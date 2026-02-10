Общественный туризм преобразует средства к существованию этнических меньшинств в провинции Хажанг

Туризм, особенно общинный, значительно улучшил как материальную, так и духовную жизнь общин этнических меньшинств в самой северной горной провинции Хажанг.

Общинный туризм помог улучшить качество жизни этнических меньшинств в провинции Хажанг. Фото: baodautu.vn

В провинции Хажанг, где камни преобладают над почвой, а нищета на протяжении многих поколений является уделом этнических меньшинств, многие когда-то рассматривали миграцию как единственный способ заработать на жизнь. Однако с развитием туризма жизнь Монгов, Зао, Таев и Ло изменилась благодаря развитию домашних хозяйств и туристических услуг.

Извилистые горные дороги, “Ня чинь тыонг" (дома из утрамбованной земли), приютившиеся среди известняковых пиков, шумные рынки, заполненные яркими парчовыми юбками, и гулкие звуки "кхен" (флейты) этнической народности Монг - все это вместе создает величественный и поэтичный Хажанг.

Всего за десять лет Хажанг превратился из малоизвестного места для нескольких тысяч туристов в место мечты для миллионов. В 2024 году город принял почти 3,3 миллиона туристов, что на 8,8 % больше, чем в предыдущем году, и принес более 8,1 триллиона донгов (более 317 миллионов долларов США) дохода.

По сравнению с 2014 годом число туристов, прибывших в Хажанг, увеличилось в пять раз, а доходы от туризма выросли в семь раз.

Хажанг больше не является «спящей землей» среди скал, он пробудился. Помимо статистических данных, наибольшие преобразования связаны с изменением жизни местных жителей.

Когда-то фермер, неустанно работавший на своих кукурузных полях, Жанг Ми Лу из общины Лунгку, уезд Донгван, теперь управляет одним из самых популярных хоумстей в Лунгку, в котором есть просторная терраса, уютный камин и аутентичная местная кухня.

По словам Жанг Ми Лу, его хоумстей принимает около 400-500 посетителей в месяц и зарабатывает в пять-семь раз больше, чем раньше.

Не только семья Жанг Ми Лу - по всем районам Донгван, Меовак и Хоангшуфи сотни старинных “Ня чинь тыонг" и очаровательных деревянных домиков превратились в уютные приюты, привлекающие посетителей. В настоящее время в Хажанге насчитывается более 300 гостевых домов, причем 70% из них управляются представителями этнических меньшинств.

Специальные послы туризма

Традиционные рынки также отражают позитивные изменения в местных сообществах. Только в одном уезде Донгван есть девять рынков - шесть вдоль границы и три внутри страны, - на которых работают более 2200 мелких торговцев.

Турист фотографирует домашнюю общину в деревне Ло Ло Чай, провинция Хажанг. (Фото: dantri.com.vn)

Хоанг Тхи Май, жительница общины Фокао уезда Донгван, - одна из многих мелких торговцев, чья жизнь улучшилась благодаря туризму. Раньше она ткала льняную ткань только для одежды своей семьи, но теперь ее продукция экспортируется в Японию и Европу.

Она рассказала, что туристам нравятся ее шарфы и платья ручной работы. Она продает 50-100 изделий в месяц, получая гораздо более стабильный доход, чем от фермерства.

Наряду с предоставлением услуг по проживанию в домах и торговлей на местных рынках, растущей профессией в Хажанге становятся туры на мотоциклах для путешественников. Ванг Ми Пао из городка Донгван стал профессиональным гидом и водителем. Каждый день он возит туристов по захватывающим дух горным дорогам.

«Я и представить себе не мог, что когда-нибудь буду общаться с иностранцами и знакомить их со своим родным городком. Но теперь я каждый день общаюсь с посетителями, вожу их по городку и показываю им самые красивые виды Хажанга», - говорит Ванг Ми Пао, добавляя, что эта работа помогает ему зарабатывать 8-10 миллионов донгов в месяц.

По статистике, сейчас в провинции насчитывается более 100 пунктов проката мотоциклов, а тысячи местных жителей работают гидами на мотоциклах.

От засушливых кукурузных полей и жизни, связанной с горами, общины этнических меньшинств Хажанга приняли изменения. Туризм не только приносит им стабильный доход, но и помогает сохранить их культурную самобытность и превратить их в послов, продвигающих имидж родного городка.