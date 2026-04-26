Незабываемые впечатления при поездке в Сапа в период праздника 30 апреля

Сапа пользуется популярностью у многих туристов в качестве места для осмотра достопримечательностей и знакомства с местной культурой. Фото: Хоанг Хиеу



Благодаря удобной транспортной инфраструктуре Сапа является одним из самых популярных направлений на севере Вьетнама в период продолжительных праздничных выходных. В этом году праздники совпадают с 10-летием ввода в эксплуатацию канатной дороги на Фансипан, поэтому местные власти и туристические комплексы подготовили разнообразную программу мероприятий. Ниже представлены четыре основных активности, которые стоит рассмотреть при планировании поездки в Сапа и на вершину Фансипан в этот период.

Фестиваль роз 2026 года

Событием, которое нельзя пропустить при посещении Сапа в этот период, является Фестиваль роз 2026 под девизом «Симфония роз», организованный в масштабном формате в честь 10-летия ввода в эксплуатацию канатной дороги на Фансипан.

С 25 апреля по 3 мая цветочная долина площадью 50 000 м² в Sun World Fansipan Legend, как ожидается, примет тысячи посетителей. Помимо очаровательных старинных роз Сапа и ярких плетистых роз, посетители смогут полюбоваться редкими экзотическими сортами, такими как Moulinex, Society и Maurice Utrillo с их уникальными красно-белыми полосами, элегантными розами Kate цвета мерло и розами Peace, символизирующими исторический мир. Кульминацией фестиваля станет живое шоу «Путешествие цветов», в котором будут представлены уникальные художественные представления северо-западного Вьетнама, рассказывающие историю прорастания, цветения и распространения этого цветка, символа любви.

Помимо роз, в этот период Фансипан также «угощает» посетителей чистой красотой десятков тысяч белых калл, расположенных у входа на станцию горного поезда, а также более чем 1000 деревьев сакуры, протянувшихся вдоль станции Мыонгхоа, на вишнёвом холме у ворот поста A2 и у часовой башни.

Знакомство с деревней Банмэй

Танец с бамбуковыми шестами в деревне Банмэй. Фото: Sun Group

После посещения долины роз деревня Банмэй становится идеальным местом для отдыха и знакомства с уникальной культурой девяти народностей северо-запада: Хмонгов Сапа, Хмонгов Дьенбьен, Зао До, Тай, Сафо, Заи, Тхай, Хани…

В Банмэй туристы могут услышать звуки традиционного инструмента кхен, с помощью которого хмонги выражают чувства, поучаствовать в реконструкции свадебного обряда народа Зао До или посидеть у костра, наслаждаясь местными блюдами - разноцветным клейким рисом, кхау ньюк, вяленым мясом буйвола. Кроме того, гости могут самостоятельно попробовать окрашивание тканей, ткачество парчи, изготовление барабанов или примерить традиционные костюмы, созданные руками местных жителей.

Дорога рододендронов

Тропа рододендронов на высоте 3000 м. Фото: Sun Group

От деревни Банмэй до станции канатной дороги на Фансипан можно добраться всего за две минуты. Из кабины канатной дороги открывается живописная панорама горных хребтов, террасных рисовых полей и цветущих рододендронов в самый красивый сезон.

На вершине горы древние рододендроны возрастом в сотни лет находятся в полном цветении, украшая покрытые мхом скалы и подчёркивая величественную и торжественную красоту духовного комплекса Кимшон Баотханг Ты и Великой статуи Будды Амитабхи.

В этой зоне на высоте более 3000 метров администрацией создана извилистая тропа рододендронов длиной около 60 метров. Она проходит среди редких древних деревьев рододендронов возрастом 300–400 лет и высотой до 15–16 метров. Прогулка под их покрытыми мхом кронами, любуясь красными и жёлтыми цветами в тумане, это впечатление, которое нельзя пропустить.

Участие в церемонии подъёма флага на вершине Фансипан

Церемония подъёма флага на вершине Фансипан. Фото: Sun Group

Покорение «крыши Индокитая» в дни праздника 30 апреля имеет особое историческое значение, поскольку связано с годовщиной освобождения Юга и воссоединения страны. На высоте 3143 метра торжественная церемония подъёма флага проводится 5–6 раз в день в промежутке с 9:20 до 14:20 или 15:20.

Церемония подъёма флага проходит в величественном пространстве горной вершины под звуки Государственного гимна. Этот ритуал является не только ярким зрелищем, но и создаёт особую атмосферу, позволяя посетителям ощутить чувство гордости и национального единства. Несмотря на свою регулярность, он неизменно привлекает внимание и участие большого числа жителей и туристов, посещающих вершину Фансипан.