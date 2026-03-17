На Фансипане официально открылось самое высокогорное кафе Starbucks в Азии

В первой половине дня 14 марта Starbucks Vietnam официально отметил новую веху, открыв на Фансипане свое самое высокогорное заведение в Азии.

Расположенный на высоте 3063 метра Starbucks Fansipan обещает стать яркой точкой притяжения, где вкус современного кофе сочетается с местным культурным колоритом и величественной красотой горного района Сапа.

Расположенное в зоне Cloud Yard туристического комплекса Sun World Fansipan Legend, это заведение предлагает уникальный формат отдыха: посетители могут не только насладиться знакомым вкусом кофе, но и в продуманно оформленном пространстве полюбоваться панорамной красотой природы Сапа.

«Starbucks Fansipan - это веха, которой мы по-настоящему гордимся. Заведение расположено на высоте 3063 метра над уровнем моря и признано самым высокогорным магазином Starbucks в Азии. Благодаря впечатляющему местоположению и уникальному архитектурному решению, отражающему местную культуру, Starbucks Fansipan воплощает красоту соединения искусства приготовления кофе и культурного наследия Северо-Запада Вьетнама».

14 марта Starbucks официально открылся на Фансипане. (Sun Group)

«Мы убеждены, что это заведение станет обязательной точкой посещения как для вьетнамских, так и для иностранных туристов. Прежде всего, мы хотели бы выразить искреннюю признательность всем нашим клиентам, партнерам и коллегам. Без их доверия, поддержки и любви мы не смогли бы достичь этой знаменательной вехи», поделилась директор по коммуникациям Starbucks Vietnam Нгуен Чи.

Вдохновленный самобытной архитектурой Сапа, Starbucks Fansipan выделяется светло-зеленым фасадом и интерьером, в котором бережно отражена местная культура: особым акцентом в оформлении колонн стали ткани местного ручного ткачества. Благодаря теплой бежевой гамме, широкому использованию древесных материалов и зеленых элементов пространство заведения напоминает «тихую станцию отдыха» среди облаков. Все эти детали создают уникальное место встречи природы и современности, где местная культурная самобытность гармонично сочетается с фирменной кофейной историей Starbucks.

В день открытия заведение Starbucks Fansipan привлекает большое число посетителей. (Sun Group)

Иностранные туристы знакомятся с Starbucks Fansipan. (Sun Group)

По случаю открытия Starbucks Fansipan Starbucks Vietnam представил Cloud Macchiato (в горячем и холодном вариантах), специальный напиток, который в ограниченный период предлагается во всех заведениях Starbucks по всей стране с 14 по 20 марта. Вдохновленный морем облаков и небом, Cloud Macchiato отличается мягкой воздушной пенкой с карамельным соусом сверху, даря сладкий вкус при сохранении фирменной насыщенности эспрессо от Starbucks.

Пространство Starbucks Fansipan оформлено в теплых древесных тонах, с самобытными местными акцентами и в гармонии с духом природы. (Sun Group)

Выступая на церемонии, постоянный заместитель председателя Народного комитета Сапа Фам Тьен Зунг отметил: «Появление мирового бренда, такого как Starbucks, на вершине Фансипана служит наглядным свидетельством того, что Сапа уверенно меняется. Это Сапа, которая бережно хранит свое наследие и вместе с тем стремится к глобальной интеграции, готова воспринимать современные ценности, чтобы еще богаче раскрывать собственную самобытность.

Первые посетители фотографируются со специальным напитком в самом высокогорном заведении Starbucks в Азии. (Sun Group)

Это событие приобретает особое значение еще и потому, что проходит в год 10-летия канатной дороги на Фансипан. За последнее десятилетие Sun World Fansipan Legend не только украсил этот край и изменил облик местного туризма, но и стал мостом, открывающим миру культуру и людей Сапы, создавая устойчивые социальные ценности для местных сообществ».

Выражая гордость в связи с тем, что Starbucks Fansipan после установления рекорда как самое высокогорное заведение Starbucks в Азии официально открыл двери для посетителей, заместитель генерального директора туристическо-развлекательного направления Sun Group Чан Нгуен поделилась: «Чашка кофе у вас в руках - это не просто чашка кофе. В ней воплощены глобальная утонченность и стандарты Starbucks - бренда, ставшего символом современной кофейной культуры во всем мире.

В ней также отражен почерк Sun Group, с неизменным стремлением создавать уникальные впечатления и поднимать престиж туристических направлений Вьетнама. Но, помимо этого, в этой чашке заключено и нечто неповторимо присущее Фансипану и Сапа - месту, где величественная красота гор Северо-Запада соединяется с культурными ценностями, бережно сохраняемыми из поколения в поколение. Именно поэтому чашка Starbucks на Фансипане не похожа ни на одну другую чашку Starbucks в мире».

Посетители фотографируются у самого высокогорного заведения Starbucks в Азии на Фансипане. (Sun Group)

Заведение Starbucks Fansipan расположено в зоне Cloud Yard туристического комплекса Sun World Fansipan Legend. С понедельника по четверг оно работает с 8:30 до 16:00, в пятницу - с 8:30 до 17:00. По выходным заведение открыто в субботу с 8:00 до 17:00, а в воскресенье - с 8:00 до 16:00.

Присутствуя во Вьетнаме с 2013 года, глобальный кофейный бренд Starbucks сегодня управляет уже более чем 150 заведениями по всей стране. Starbucks не только продает кофе, но и создает «третье место», пространство, объединяющее сообщества и подчеркивающее вьетнамскую самобытность.

На Фансипане посетителям предлагают облачиться в традиционные наряды из парчовой ткани местных этнических меньшинств и насладиться чашкой Starbucks, чтобы получить по-настоящему необычные впечатления. (Sun Group)

Введенный в эксплуатацию в 2016 году Sun World Fansipan Legend - это туристический, курортный и развлекательный комплекс мирового уровня, расположенный в Сапа провинции Лаокай, где величественная природная красота сочетается с самобытной местной культурой. За последнее десятилетие Sun World Fansipan Legend (Сапа, провинция Лаокай) прославился не только канатной дорогой, внесенной в Книгу рекордов Гиннесса, но и завоевал любовь туристов своими цветочными садами, радующими гостей круглый год, грандиозными духовно-культурными архитектурными ансамблями, культурной деревней Банмай, ярко воссоздающей местное наследие, а также фестивалями и представлениями, насыщенными культурным колоритом Северо-Запада. Кроме того, это туристическое направление установило еще один рекорд, шесть лет подряд удостаиваясь премии World Travel Awards в категории «Лучшее в мире туристическое направление с природным ландшафтом».

Сотрудничество этих двух крупных брендов обещает принести не только экономическую и имиджевую выгоду обеим сторонам, но и внести позитивный вклад в продвижение людей и культуры Сапа среди международной аудитории, тем самым способствуя укреплению позиций Вьетнама на мировой туристической карте.