгуен Кхак Диня, Нгуен Тхи Тхань, Нгуен Хонг Зьена, Нгуен Зоан Аня и Нгуен Тхи Хонг.

Далее при 487 из 487 голосов «за» (100%) была принята резолюция об избрании членов Постоянного комитета НС XVI созыва.

Таким образом, Постоянный комитет НС XVI созыва состоит из 18 членов, включая Председателя НС, шесть его заместителей и 11 членов Постоянного комитета.

НС также приняло проекты резолюций об избрании председателя Совета по делам народностей и председателей комитетов НС XVI созыва.

По резолюции об избрании Генерального секретаря НС XVI созыва - руководителя Канцелярии НС 481 из 481 депутатов проголосовали «за». Согласно результатам голосования, Ле Куанг Мань был избран на эту должность.

В отношении резолюции об избрании Генерального аудитора государства на срок 2026–2031 годов: 485 из 485 депутатов, принявших участие в голосовании, проголосовали «за». По итогам голосования Нгуен Хыу Нгиа избран Генеральным аудитором государства на срок 2026–2031 годов.