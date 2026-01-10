Ниньбинь на пути к международному туристическому направлению

В 2025 году провинция Ниньбинь впервые приняла более 19,4 миллиона туристов, что подчеркивает эффективность стратегии развития этой северной провинции и укрепляет ее стремление стать международно признанным туристическим направлением.

Ниньбинь предлагает туристам богатое сочетание впечатляющих природных ландшафтов, самобытных местных ремёсел и кухни, а также глубоких культурных и исторических ценностей. Такие знаковые места, как Ландшафтный комплекс Чанган и Тамкок – Битьдонг, покоряют путешественников известняковыми карстами, первозданными пещерами и извилистыми реками, образующими уникальный природный ландшафт.

Разнообразные туристические продукты, впечатления

Провинция также обладает весомыми преимуществами в сфере культурного, исторического, фестивального и духовного туризма. Здесь насчитывается более 5 000 памятников, включая восемь объектов особого национального значения, 264 памятника национального уровня и 834 объекта провинциального значения. Ниньбинь располагает объектом всемирного культурного и природного наследия, признанным ЮНЕСКО, ландшафтным комплексом Чанган, а также практикой поклонения Богиням-Матерям Трех Миров, внесённой в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Кроме того, в провинции насчитывается 39 элементов национального нематериального культурного наследия, охватывающих народное искусство, обряды, традиционные ремёсла и местные знания.

Гора Муа расположена в посёлке Тхедауха провинции Ниньбинь, возглавила рейтинг топ-5 достопримечательностей провинции Ниньбинь.

Эти культурно-исторические ценности тесно переплетены с природными пейзажами Ниньбинь и простым ритмом местной жизни, формируя самобытную туристическую идентичность региона. Посетители часто отмечают красоту ландшафтов, ценность наследия и гостеприимство местных жителей, особенно занятых в сфере туристических услуг.

Опираясь на эти преимущества, туристическая отрасль провинции сформировала ряд знаковых мероприятий и продуктов, включая музыкально-креативный фестиваль Чанган (Forestival), форумы культурных индустрий, программы моды и искусства, вдохновлённые наследием, выставки ремесленных деревень, а также ежегодную Туристическую неделю «Золотой Тамкок – Чанган». Параллельно активизированы социологические исследования, разработка туристических продуктов, цифровое картирование туризма, а также внутренние и международные ознакомительные туры с целью укрепления связей с рынками.

Ландшафтный комплекс Чанган называют «сухопутной бухтой Халонг» благодаря почти 100 впечатляющим пещерам. (Фото: ВИА)

В 2025 году Ниньбинь принял около 19,42 млн туристов, что на 26,7% больше по сравнению с предыдущим годом, включая свыше 2,2 млн иностранных гостей. Доходы от туризма оценивались почти в 21,28 трлн донгов (809,9 млн долларов США), увеличившись почти на 37%, что сделало туризм одним из ключевых драйверов социально-экономического развития провинции.

Выход на международные рынки

Последовательные усилия Ниньбиня получили высокое признание со стороны ведущих мировых туристических организаций. Провинция была удостоена звания «Ведущее туристическое направление Азии» по версии World Travel Awards, а Ландшафтный комплекс Чанган получил награду «Best of the Best» на премии Travellers’ Choice Awards 2025 года, войдя в топ-1% лучших туристических направлений мира.

Кроме того, Тамкок – Битьдонг и Пагода Байдинь были включены в топ-10% самых популярных туристических мест мира. В то же время туристическое ведомство провинции было удостоено награды «Excellent Place Marketing Awards» на премии Vietnam Marketing Awards 2025 года.

Особенно потрясающий вид с горы открывается для туристов.

В своей стратегии дальнейшего развития Ниньбинь определяет туризм и культурные индустрии в качестве передовых секторов экономики, ориентируясь на их «зелёное», креативное и устойчивое развитие. В качестве основы выступают ценности наследия, в центре внимания - местные сообщества, а движущей силой являются бизнес и рынок; при этом обеспечивается гармония между сохранением и развитием, а также между традициями и международной интеграцией.

Директор провинциального департамента туризма Буй Ван Мань отметил, что 2025 год стал прорывным, а 2026 год - первым годом реализации резолюции провинциального партийного съезда, в которой туризм и культурные индустрии определены как ключевые экономические опоры. Провинция готовит новые меры поддержки и уделяет приоритетное внимание таким продуктам, как прибрежный курортный туризм, общинный туризм, туризм ремесленных деревень, а также аграрные и сельские туристические впечатления.

В то же время усилия будут сосредоточены на повышении качества услуг, формировании цивилизованной туристической среды, расширении связей между туристическими маршрутами, модернизации кадровых ресурсов, укреплении цифровых платформ и активизации продвижения на ключевых международных рынках, таких как Европа и Северо-Восточная Азия, отметил представитель ведомства.