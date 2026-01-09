Отношения между Вьетнамом и Россией продолжали укрепляться по широкому спектру направлений

Отношения всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и РФ в 2025 году укрепились и расширились в различных сферах: политики, дипломатии, торговли, инвестиций, энергетики, промышленности, а также взаимодействии на многосторонних площадках.

29 декабря в Русском доме в Ханое прошла пресс-конференция, посвящённая итогам развития российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства в 2025 году. В пресс-конференции приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Социалистической Республике Вьетнам Геннадий Степанович Бездетко, Торговый представитель Российской Федерации в Социалистической Республике Вьетнам Вячеслав Николаевич Харинов и директор Российского центра науки и культуры в Ханое Владимир Владимирович Мурашкин.

Пресс-конференция, посвящённая итогам развития российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства в 2025 году.

Участники подвели итоги года и обсудили юбилейные даты, задающие общий гуманитарный контекст сотрудничества: 50-летие освобождения юга Вьетнама и воссоединения страны, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы над фашистской Японией и окончания Второй мировой войны, 80-летие провозглашения независимости Вьетнама, 75-летие установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом, а также 100-летие народной дипломатии и памятные даты по линии АСЕАН и Россия–АСЕАН.

«2025 г. выдался на редкость богатым на события различного плана. Лично у меня оставил глубокие впечатления, хотя я работаю на вьетнамском направлении уже многие годы. Год был наполнен памятными датами в истории наших стран и двусторонних связей», заявил посол РФ во Вьетнаме Геннадий Бездетко.

Российский посол отметил, что прошедший год оказался непростым во многих отношениях. Свое влияние на взаимодействие двух стран оказывала и напряженная геополитическая ситуация в мире. Но, несмотря ни на что, отношения между Вьетнамом и Россией продолжали укрепляться по широкому спектру направлений. Дипломат подчеркнул: «Ключевой предпосылкой для этого служил регулярный и, что важно, содержательный диалог на различных уровнях, включая высший».

По словам российского посла, центральным событием года, стал визит в Российскую Федерацию в мае генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама.

«По итогам поездки был подписан весомый пакет договоренностей – всего порядка двух десятков документов – в различных областях (экономика, наука, подготовка кадров), что способствовало упрочению нормативно-правовой базы и придало дополнительный импульс дальнейшему развитию российско-вьетнамского многопланового сотрудничества», - подтвердил Геннадий Бездетко.

Оживились связи между районами Российской Федерации и Вьетнама. «Наибольшую активность проявляли Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Владимирская и Калужская области», - указал дипломат.

Представители Вьетнамской народной армии участвует на параде на Красной площади 9 мая. Фото: РИА Новости

Посол отметил, что продолжился рост взаимной торговли. По данным вьетнамской стороны, за январь-ноябрь товарооборот двух стран вырос до 4,3 млрд долл. США (рост 3,7%). Успешно работал автосборочный завод «ГАЗ Тханьдат» в Дананге. С конца 2020 г. с его конвейера сошли порядка 3 тыс. автомобилей различного назначения. Широко известная компания TH True Milk в мае запустила в Калужской области первую линию по производству молочной продукции.

В прошедшем году были возобновлены прямые авиаполеты в города Ханой, Хошимин, Нячанг, на остров Фукуок из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Казани, Хабаровска, Владивостока и других российских городов. Это, в числе прочего, поспособствовало резкому росту потока российских туристов. По данным вьетнамской стороны, с января по ноябрь 2025 г. этот показатель увеличился до 590 тыс. человек (рост 290%).

Торговый представитель России во Вьетнаме Вячеслав Харинов сообщил, что страны проанализируют ход реализации положений Комплексного плана развития российско-вьетнамского сотрудничества на период до 2030 г.

«В начале 2025 г. было подтверждено намерение увеличить объём двустороннего товарооборота к 2030 г. до 15 млрд долл. США. Ключевым инструментом достижения этой цели является Комплексный план развития российско-вьетнамского сотрудничества на период до 2030 г., охватывающий такие сферы как промышленность, логистика, цифровые технологии, образование, фармацевтика и ряд других направлений. Реализация данного документа призвана обеспечить устойчивый рост торговли, инвестиций и кооперации, включая вовлечение малого и среднего бизнеса», - сообшил Вячеслав Харинов.

Член Политбюро, Директор Государственной политической академии имени Хо Ши Мина, Председатель Центрального теоретического совета Нгуен Суан Тханг провел рабочую встречу с делегацией Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) во главе с Ректором академии Алексеем Геннадиевичем Комиссаровым.

Торгпред подчеркнул, что реализация проектов локализации производства, в первую очередь, в фармацевтической отрасли, будет способствовать расширению присутствия России и созданию новых производственных мощностей для экономики Вьетнама.

«По информации от представителей Минздрава СРВ ёмкость рынка лекарств во Вьетнаме – порядка 8 млрд долл. США. Вьетнам в состоянии производить лишь 50% от необходимого объема препаратов. При этом, доступ российской фармацевтической продукции ограничен, поскольку регулирование оборота лекарств во Вьетнаме ориентировано на западные стандарты. Эффективным способом преодоления данного барьера для российских производителей является локализация производств. Уверен, что наши вьетнамские партнёры знают о фундаментальном подходе к разработке лекарственных препаратов и качестве российской медицины. Поэтому сотрудничество в данной сфере позволит России расширить зону своего присутствия, а Вьетнаму – получить новые компетенции и расширить ассортимент фармацевтической продукции», - отметил Вячеслав Харинов.

Динамично развивалось сотрудничество в области науки и образования. Российский посол сообщил: «Продолжалась практическая реализация проекта по сооружению во Вьетнаме при участии Госкорпорации «Росатом» Центра ядерной науки и технологий. В декабре в г. Хайфон состоялась торжественная передача Совместному Российско-Вьетнамскому Тропическому научно-исследовательскому и технологическому центру научно-исследовательского судна «Профессор Гагаринский», что позволит заметно расширить возможности по проведению целого спектра научных работ в акватории Восточного моря. В мае подписано межправсоглашение о преобразовании Ханойского филиала Института русского языка им. А.С.Пушкина в региональный центр русистики».

Бездетко напомнил, что приступил к исполнению своих обязанностей во Вьетнаме в 2021 году, вскоре после 13-го съезда Коммунистической партии Вьетнама. По его словам, за эти пять лет в нашей стране были достигнуты значительные успехи в социально-экономическом развитии и повышении качества жизни населения.

«Конечно, успехи налицо. Я могу только поздравить наших вьетнамских друзей с бесспорными достижениями, которые были достигнуты за этот период. Думаю, что к предстоящему съезду страна подходит с хорошим багажом, что позволит ставить новые амбициозные цели по развитию на следующую пятилетку, на следующий пятилетний период. Конечно, хочется пожелать нашим вьетнамским друзьям успешной реализации намеченных планов. Поскольку мы, как традиционные друзья и всякие наши стратегические партнеры, не можем не радоваться успехам наших старых друзей», - подчеркнул Геннадий Бездетко.

Отношения всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Российской Федерацией в 2025 году укрепились и расширились в различных сферах: политики, дипломатии, торговли, инвестиций, энергетики, промышленности, а также взаимодействии на многосторонних площадках. Достигнутые за прошедший год результаты послужат хорошей предпосылкой для успешного претворения в жизни Комплексного плана развития российско-вьетнамского сотрудничества до 2030 г.



