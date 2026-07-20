Оздоровительный туризм: Хюэ утверждается как «город исцеления» Азии

Туристы посещают туристическую достопримечательность в городе Хюэ. Фото: ВИА

Ранее туристы приезжали в Хюэ, чтобы посетить Комплекс памятников бывшей императорской столицы, насладиться местной кухней или отдохнуть на морском побережье и у лагун. Однако в последние несколько лет всё больше путешественников, особенно иностранных, приезжают в Хюэ, чтобы отдохнуть, восстановить внутреннее равновесие, гармонию тела и души, а также укрепить здоровье. Город постепенно формирует экосистему оздоровительного туризма (wellness tourism) – направления, которое рассматривается как новый драйвер роста местной туристической отрасли.



Когда «исцеление» становится причиной поездки в Хюэ



Вместо посещения переполненных туристических достопримечательностей туристка из Республики Корея Ким Ын Чжон предпочла провести время в спокойной атмосфере спа-комплекса Maia Imperial Spa (квартал Тхуанхоа, город Хюэ). Когда зазвучал терапевтический колокол, она закрыла глаза, полностью расслабилась и сосредоточилась на дыхании. По завершении процедуры Ким Ын Чжон с улыбкой призналась, что почувствовала, будто избавилась от всего напряжения, накопившегося из-за работы и повседневных забот. Именно за этим ощущением внутреннего покоя она и приехала в Хюэ.

Если раньше главными ключевыми словами туризма в Хюэ были культура и историческое наследие, то сегодня многие рассматривают отпуск как возможность восстановить физическое состояние, позаботиться о психическом здоровье и восполнить жизненную энергию. Поэтому понятие оздоровительного туризма всё чаще становится предметом обсуждения. Учитывая эту тенденцию, многие туристические компании, гостиницы и курортные комплексы Хюэ начали развивать оздоровительные программы, сочетающие лечебные процедуры, отдых и знакомство с местной культурой.



В Maia Imperial Spa недавно была представлена программа комплексного оздоровления тела и души, сочетающая терапию на основе лечебных трав Хюэ и дыхательные практики под руководством специалистов. По словам представителей комплекса, современные клиенты посещают спа уже не только для расслабления тела, но и стремятся избавиться от психологического напряжения, накопившегося из-за работы и повседневных забот. Если традиционный массаж воздействует главным образом на тело, то звуковая медитация с использованием терапевтических колоколов благодаря звуковым вибрациям погружает организм в состояние глубокого расслабления. Посетителю достаточно спокойно лежать, слушать звучание колоколов и позволить звуку постепенно привести организм к внутреннему равновесию. Такой формат представляет собой практику внутреннего оздоровления, а не просто расслабление мышц.



По данным комплекса, сегодня основную группу клиентов составляют женщины в возрасте от 30 до 50 лет, особенно предприниматели и люди, испытывающие высокие нагрузки в профессиональной деятельности и повседневной жизни. Постоянно увеличивается и число иностранных посетителей, прежде всего из Республики Корея, Японии и европейских стран. Эта категория туристов хорошо знакома с культурой заботы о психическом здоровье и готова оплачивать оздоровительные программы, основанные на местной культурной самобытности.



Изменение потребительских предпочтений отмечают не только поставщики услуг, но и туристические компании. По словам представителя компании MTRAVEL в Хюэ Фам Туан Тхиена, предприятие разработало специальные оздоровительные туры (Healing Tour) после того, как стало очевидно: современные путешественники стремятся не просто осматривать достопримечательности, а полноценно восстановить силы во время поездки. Особой популярностью у туристов из Республики Корея пользуются медитация и занятия йогой на природе, оздоровительные процедуры с использованием традиционных лекарственных трав, чайные церемонии, вегетарианская кухня, а также программы, связанные с буддийской культурой, включая участие в молебнах о благополучии и встречи с буддийскими монахами.



Рост профессиональных нагрузок и всё более распространённое состояние эмоционального выгорания обусловили быстрое увеличение спроса на оздоровительный туризм в Республике Корея в последние годы. Примечательно, что представители этой категории туристов готовы платить за wellness-туры на 20–40 процентов больше по сравнению с обычными туристическими программами, рассматривая такие расходы как инвестицию в собственное здоровье и качество жизни.



Развитие оздоровительного направления происходит не только в частном секторе. Всё больше учреждений на территории Хюэ предлагают соответствующие услуги. Программы оздоровления, основанные на традиционной медицине династии Нгуен в Императорском медицинском управлении; медицинское обслуживание и реабилитация иностранных пациентов либо пациентов по индивидуальным программам в Центральной международной больнице Хюэ; различные спа-программы, занятия йогой, детокс-программы, процедуры на термальных источниках в гостиницах, курортных комплексах и здравницах – всё это способствует расширению региональной экосистемы wellness-услуг.



