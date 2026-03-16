Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

ПОРТРЕТЫ

Парламентская дипломатия повышает международный авторитет Вьетнама

На международной арене, по мнению Энзо, парламентская дипломатия стала одним из наиболее эффективных инструментов внешней политики. По мнению профессора Чэн Ханьпина, в условиях беспрецедентно быстрых глобальных изменений КПВ выдвинула новую концепцию - эпоху подъёма нации, в которой чётко определены направление и ключевые приоритеты для реализации стремления нации к подъёму.
Исследователь истории и обороны Юго-Восточной Азии Энзо Сим Хонг Джун даёт интервью корреспонденту ВИА в Малайзии. (Фото: ВИА)

На международной арене, по мнению Энзо, парламентская дипломатия стала одним из наиболее эффективных инструментов внешней политики.

В преддверии выборов Национального собрания (НС) XVI созыва и Народных советов различных уровней на срок полномочий 2026–2031 годов роль и позиции законодательного органа Вьетнама привлекают всё большее внимание международных наблюдателей. В беседе с корреспондентом ВИА в Куала-Лумпуре исследователь истории и обороны Юго-Восточной Азии Энзо Сим Хонг Джун представил глубокий анализ достижений НС XV созыва и перспектив следующего парламентского срока.

Оценивая период 2021–2026 годов, он отметил, что НС XV созыва действовало в условиях крайне нестабильной международной обстановки — от медленного восстановления после пандемии COVID-19 до вызовов, связанных с изменением климата и непредсказуемыми геополитическими конфликтами. Тем не менее, по его мнению, именно в этот период парламент Вьетнама проявил инициативность и стремление к обновлению, достигнув важных результатов, способствующих устойчивому экономическому развитию страны и поддержанию политической стабильности.

Одним из наиболее заметных достижений стало проведение первого форума парламентского надзора, направленного на укрепление верховенства закона и повышение подотчётности перед гражданами. Благодаря этому механизму более эффективно решались проблемы, вызывавшие общественное беспокойство, включая управление социально-экономическим развитием, рассмотрение жалоб граждан и защиту окружающей среды. Кроме того, утверждённая пятилетняя программа законотворческой деятельности Национального собрания обеспечила последовательность и практическую реализуемость долгосрочной правовой системы.

НС XV созыва также отметилось тем, что поставило граждан и бизнес в центр государственной политики, способствуя устранению институциональных «узких мест» и высвобождению производственных ресурсов. Пересмотр и корректировка дублирующихся нормативных правовых актов, а также конституционное закрепление крупных политических решений партии по оптимизации государственного аппарата существенно повысили эффективность государственного управления.

Стремясь к формированию «цифрового парламента», Вьетнам активно внедряет искусственный интеллект, цифровую инфраструктуру и специализированные платформы для модернизации парламентской деятельности и повышения её прозрачности. Это стратегический шаг для адаптации к технологической эпохе и удовлетворения растущих ожиданий избирателей.

На международной арене, по мнению Энзо, парламентская дипломатия стала одним из наиболее эффективных инструментов внешней политики. НС Вьетнама активно развивает отношения с региональными и международными партнёрами как по двусторонним, так и по многосторонним каналам. Особенно показателен пример тесного сотрудничества между парламентами Вьетнама и Малайзии. Несмотря на различия политических систем, обе страны успешно перенимают лучшие практики законодательной деятельности и государственного управления, укрепляя демократические основы и расширяя пространство сотрудничества.

Повышение уровня отношений между Вьетнамом и Малайзией до Всеобъемлющего стратегического партнёрства в ноябре 2024 года открыло новый этап межпарламентского взаимодействия. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим ранее подчёркивал, что тесные отношения между двумя государствами выступают «катализатором» укрепления Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Это сотрудничество приносит выгоду не только двум странам, но и играет важную роль в рамках Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (АИПА), способствуя углублению региональной парламентской интеграции.

По мнению исследователя Энзо, укрепление парламентского сотрудничества помогает Вьетнаму и его партнёрам снижать зависимость от крупных держав и тем самым усиливать центральную роль и нейтралитет АСЕАН. В условиях обостряющейся конкуренции между мировыми державами поддержание дружественных отношений с соседними государствами и тесное сотрудничество с развивающимися экономиками глобального Юга, такими как Малайзия, является важным фактором, позволяющим Вьетнаму минимизировать негативные последствия глобальной неопределённости.

По мнению профессора Чэн Ханьпина, в условиях беспрецедентно быстрых глобальных изменений КПВ выдвинула новую концепцию - эпоху подъёма нации, в которой чётко определены направление и ключевые приоритеты для реализации стремления нации к подъёму.

Профессор, доктор Чэн Ханьпин,директор Вьетнамского исследовательского центра при Чжэцзянском технологическом университете (Китай), отвечает на вопросы корреспондента ВИА в Китае. (Фото: ВИА)

В интервью корреспонденту ВИА в Пекине профессор, доктор Чэн Ханьпин, исполнительный директор Института региональных и страновых исследований, директор Вьетнамского исследовательского центра при Чжэцзянском технологическом университете (Китай), отметил, что решение о проведении во Вьетнаме выборов депутатов Национального собрания (НС) и депутатов Народных советов всех уровней на два месяца раньше обычного срока является весьма практическим шагом.

По словам профессора Чэн Ханьпина, в нынешних условиях это решение приобретает ещё более важное практическое значение. После процесса оптимизации структуры органов как на центральном, так и на местном уровнях, особенно в условиях внедрения двухуровневой модели местной администрации, новые органы провинций и местных властей начали функционировать, кадровый состав постепенно формируется, что требует тщательной подготовки, своевременного развертывания работы и координации между уровнями для полного осуществления руководящих принципов и политики Партии. Поэтому проведение выборов раньше обычного срока является необходимой и важной мерой, отражающей практический подход руководства Коммунистической партии Вьетнама (КПВ).

По мнению профессора Чэн Ханьпина, в условиях беспрецедентно быстрых глобальных изменений КПВ выдвинула новую концепцию - эпоху подъёма нации, в которой чётко определены направление и ключевые приоритеты для реализации стремления нации к подъёму. Эти новые концепции должны последовательно воплощаться на практике и реализовываться, а НС и Народные советы всех уровней должны содействовать их осуществлению посредством законодательной деятельности. Поэтому проведение досрочных выборов является весьма необходимым. Вместе с тем концепция эпохи подъёма нации, предложенная Центральным комитетом КПВ, способна максимально мобилизовать поддержку народных масс, укрепить доверие и сплочённость, а также аккумулировать силы для достижения этой амбициозной цели.

Оценивая эффективность деятельности НС XV созыва и Народных советов всех уровней на срок 2021–2026 годов, директор Чэн Ханьпина отметил, что в этот важный исторический период НС и Народные советы всех уровней сыграли чрезвычайно важную роль и оставили глубокий след в истории. НС неизменно отражало дух Партии и чаяния народа. На своих сессиях НС XV созыва рассмотрело и приняло резолюцию о внесении изменений и дополнений в ряд статей «Конституции Социалистической Республики Вьетнам», которая была одобрена 100% присутствующих депутатов; одновременно было принято множество нормативно-правовых актов и поддерживающих резолюций, заложивших прочную правовую основу для реализации двухуровневой модели местной администрации в этот особый период и открывших путь для деятельности новых органов.

ИЖВ/ВИА

