ОСВОЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОРСКОГО ТУРИЗМА В ЮЖНОМ ХОЙАНЕ

Город Дананг располагает береговой линией протяжённостью около 200 км — самой длинной в стране. Благодаря живописным природным ландшафтам и благоприятному климату регион обладает значительными возможностями для развития туризма и сферы услуг. Однако в настоящее время лишь около половины этой территории используется в туристических целях, главным образом в центральной части Дананга и в районе древнего города Хойан. Сотни километров береговой линии к югу от Хойана остаются практически нетронутыми и скрывают значительный потенциал для будущего развития.







В общине Тханг Ан, город Дананг (ранее это были общины Биньзыонг, Биньдао, Биньминь, Биньзянг и Биньчиеу уезда Тхангбинь бывшей провинции Куангнам) существует множество благоприятных условий для развития туризма. Тханг Ан расположен непосредственно к югу от древнего города Хойан и имеет протяжённую береговую линию длиной в несколько десятков километров, где сохранились традиционные рыбацкие деревни с дружелюбным и открытым населением. За последние годы после завершения строительства прибрежной дороги Во Чи Конг в бывшей провинции Куангнам на территории постепенно начали развиваться туристические и сервисные услуги, привлекающие как внутренних, так и иностранных туристов.

Старый квартал Хойан с его особой исторической атмосферой привлекает множество как внутренних, так и иностранных туристов, приезжающих во Вьетнам. (Фото: ВИА)

Катание на лодке-тхунг по реке — популярное туристическое развлечение в деревне Камтхань, которую журнал Forbes (США) включил в список 50 самых красивых деревень мира в 2025 году. (Фото: ВИА)

Экологический туристический комплекс Кулаочам. (Фото: ВИА)

Кулаочам, признанный ЮНЕСКО мировым биосферным резерватом, является одной из достопримечательностей, привлекающих туристов в Хойан. (Фото: ВИА)

Ха Тхань Тыой, владелец предприятия по производству рыбного соуса Кыа Кхе Там Тыой в общине Тханг Ан, отметил, что в последнее время его предприятие посещает всё больше иностранных туристов, которые покупают рыбный соус в качестве сувенира. Его семья обустроила во дворе небольшую выставочную зону, где представлены традиционный процесс приготовления рыбного соуса, рыбацкие инструменты, а также настенные росписи для туристов. В настоящее время в ремесленной деревне Кыа Кхе уже действует несколько домов homestay, а также небольшие рестораны, обслуживающие туристов, приезжающих за впечатлениями и отдыхом на море.

Рыбный соус Кыа Кхе — популярный сувенир из Дананга, который многие туристы охотно покупают в подарок. (Фото: ВИА)

По словам заместителя секретаря партийного комитета и председателя Народного комитета общины Тханг Ан Нгуен Тхань Фонга, к 2030 году община ставит цель завершить генеральный план развития, при котором ключевым направлением экономики станет туризм и сфера услуг. Развитие морского туризма рассматривается как стратегическое направление Тханг Ана. Однако для того, чтобы одновременно привлекать туристов и сохранять традиционные ценности, необходимо усилить управление планированием территории, контролировать текущее использование земель и сохранять прибрежные зелёные насаждения. На начальном этапе развития туризма местных сообществ местные власти также будут активно помогать жителям постепенно развивать homestay, ресторанный бизнес и другие туристические услуги на более профессиональном уровне, одновременно уделяя внимание защите окружающей среды.

Курортный комплекс Hoiana Resort & Golf — один из первых крупных проектов по освоению прибрежной зоны на юге города Дананг. (Источник: ВИА, Hoiana Resort & Golf)

Директор Департамента строительства города Дананг Нгуен Ха Нам сообщил, что согласно генеральному плану города новым акцентом будущего развития станет новый городской центр к югу от Хойана. Эта обширная территория к югу от реки Тхубон обладает всеми необходимыми условиями для реализации стратегического видения будущего города: значительными земельными ресурсами, красивыми природными ландшафтами, благоприятными природными условиями и развитой инфраструктурой связи. Предполагается, что здесь будет создан современный зелёный и интеллектуальный город, центр событийного, туристического, развлекательного и спортивного туризма региона.