Диверсификация оздоровительных продуктов также соответствует курсу на развитие науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации, определённому Политбюро в Резолюции № 57-NQ/TW. Для Хюэ это одновременно открывает возможность объединить достижения современной медицины с традиционной медициной, биотехнологиями, местными лекарственными растениями и туристической отраслью для создания продуктов с высокой добавленной стоимостью.



Собственные преимущества Хюэ



Если многие регионы развивают оздоровительный туризм главным образом на базе высококлассных курортных комплексов, то Хюэ, по оценке специалистов, обладает уникальными конкурентными преимуществами, поскольку одновременно располагает целым рядом факторов, которыми могут похвастаться немногие территории.



По словам профессора, доктора медицинских наук Нгуен Ву Куок Хи, исполняющего обязанности директора Университета Хюэ и ректора Медико-фармацевтического института Хюэ, Университет Хюэ, в Резолюции Политбюро № 54-NQ/TW поставлена цель превратить Хюэ в один из крупнейших и наиболее самобытных центров Юго-Восточной Азии в области культуры, туризма и высокоспециализированной медицины. Для достижения этой цели медицинская и фармацевтическая отрасли должны выполнять не только социальную функцию обеспечения населения медицинской помощью, но и стать важным сектором экономики услуг, способным экспортировать медицинские услуги на месте, привлекая жителей страны и иностранных туристов для получения высококачественной медицинской помощи и услуг по охране здоровья.



По его словам, Хюэ обладает двойным преимуществом: с одной стороны, здесь создана одна из ведущих в стране систем высокоспециализированной медицины с крупными больницами и высококвалифицированными специалистами, а с другой – сохранено богатое наследие традиционной медицины, связанное с Императорским медицинским управлением династии Нгуен, богатые ресурсы лекарственных растений, а также мощная научно-образовательная база Университета Хюэ. Кроме того, город обладает уникальными преимуществами, которые практически невозможно воспроизвести в других местах: живописными ландшафтами реки Хыонг и горы Нгыбинь, системой древних пагод, традициями медитации, размеренным ритмом жизни и утончённой местной кухней. Всё это формирует благоприятную среду для восстановления физического и психического здоровья.



Такой же точки зрения придерживается представитель туристической компании MTRAVEL, который считает, что именно глубина культурного наследия является главным отличительным преимуществом Хюэ. Если многие туристические направления развивают оздоровительный туризм преимущественно на основе современных спа-центров и курортов, то Хюэ способен предложить программы, тесно связанные с местной культурной самобытностью: медитацию в древних пагодах, терапию с использованием традиционных лекарственных трав, чайные церемонии, вегетарианскую кухню, а также программы восстановления здоровья, сочетающиеся с посещением объектов культурного наследия.



По мнению профессора, доктора медицинских наук Нгуен Ву Куок Хи, основная проблема сегодня заключается в том, что эти преимущества пока ещё не объединены в единую завершённую цепочку создания стоимости. Медицинский и оздоровительный туризм всё ещё испытывают нехватку комплексных пакетных программ. Недостаточно тесным остаётся взаимодействие между больницами, туристическими компаниями, средствами размещения, курортными комплексами и поставщиками оздоровительныx услуг.



Профессор Нгуен Ву Куок Хи предлагает Хюэ развивать комплексные продукты, такие как программы профилактического медицинского обследования в сочетании с отдыхом; реабилитация после лечения с использованием термальных минеральных источников, медитации и традиционной медицины; программы оздоровления на основе наследия Императорского медицинского управления; развитие услуг по уходу за пожилыми людьми и цифровой медицины. Одновременно необходимо продвигать международный бренд «Hue – Healthcare Destination» («Хюэ – направление для оздоровления и медицинского туризма»).



По мнению экспертов, когда высокоспециализированная медицинская система, традиционная медицина, лекарственные растения, биотехнологии, курортные комплексы, туристические предприятия и уникальные культурные ценности будут объединены в единую экосистему, Хюэ получит не просто новый туристический продукт, но и мощный импульс для развития многих смежных отраслей – от подготовки кадров, научных исследований и производства лекарственного сырья до гостиничного бизнеса и туристических услуг.



В условиях стремительного роста мирового спроса на оздоровительный туризм преимущества Хюэ в сфере медицины, культуры и природных ресурсов создают предпосылки для его превращения из центра культурного наследия в один из ведущих центров оздоровительного туризма. Это позволит не только повысить добавленную стоимость туристической отрасли, но и будет способствовать реализации стратегии по развитию здравоохранения как одного из ключевых секторов экономики, укреплению позиций Хюэ как центра высокоспециализированной медицины и инноваций, а также его постепенному утверждению в качестве «города исцеления» Азии.