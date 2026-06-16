РЕЗОЛЮЦИИ В ДЕЙСТВИЯХ
Обеспечение безопасности данных в цифровую эпоху
По словам заместителя генерального секретаря и руководителя аппарата Национальной ассоциации кибербезопасности Ву Зуй Хиена, современные кибератаки сместили акцент с разрушения систем на хищение данных, использование цифровой идентификации и манипулирование поведением пользователей, что напрямую влияет на общественное доверие, национальную безопасность и законные права граждан в киберпространстве.
По оценке Национальной ассоциации кибербезопасности, многие инциденты, связанные с утечкой данных, обусловлены недостатками в управлении ими: сбором объёма информации, превышающего реальные потребности, при отсутствии адекватных механизмов защиты; недостаточно строгим контролем прав доступа; нехваткой инструментов мониторинга и раннего предупреждения, а также неполной оценкой рисков при хранении, обработке или передаче данных между различными платформами.
Как отметил Ву Зуй Хиен, эффективная защита данных должна обеспечиваться на протяжении всего их жизненного цикла – от сбора и хранения до обработки, обмена и уничтожения, гарантируя использование данных строго по назначению, прозрачность процессов, жёсткий контроль доступа и возможность отслеживания действий в случае инцидентов.
Заместитель директора Национального центра кибербезопасности (A05) подполковник Чан Чунг Хиеу считает, что защита данных и права на неприкосновенность частной жизни – это не только технический вопрос или требование соблюдения законодательства, но и важный элемент национальной безопасности, цифрового суверенитета и общественного доверия.
В последние годы Вьетнам уделяет особое внимание формированию правовой базы, приняв Закон о данных, Закон о защите персональных данных и Закон о кибербезопасности 2025 года. Эти документы создают основу для системного управления данными, регулируют их сбор, обработку, хранение, обмен и трансграничную передачу, одновременно расширяя международное сотрудничество, повышая уровень доверия к национальной среде обработки данных и отвечая требованиям международной интеграции, развития цифровой экономики и защиты законных прав и интересов граждан в цифровой среде.
Особого внимания заслуживает положение Закона о защите персональных данных, согласно которому нарушение правил трансграничной передачи персональных данных может повлечь штраф в размере до 5% выручки за предыдущий финансовый год, что подчёркивает необходимость ответственного, контролируемого и подотчётного управления данными.
Наряду с правовой базой решающее значение для способности страны защищаться в киберпространстве имеет технологическая самостоятельность. Однако в настоящее время доля использования отечественных решений в области кибербезопасности государственными органами и предприятиями составляет лишь около 24,77%, что требует более решительных мер поддержки для постепенного формирования собственной экосистемы информационной безопасности и снижения зависимости от зарубежных базовых платформ и инструментов анализа киберугроз.
По мнению основателя и председателя совета директоров компании Verichains Нгуен Ле Тханя, способность каждого пользователя остановиться на несколько секунд и проверить достоверность информации перед её распространением является уровнем защиты, который не сможет заменить ни одна система ИИ.
Для обеспечения безопасности данных необходимо сочетать технологическую самостоятельность, эффективное правовое регулирование и ответственное отношение граждан к вопросам цифровой безопасности. Только комплексный подход позволит надежно защитить цифровой суверенитет страны и сохранить доверие общества в условиях цифровой трансформации.