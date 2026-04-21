Открытие Недели культуры и туризма Земли предков 2026 с насыщенной программой мероприятий

20 апреля в историко-культурном комплексе храма Хунгов (провинция Футхо) состоялась церемония открытия культурных и спортивных мероприятий в рамках Праздника поминовения королей Хунгов — Фестиваля храма Хунгов и Недели культуры и туризма Земли предков 2026 года (год Бинь Нго).

Дети исполняют пение хатсоан на культурном лагере. Фото: ВИА

Выступая на церемонии, директор Департамента культуры, спорта и туризма провинции Футхо Зыонг Хоанг Хыонг отметил, что в этом году фестиваль проводится в расширенном масштабе, создавая пространство для соединения традиций и современности. Это не только священное национальное торжество, но и событие, способствующее распространению культурных ценностей, укреплению всенародного единства и развитию культурных обменов.

Новшеством фестиваля стала гибкая организация по 18 кластерам коммун и кварталов, что позволяет повысить инициативность на местном уровне. Местные органы власти активно участвуют в различных мероприятиях, обогащая содержание программы и усиливая общественную сплочённость.

В день открытия был реализован целый ряд культурных мероприятий, включая фестиваль самодеятельного искусства, культурный лагерь и выставочно-промоционную зону продукции. В фестивале самодеятельного искусства приняли участие творческие коллективы из 18 соревновательных кластеров провинции, что способствует развитию массового культурного движения и укреплению национальной гордости. Программа организована торжественно, безопасно и экономно, отвечая потребностям населения в творческом самовыражении и культурном досуге.

Делегаты осматривают экспозицию традиционной продукции. Фото: ВИА.

По словам Зыонг Хоанг Хыонга, фестиваль самодеятельного искусства не только служит культурным мероприятием в рамках Фестиваля храма Хунгов, но и способствует формированию образа региона с богатым культурным наследием и ярко выраженной самобытностью. Через художественные выступления национальные культурные ценности широко распространяются в обществе, особенно среди молодёжи.

«Благодаря тщательной подготовке, насыщенной программе и широкому участию населения фестиваль самодеятельного искусства обещает оставить яркий след в серии мероприятий по случаю Праздника поминовения королей Хунгов, способствуя утверждению статуса Футхо как земли истоков вьетнамского народа», — отметил он.

В рамках фестиваля культурный лагерь также остаётся одной из ключевых площадок с участием 18 кластеров коммун и кварталов. Каждый лагерь не только воссоздаёт традиционный культурный уклад, но и представляет характерную местную продукцию, включая товары программы OCOP. Многие кластеры в районах проживания этнических меньшинств представили традиционные дома на сваях народностей Мыонг, Зао и Каолан. Пространство оформлено гармонично, сочетая зоны приёма гостей и общения с экспозициями продукции и реконструкциями культурной жизни.

В ходе фестиваля многочисленные туристы из разных регионов приняли участие в интерактивных мероприятиях. Нгуен Тхи Лан (туристка из провинции Ниньбинь) поделилась, что впервые посетила культурный лагерь и была впечатлена пространством традиционных домов и живой экспозицией, позволяющей лучше понять жизнь этнических сообществ.

«Мероприятия организованы разнообразно — это не только показ, но и возможность для посетителей лично участвовать и получать опыт», отметила она.