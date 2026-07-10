ВЬЕТНАМ- НОВАЯ ЭРА
Новая веха, открывающая эру профессионального развития киберспорта во Вьетнаме
Выступая на церемонии открытия, заместитель министра культуры, спорта и туризма Хоанг Дао Кыонг заявил, что это событие знаменует собой важный переход киберспорта Вьетнама к новому этапу системного, профессионального и более официально признанного развития, а также демонстрирует решимость государства сопровождать развитие новых направлений спорта в цифровой среде в соответствии с тенденциями развития и международной интеграции.
По словам заместителя министра Хоанг Дао Кыонга, киберспорт постепенно утверждает свои позиции благодаря многочисленным выдающимся достижениям на региональной и международной аренах. Киберспорт — это уже не просто форма развлечения, а спортивная дисциплина цифровой эпохи и новая индустрия с большим потенциалом развития. Успех спортсмена в киберспорте формируется благодаря воле, дисциплине, стратегическому мышлению, выдержке и стремлению к победе.
«The Grand Esports 2026 станет основой для формирования механизма официального признания и чествования спортсменов, тренеров, киберспортивных клубов, предприятий и отдельных лиц, внесших значительный вклад в развитие киберспорта. Мы хотим заручиться поддержкой предприятий, организаций, международных партнёров и сообщества для создания профессиональной и устойчивой экосистемы киберспорта Вьетнама. Желаю спортсменам выступать благодаря таланту, уверенности и духу честной игры, распространять позитивные ценности киберспорта и образ динамичного, творческого и интегрированного Вьетнама», — выразил ожидание заместитель министра Хоанг Дао Кыонг.
Под девизом «Повышение национального уровня — распространение на международном уровне» The Grand Esports 2026 стал национальным киберспортивным событием международного масштаба, в котором на протяжении всего сезона примут участие более 1 000 спортсменов. В частности, финальный этап соберёт более 130 спортсменов и членов делегаций из 10 стран и территорий, включая Вьетнам, Южную Корею, Японию, Китай, Турцию и ряд стран Юго-Восточной Азии. Соревнования будут проходить в течение четырёх дней подряд — с 9 по 12 июля. Это является свидетельством растущей привлекательности киберспорта Вьетнама и одновременно подтверждает цель превратить Вьетнам в место проведения турниров, обменов и международного взаимодействия в сфере киберспорта.
Серия мероприятий включает четыре части: Vietnam Esports National Cup (VENC) — Национальный кубок Вьетнама по киберспорту; Esports Grand Championship (EGC) — международный киберспортивный турнир; Grand Esports Festival — фестиваль с мероприятиями для сообщества; Grand Esports Awards — церемония чествования коллективов и отдельных лиц, внесших значительный вклад в развитие киберспорта Вьетнама.
Начальник Управления физической культуры и спорта Вьетнама Нгуен Зань Хоанг Вьет отметил, что это не просто совместная организация спортивного турнира, а важная веха, свидетельствующая о переходе киберспорта на новый этап развития, когда он рассматривается как современная спортивная дисциплина, играющая важную роль в стратегии развития национального спорта, спортивной экономики и культурной индустрии. В последние годы — от руководящих установок партии и правительства до ориентиров Министерства культуры, спорта и туризма — подчёркивается необходимость развития культурных индустрий, ускорения цифровой трансформации и использования новых источников роста экономики. Киберспорт полностью соответствует этим требованиям.
Главным событием церемонии открытия стал Форум «Создание будущего киберспорта Вьетнама — повышение национального уровня, распространение на международном уровне», где руководители органов управления, представители предприятий, технологические эксперты, клубы и издатели игр обсудили стратегии развития киберспорта на новом этапе.
Завершит серию мероприятий The Grand Esports Awards 2026, которая состоится вечером 11 июля. В рамках церемонии будут отмечены спортсмены, тренеры, клубы, предприятия, партнёры и отдельные лица, внесшие значительный вклад в развитие киберспорта Вьетнама.