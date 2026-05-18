ЭКОНОМИКА
Опора для двузначного роста и «зелёного» развития
Резолюция Политбюро № 70-NQ/TW от 20 августа 2025 года о обеспечении национальной энергетической безопасности до 2030 года с перспективой до 2045 года подчёркивает: «Надёжное обеспечение национальной энергетической безопасности является основой и важной предпосылкой для развития страны, важной составной частью национальной безопасности. Развитие энергетики получает наивысший приоритет для удовлетворения потребностей непрерывного роста свыше 10% в предстоящий период и реализации двух столетних целей страны».
По словам председателя Petrovietnam Ле Нгок Шона, потребность Вьетнама в энергии продолжит стремительно расти, создавая огромное давление на инвестиции в развитие генерирующих мощностей. Согласно расчётам, для обеспечения роста ВВП примерно на 10% спрос на электроэнергию должен ежегодно увеличиваться на 12–15%, что эквивалентно вводу дополнительно 7000–8000 МВт новых мощностей.
Такой же точки зрения придерживается доктор Нгуен Динь Хоа из Института экономики Вьетнама и мира, который прогнозирует, что для обеспечения двузначного экономического роста (предположительно 10%) общее потребление энергии должно увеличиваться минимум на 8%, однако высокий уровень энергопотребления одновременно означает риск роста выбросов парниковых газов.
Руководствуясь принципом, что энергетика должна опережать развитие, Petrovietnam направляет инвестиции в формирование кластеров электростанций на СПГ для поддержки двузначного экономического роста и снижения выбросов. Проекты Нёнчать 3 и Нёнчать 4 — первая во Вьетнаме электростанция на импортном СПГ — уже введён в эксплуатацию, открыв важный этап энергетического перехода.
По словам председателя Petrovietnam Ле Нгок Шона, центры СПГ-энергетики необходимо планировать мощностью 3000–5000 МВт вместо отдельных проектов мощностью около 1.500 МВт, что позволит сократить на 20–30% расходы на инфраструктуру СПГ-портов и хранилищ, а также примерно на 10% снизить стоимость строительства электростанций благодаря применению стандартизированной модели. Кроме того, СПГ-центры смогут использовать холодовую энергию, возникающую в процессе регазификации, для обслуживания дата-центров, повышая общую эффективность инвестиций.
Наряду с этим, выполняя роль пионера энергетического перехода и обеспечения национальной энергетической безопасности, а также обладая особыми преимуществами в энергетической цепочке создания стоимости, Petrovietnam также сосредоточивает усилия на развитии крупных эколого-энергетических промышленных центров. В частности, корпорация и её дочерние структуры продвигают исследование и разработку проекта модели эколого-энергетического промышленного центра в Вунганге провинции Хатинь с тремя опорами: энергетика (где СПГ-энергетика играет ключевую роль), промышленность и логистические услуги — техническое обеспечение.
Petrovietnam также предложила создать эколого-энергетический промышленный центр Petrovietnam в квартале Омон города Кантхо. По словам заместителя директора Института нефти и газа Вьетнама Нгуен Ван Ты, данная модель является стратегическим и комплексным решением Petrovietnam, направленным на содействие обеспечению энергетической и продовольственной безопасности страны, а также выполнению обязательства по достижению Net Zero к 2050 году, способствуя развитию экономики города Кантхо и дельты Меконга.
Это новая модель развития, значительно превосходящая традиционные промышленные зоны и экономические районы, которая определяется четырьмя ключевыми особенностями: глубокая интеграция и промышленный симбиоз, формирование циркулярной экосистемы и оптимизация всей цепочки создания стоимости; развитие высоких технологий, первоочередное внедрение biorefinery (интеграции процессов преобразования биомассы в продукцию с высокой добавленной стоимостью, включая биотопливо, химическую продукцию, электроэнергию и тепло), экологически чистого водородного топлива и «зелёного» аммиака; улавливание, использование и хранение CO2 (CCUS); создание драйвера экономического роста и обеспечение достаточной региональной конкурентоспособности.
Наряду с инициативой по созданию эколого-энергетических промышленных центров Petrovietnam также активно продвигает исследования и развитие офшорной ветроэнергетики с целью использования потенциала морской ветроэнергетики Вьетнама, который может достигать 600–1000 ГВт, тогда как совокупная мощность нынешней энергосистемы составляет лишь около 84–85 ГВт. В настоящее время Petrovietnam предлагает Министерству промышленности и торговли завершить формирование нормативно-правовой базы для данной сферы.