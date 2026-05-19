РЕЗОЛЮЦИИ В ДЕЙСТВИЯХ
Определение правил рынка электромобилей во Вьетнаме
По словам заместителя начальника Департамента промышленности Министерства промышленности и торговли Фам Ван Куана, который лично пользуется электромобилем VinFast с 2022 года, электромобиль — это не просто транспортное средство, а новая промышленная экосистема. По его словам, первоначальные опасения семьи относительно риска возгорания со временем были сняты благодаря надёжности и эффективности эксплуатации автомобиля, что он сравнил с неизбежным переходом от старых мобильных телефонов к смартфонам.
Многие высказывают опасения, что отрасль электромобилей Вьетнама по-прежнему в значительной степени зависит от импортных комплектующих. Однако, с профессиональной точки зрения Фам Ван Куана, такая оценка не отражает реального положения дел.
Реальные показатели свидетельствуют о впечатляющем прорыве: к концу 2025 года Вьетнам разработал 28 стандартов и технических регламентов, касающихся зарядных устройств, зарядных станций и аккумуляторов. Ожидается, что в III квартале 2026 года данная нормативно-правовая база будет полностью сформирована. К концу 2025 года уровень локализации моделей VinFast достиг примерно 60%. После выхода на стабильную работу завода по производству аккумуляторов в Хатини этот показатель возрастёт до 80%.
Особенно важно, что Вьетнам постепенно овладевает наиболее значимыми ключевыми технологиями — производством двигателей и аккумуляторов, которые являются наиболее дорогостоящими компонентами электромобилей. Наряду с этим новые инвестиционные проекты ориентированы на достижение в ближайшее время уровня локализации в сфере накопителей энергии на уровне 80–90%.
По сравнению с традиционными автомобильными предприятиями с иностранным капиталом, которые спустя десятилетия работы достигли уровня локализации лишь 10–15%, темпы развития отечественной отрасли электромобилей являются наглядным подтверждением производственного потенциала и стремления Вьетнама к технологической самостоятельности. Наличие собственных технологических возможностей — от двигателей до аккумуляторов — позволяет Вьетнаму не только сократить зависимость от импорта, но и открыть перспективы экспорта технологий на международные рынки.
Генеральный директор VinFast по направлению электрических мотоциклов во Вьетнаме Хоанг Ха подтвердил, что стратегическая цель компании заключается в создании устойчивой экосистемы «зелёной» мобильности. По его словам, благодаря созданию сети из 150000 зарядных портов и крупнейшей во Вьетнаме дистрибьюторской сети VinFast делает владение электромобилями более доступным и удобным, укрепляя роль компании как ведущего звена в экосистеме отечественной индустрии электромобилей.
Для стимулирования развития индустрии электромобилей Министерство промышленности и торговли последовательно реализует политику поддержки вспомогательной промышленности, а также приняло Постановление № 205/2025/NĐ-CP о внесении изменений и дополнений в ряд положений Постановления Правительства № 111/2015/NĐ-CP от 3 ноября 2015 года о развитии вспомогательной промышленности. Эти механизмы направлены на обеспечение устойчивости, конкурентоспособности и содействие формированию внутренней промышленной экосистемы.
Действующие меры стимулирования считаются одними из самых масштабных и включают налоговые льготы, преференции в сфере землепользования и арендной платы за землю, освобождение от налогов в первые четыре года и снижение налоговой нагрузки в последующие девять лет. В частности, Министерство промышленности и торговли применяет жёсткие критерии для защиты и продвижения отечественных предприятий.