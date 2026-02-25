Олимпийское движение способствует укреплению позиций Вьетнама на международной арене

Развитие движения "Спорт для всех" также определяется Олимпийским комитетом Вьетнама как приоритетное направление, поскольку спорт высших достижений может быть устойчивым лишь при опоре на широкую и прочную массовую спортивную базу.





2025 год стал годом серьёзных испытаний, но одновременно продемонстрировал выдающиеся усилия Вьетнамского спорта. В условиях реализации Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года с перспективой до 2045 года Вьетнамский спорт будет не только поддерживать и развивать движение, но и повышать его качество, продолжая утверждать свои позиции на международной арене.



Начальник Управления физической культуры и спорта Вьетнама Нгуен Зань Хоанг Вьет, постоянный заместитель председателя Олимпийского комитета Вьетнама подтвердил, что 2026 год будет насыщенным множеством крупных спортивных форумов, а также ознаменует 80-летие традиционного дня отрасли физической культуры и спорта Вьетнама (27 марта 1946 года – 27 марта 2026 года). В целях оптимизации ресурсов Олимпийский комитет Вьетнама и Управление физической культуры и спорта Вьетнама уделят особое внимание и направят значительные инвестиции в питание спортсменов, подготовку молодёжи и цифровую трансформацию управления спортом, одновременно активизируя процесс социализации для привлечения дополнительных финансовых ресурсов в поддержку зарубежных тренировочных сборов национальных команд и приглашения высококвалифицированных специалистов… с тем чтобы обеспечить качественный прорыв в результатах.



В 2026 году Олимпийский комитет Вьетнама определил четыре ключевые группы задач, требующие решительной и эффективной реализации, в частности: обеспечить наилучшую подготовку к крупным международным спортивным событиям, прежде всего к XX Азиатским играм в Айти–Нагоя (Япония), Азиатским пляжным играм (Китай), Азиатским играм в помещениях и по боевым искусствам (Саудовская Аравия) и IV Юношеским Олимпийским играм (Сенегал)…; продолжать координацию с Международным олимпийским комитетом (МОК) по организации курсов управленческой подготовки и технического повышения квалификации тренеров по приоритетным олимпийским видам спорта; активизировать олимпийское просвещение в тесной увязке с деятельностью по профилактике и борьбе с допингом и укреплению спортивной этики; расширять международное сотрудничество, заручаясь поддержкой Олимпийского совета Азии (ОСА) и МОК для привлечения фондов содействия развитию.

Олимпийское движение способствует укреплению позиций Вьетнамского спорта. Фото: ВИА

Министр культуры, спорта и туризма Нгуен Ван Хунг, председатель Олимпийского комитета Вьетнама подчеркнул: 2026 год станет не только годом медалей, но и годом утверждения самобытности и позиций вьетнамской культуры и человека через спорт на международной арене. Благодаря единству всей отрасли Вьетнамский спорт успешно выполнит поставленные задачи, принеся гордость Отечеству.



Самым ярким достижением 2025 года стал результат спортивной делегации Вьетнама на 33-х Играх Юго-Восточной Азии (SEA Games), прошедших в Таиланде. Несмотря на то что по численности участников делегация занимала лишь шестое место из 11 стран АСЕАН (841 спортсмен), благодаря системной инвестиционной стратегии с акцентом на ключевые олимпийские виды спорта сборная Вьетнама уверенно заняла третье место в общем зачёте. Вьетнам завоевал 87 золотых, 81 серебряную и 111 бронзовых медалей. С учётом показательных дисциплин общее количество золотых медалей составило 92. Эти результаты являются не просто цифрами, но и свидетельством решимости к победе, стойкости спортсменов и тренеров, а также правильности политики развития спорта высших достижений, проводимой Олимпийским комитетом Вьетнама.

Выходя за пределы арены Юго-Восточной Азии, масштаб Вьетнамского спорта был подтверждён и на континентальных соревнованиях. Так, на III Азиатских юношеских играх Вьетнам занял 22-е место в общекомандном зачёте. Особым достижением стала ценная золотая медаль тяжелоатлета Нгуен Тхань Зуй в весовой категории до 65 кг, а также 7 серебряных и 11 бронзовых наград, завоёванных другими молодыми талантами.



На IX Азиатских зимних играх участие представителей Вьетнама в соревнованиях по конькобежному спорту продемонстрировало новое мышление, готовность к интеграции и покорению новых спортивных направлений, которые традиционно не являются сильной стороной тропической страны, такой как Вьетнам.



Развитие движения "Спорт для всех" также определяется Олимпийским комитетом Вьетнама как приоритетное направление, поскольку спорт высших достижений может быть устойчивым лишь при опоре на широкую и прочную массовую спортивную базу.