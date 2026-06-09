Открытие Форума будущего АСЕАН 2026

В церемонии открытия принял участие и выступил с программной речью член Политбюро, Премьер-министр Вьетнама Ле Минь Хынг.



В форуме также участвуют Премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонексай Сипхандон, Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Манет, Премьер-министр Королевства Таиланд Анутин Чарнвиракул, Премьер-министр Демократической Республики Тимор-Лешти Шанана Гусман, член Политбюро, Министр иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг, а также Генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн.



На 43-м Саммите АСЕАН Вьетнам выступил с инициативой создания Форума будущего АСЕАН — многосторонней, многоуровневой и многомерной платформы, призванной дополнить существующие механизмы АСЕАН и содействовать выработке реалистичной и эффективной долгосрочной стратегии развития Сообщества АСЕАН.



Выступая с приветственной речью, член Политбюро, Министр иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг подчеркнул, что Вьетнам организует Форум будущего АСЕАН с целью совместно с международными партнёрами как внутри, так и за пределами региона создать открытое, содержательное и ориентированное на будущее пространство для диалога. Форум призван объединить интеллектуальный потенциал, стратегическое видение и инициативы политиков, учёных, представителей бизнеса, граждан государств АСЕАН и международных партнёров для совместного содействия построению сильного Сообщества АСЕАН.

Премьер-министр Вьетнама Ле Минь Хынг вместе с Премьер-министром Лаоса Сонексаем Сипхандоном, Премьер-министром Камбоджи Хун Манетом, Премьер-министром Таиланда Анутином Чарнвиракулом и Премьер-министром Тимора-Лешти Каем Рала Шананой Гусманом принимает участие в церемонии открытия третьего Форума будущего АСЕАН. Фото: ВИА

Форумы будущего АСЕАН 2024 и 2025 годов прошли успешно, получив широкую поддержку и положительный отклик со стороны государств-членов АСЕАН и международных партнёров. В ходе этих мероприятий обсуждались многочисленные смелые идеи и инновационные, но в то же время практические предложения. Многие из них были впоследствии развиты участниками форума и внесли вклад в формирование будущих направлений политики АСЕАН.«В условиях глубоких изменений в мире и регионе, на фоне усиления соперничества, недоверия и даже военных противостояний, мы надеемся, что AFF создаст дополнительные возможности для дипломатии, диалога, взаимопонимания и сотрудничества. Мы также рассчитываем, что AFF станет по-настоящему форумом АСЕАН и эффективным дополнительным каналом для процесса строительства Сообщества АСЕАН», — отметил министр Ле Хоай Чунг.По его словам, тема нынешнего форума — «Совместно формируя общее будущее: мир, процветание и человек в центре внимания» — предполагает обсуждение наиболее важных и актуальных вопросов, определяющих настоящее и будущее АСЕАН. Участники получат возможность обменяться мнениями и ознакомиться с оценками официальных лиц и экспертов по широкому кругу долгосрочных тем — от укрепления единства, повышения устойчивости и стратегической автономии, предотвращения конфликтов до таких актуальных вопросов, как трансформация моделей экономического роста, энергетическая безопасность, искусственный интеллект и финансовые технологии.Нынешний форум отличается тем, что наряду с диалогом между руководителями правительств впервые предусматривает проведение встречи политических партий стран Юго-Восточной Азии, встречи представителей местных органов власти государств АСЕАН, а также представителей деловых кругов, экономического сообщества и научных кругов региона. Благодаря этому дискуссии форума могут способствовать выработке новых идей и прорывных решений, содействуя реализации Видения Сообщества АСЕАН – 2045 и помогая объединению эффективнее адаптироваться к новым вызовам.«Единый, устойчивый, динамичный и инновационный АСЕАН, в центре которого находится человек, будет становиться сильнее благодаря усилиям каждого государства-члена. Это также общее стремление руководителей и народов стран АСЕАН. Именно с таким настроем проводится сегодняшний форум», — подчеркнул министр Ле Хоай Чунг.После приветственного выступления участники форума заслушали программную речь Премьер-министра Вьетнама Ле Минь Хынга, выступления руководителей государств и представителей АСЕАН, а также видеообращения министров иностранных дел различных стран