В настоящее время на территории общины Тханг Ан уже функционирует ряд известных туристических и курортных комплексов, таких как Hoiana Resort & Golf, Vinpearl Resort & Golf и Bliss Hoi An Beach Resort. Однако значительные участки прибрежных земель по-прежнему остаются свободными и ожидают привлечения инвестиций.

Видео: Освоение потенциала морского туризма в Южном Хойане. (Источник: ВИА, Vinpearl Resort & Golf, Bliss Hoi An Beach Resort)

По словам генерального директора компании Nam Hoi An Development Co., Ltd. Нгуен Винь Чана, после административного объединения южная часть побережья Дананга остаётся регионом с большим потенциалом развития. Благодаря значительным земельным ресурсам, расположению на стратегическом маршруте между Данангом, Хойаном и Чулай, а также близости к объектам культурного наследия, эта территория имеет условия для формирования уникальных туристических продуктов, включая курортный туризм высокого класса, межрегиональный культурно-наследственный туризм, MICE-туризм, морские виды спорта и гольф-туризм.

В ближайшие пять лет, по мере завершения инфраструктуры транспортного сообщения, включая автомобильные, водные и городские железнодорожные маршруты, южное побережье Дананга может превратиться в современный прибрежный урбанистический комплекс, где туризм, торговля, развлечения и морские виды спорта будут взаимно дополнять друг друга, формируя устойчивую и уникальную туристическую экосистему для всего центрального региона страны.

Завершение строительства прибрежной дороги №129 (Во Чи Конг) способствует социально-экономическому развитию южной части города Дананг. (Фото: ВИА)

Понимая этот потенциал, компания уже инвестировала в развитие комплекса Hoiana Resort & Golf, чтобы подготовиться к новой волне роста. «В ближайшее время мы сосредоточим значительные инвестиции на создании современного комплекса MICE, чтобы удовлетворить растущий спрос на международные конференции, выставки и мероприятия. Одновременно планируется расширить гольф-комплекс с одного до трёх полей, формируя международный центр гольф-туризма. Создание полноценной туристической экосистемы позволит превратить южное побережье Дананга не просто в место кратковременного отдыха, а в стратегическое направление на туристической карте Вьетнама и мира», — отметил Нгуен Винь Чан.

Гольф-поле BRG Da Nang Golf Resort (Дананг), где проходит Азиатский чемпионат по развитию гольфа — BRG Open Golf Championship Danang 2022. (Фото: ВИА)

Председатель Народного комитета общины Тханг Ан Нгуен Тхань Фонг считает, что Тханг Ан обладает значительными преимуществами для привлечения инвестиций: близость к древнему городу Хойан и стратегическая прибрежная дорога Во Чи Конг, соединяющая центр Дананга и бывший город Тамки на расстоянии всего около 40 км. Однако для привлечения крупных коммерческих и сервисных проектов необходимо перепланировать прибрежные жилые районы, провести централизованное переселение и создать «чистый земельный фонд» для стратегических инвесторов. В ближайшее время община также предлагает городу продолжить инвестиции в модернизацию транспортных связей Тханг Ана по направлениям Север–Юг и Восток–Запад, особенно завершить участок дороги от центра общины к пляжу Биньзыонг, который пока ещё не имеет выхода к морю.

Что касается регионального планирования, директор Департамента строительства Дананга Нгуен Ха Нам сообщил, что к 2030 году вся прибрежная равнинная зона к востоку от города Дананг (от центра города до общины Нуитхань) будет полностью охвачена планированием и институциональными механизмами развития. Это позволит сформировать сеть умной инфраструктуры, развивать цифровую инфраструктуру и значительно сократить время перемещения между ключевыми городскими узлами. В этих узлах будут создаваться новые города по модели TOD (транспортно-ориентированного развития), что позволит формировать новые урбанистические центры и снизить нагрузку на существующие городские районы. К 2035 году прибрежная зона будет функционировать на основе интегрированной инфраструктурной системы, включая городскую железную дорогу, линии скоростных автобусных маршрутов, а также дальнейшее развитие туристического и развлекательного центра Южный Хойан.