Образовательный центр TVO прививает экспатам любовь к Вьетнаму

Благодаря урокам вьетнамского языка от образовательного центра Tieng Viet Oi (TVO) многие экспаты и иностранцы становятся ближе к культуре Вьетнама, познавая вьетнамский язык.

Иностранные ученики пишут поздравительные открытки вьетнамским учителям. Фото: АрхивРазговорная практика как залог повышения уровня владения языком

TVO предоставляет всем экспатам и иностранцам, живущим и работающим во Вьетнаме и за его пределами, веселые и практичные уроки вьетнамского языка. На уроках вьетнамского языка от TVO запросто можно увидеть счастливые лица и услышать приятные голоса учеников.

На одном из уроков Дэн, Дэвид Эванс (американец) и Джон (австралиец) сказали, что хотя вьетнамский язык довольно трудный для изучения, но он действительно интересный и приятный. Эти трое являются преподавателями математики и английского языка в международных школах Вьетнама. Они изучают вьетнамский язык не только в силу профессиональной деятельности, но и чтобы лучше понимать культуру и жизнь местных жителей.

На протяжении всех шести лет работы во Вьетнаме Дэн упорно трудится над изучением вьетнамского языка. Дэвид Эванс изучает этот уникальный язык уже пять лет, он полон решимости в ближайшем будущем преподавать математику на вьетнамском языке. Дэвид Эванс уверенно принимал участие в игровом шоу на вьетнамском языке «Король вьетнамского языка» (Vua Tieng Viet), транслировавшемся по телевидению. После четырех лет изучения вьетнамского языка Джон начал создавать обучающие видеоролики на вьетнамском языке, чтобы помочь своим друзьям освоить его.



Урок вьетнамского языка для иностранцев от TVO. Фото: Конг Дат Игры на занятиях помогают лучше понимать вьетнамские слова. Фото: Конг Дат Написание сочинения о своих повседневных делах. Фото: Конг Дат Уникальные игры на уроке. Фото: Архив Уникальные игры на уроке. Фото: Архив Разговорная практика как залог повышения уровня владения языком. Урок вьетнамского языка для иностранцев от TVO. Фото: Архив Радость на лицах иностранных учеников, изучающих вьетнамский язык с помощью идиом и народных песен. Фото: Архив Урок TVO Урок TVO Иностранные ученики пишут поздравительные открытки вьетнамским учителям. Фото: Архив Учителя TVO в Ханое. Фото: Архив TVO был основан в 2013 году Ланом и Хоанг Анем, учителями вьетнамского языка. У них была общая идея: объединить вьетнамских учителей, которые разделяют с ними страсть к преподаванию, распределить рабочую нагрузку и помогать друг другу расти в профессиональном плане, продвигая вьетнамский язык как культурную ценность среди эмигрантов и иностранцев, живущих и работающих во Вьетнаме. За 8 лет работы 40 преподавателей TVO обучили около 1500 иностранцев во Вьетнаме. По словам учащихся, преподаватели TVO работают с большим энтузиазмом. Они не только обучают вьетнамскому языку, но также играют и делятся работой со своими учениками. И преподаватели, и учащиеся считают изучение вьетнамского языка важной задачей, которая помогает им общаться, расширять свои познания и открывать для себя вьетнамские обычаи и культуру. Учитель Минь рассказала об одной из своих учениц, которая за девять месяцев посетила лишь 10 уроков. Причина заключалась в том, что вместо занятий ученица приглашала ее поужинать или поиграть. Для Минь ее подопечные являются не только учениками, но и близкими друзьями. Благодаря культурному обмену вьетнамский язык учеников постепенно улучшается. При изучении вьетнамского языка иностранные ученики обычно предъявляют высокие требования к квалификации преподавателя, а также усердно учатся. В этой связи преподаватели TVO проходят через тщательный отбор, в ходе которого обязательными требованиями являются хорошее владение английским языком и педагогикой, а также широкий кругозор. Учитель Чанг вспомнила о своем первом уроке в классе. У нее была ученица с особыми требованиями, которой Чанг с помощью английского языка объясняла академические слова из вьетнамского языка. Каждый день Чанг приходилось поздно ложиться спать, чтобы успеть подготовиться к урокам. За два курса вьетнамский язык этой ученицы поднялся на новый уровень и она смогла довольно уверенно говорить. В последние годы из-за пандемии COVID-19 центр TVO помимо офлайн-занятий проводил также онлайн-занятия. Многие ученики за пределами Вьетнама также посещали онлайн-занятия. TVO смог объединить учеников со всего мира, любящих вьетнамскую культуру и быт./.

Адрес TVO: г.Ханой, р-н Тэйхо, ул. Тхуикхуе, пер. 295/8, д. 5

Телефон: (+84) 090 224 89 53

Электронная почта: info@tiengvietoi.com

Сайт: https://www.tiengvietoi.com