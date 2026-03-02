Новое конкурентное преимущество туризма Вьетнама

По данным Всемирной ассоциации гастрономического туризма (WFTA), более 80% международных туристов выбирают знакомство с местной кухней как главную цель поездки, при этом расходы на питание в среднем составляют 30% общего туристического бюджета. Это показывает, что гастрономия не только обогащает путешествие, но и становится самостоятельным фактором привлечения туристов.

Уникальное событие «27 вкусов кулинарии Дьенбьена». (Фото: ВИА)

В последние годы вьетнамская кухня неизменно получает признание на престижных премиях. Премия World Culinary Awards назвала Вьетнам «Лучшим гастрономическим направлением Азии 2025 года»; столице Ханою присвоен титул «Лучший новый гастрономический город Азии 2025 года»; город Хошимин занял 4-е место в списке 20 городов мира с лучшей кухней по версии британского журнала Time Out. В 2025 году такие блюда, как баньми, нэм ран, бун бо Хюэ, вьетнамский кофе и другие, вошли в рейтинги самых привлекательных блюд мира по версиям многих авторитетных туристических платформ и изданий, включая Taste Atlas, CNN Travel и Condé Nast Traveller.

По оценке представителей многих туристических компаний, гастрономия является особым конкурентным преимуществом туризма Вьетнама. Гастрономические туры всё чаще формируются как самостоятельный продукт, где каждое блюдо связано с собственной культурной историей и «многоуровневым» подходом: оно представляется не только через ингредиенты или методы приготовления, но и в связи со способом его употребления и воспоминаниями местного сообщества. В этом контексте кухня не только удовлетворяет вкусовые предпочтения, но и открывает путь к познанию истории, традиций и местных знаний.

На практике такие блюда, как фо бо, бун ча, нэм ран, бань сео, уже вышли за рамки повседневного питания и стали культурными символами. Немало международных политиков и знаменитостей публично выражали свою любовь к вьетнамской кухне. Однако многие эксперты считают, что вопрос заключается не в том, отличается ли вьетнамская кухня, а в том, насколько эффективно Вьетнам превращает её в национальный туристический продукт и обладает ли достаточной стратегией стандартизации и инвестиций.

Фактически ряд местных территорий уже активно использует это преимущество. В провинции Куангнинь гастрономия активно выводится в общественное пространство и увязана с культурными, спортивными и фестивальными событиями для стимулирования туризма. Примечательно, что по всей стране регулярно проводятся и расширяются масштабные мероприятия, привлекающие большое число туристов, такие как Фестиваль гастрономической культуры Ханоя, Фестиваль вегетарианской кухни Хюэ, Фестиваль фо в Намдине, Фестиваль народных пирогов Южного Вьетнама. Эти модели показывают: когда гастрономия занимает правильное место в стратегии развития, она может стать причиной путешествия, а не просто сопутствующей услугой.

Если разнообразная кухня является ресурсом, то именно человек - ключевой фактор качества и конкурентоспособности. Осознавая это, Ассоциация туризма Вьетнама (VITA) на протяжении многих лет последовательно реализует стратегию стандартизации кадров гастрономической отрасли. Примечательно, что вьетнамские шеф-повара, участвовавшие в международных конкурсах в 2025 году, завоевали множество золотых и серебряных медалей, а также командные награды, что способствовало продвижению имиджа Вьетнама на мировой гастрономической карте.

Стенды с презентацией деликатесов и кулинарных изысков со всех провинций и городов страны на Осенней ярмарке 2025 года. (Фото: ВИА)



В условиях, когда многие страны, такие как Япония, Франция или Республика Корея, уже создали системы профессиональных званий для стандартизации профессии повара, Вьетнам пока делает лишь первые, но фундаментальные шаги. VITA внедрила систему присвоения званий мастеров в области кулинарии, кондитерского дела, приготовления напитков и художественной резьбы по овощам и фруктам.

С точки зрения бизнеса, представители Vietravel предлагают для повышения уровня гастрономического туризма совершенствовать механизмы и политику, разработать систему критериев идентификации, а также усилить государственно-частное партнёрство и подготовку кадров по модели взаимодействия «учебное заведение - предприятие - мастер».

В условиях, когда туристические поездки с упором на впечатления становятся всё более доминирующими, вьетнамская кухня выступает как туристическая память с долгосрочной жизненной силой, напрямую затрагивающая эмоции путешественников. Для формирования национального гастрономического бренда Вьетнаму необходимо синхронно развивать три опорных столпа: наследие и традиции; индустрию услуг F&B (общественного питания); институциональную базу и стандартизацию мастеров. При гармоничном функционировании этих трёх опор цель более глубокого участия в международных гастрономических фестивалях, расширения присутствия в авторитетных рейтингах и превращения вьетнамских блюд в символ туризма станет вполне достижимой.