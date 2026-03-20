Начало строительства межуровневых интернатных общеобразовательных школ в приграничных общинах

Утром 19 марта Министерство образования и подготовки кадров совместно с Вьетнамским телевидением (VTV), Вьетнамской группой почты и телекоммуникаций (VNPT), Военной промышленно-телекоммуникационной группой (Viettel) и 17 провинциями и городами организовало церемонию одновременного начала строительства межуровневых интернатных общеобразовательных школ начального и нижнего среднего образования в приграничных сельских общинах на суше в 2026 году.



Дети национальных меньшинств провинции Лангшон приветствуют Генсекретаря ЦК КПВ То Лама на церемонии одновременного начала строительства и закладки фундаментов межуровневых интернатных школ в приграничных районах (Фото: ВИА)



Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и Премьер-министр Фам Минь Тьинь приняли участие в мероприятии на центральной площадке, расположенной в интернатной общеобразовательной школе начального и нижнего среднего образования Донгданг, община Донгданг, провинция Лангшон.

В мероприятиях на различных площадках также приняли участие руководители и бывшие руководители Партии и государства, заместители Премьер-министра, министры, руководители министерств и ведомств, а также руководители центральных органов и местных властей в провинциях и городах, где реализуются данные проекты.

Церемония начала строительства была организована на 17 основных площадках и 104 онлайн-площадках по всей стране в провинциях и городах, включая Каобанг, Лангшон, Туенкуанг, Лаокай, Лайчау, Дьенбьен, Тханьхоа, Нгеан, Хатинь, Куангчи, Хюэ, Куангнгай, Даклак, Ламдонг, Тэйньнинь, Донгтхап и Анзянг.

Событие стало шагом по реализации заключения № 81-TB/TW от 18 июля 2025 года Политбюро о политике инвестирования в строительство школ в приграничных общинах. Правительство также издало Резолюцию № 298/NQ-CP от 26 сентября 2025 года, утвердив план действий по реализации данного заключения. В рамках программы по всей стране будет построено 248 межуровневых интернатных школ начального и нижнего среднего образования в 248 приграничных общинах.

Общий объём финансирования, предложенный местными органами для строительства 121 школы, составляет около 30 трлн донгов (из них центральный бюджет, как ожидается, обеспечит около 28 трлн донгов, а местные бюджеты — около 2 трлн донгов). Министерство образования и подготовки кадров совместно с Министерством финансов продолжает проверку и обобщение предложений провинций и городов для рассмотрения и представления компетентным органам с целью распределения средств в соответствии с нормативами, обеспечивая завершение всех проектов, начатых в этот раз, до 30 августа 2027 года, чтобы своевременно подготовиться к новому учебному году 2027–2028.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступил с речью (Фото: ВИА)

На церемонии участники ознакомились с репортажами и выступлениями, посвящёнными совместным усилиям по строительству таких школ в приграничных районах, а также ожиданиям учителей и учащихся, связанных с новыми учебными заведениями.

Докладывая о ходе реализации проекта строительства школ в приграничных общинах, Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что благодаря решительным действиям всей политической системы, особенно на местном уровне, 9 ноября 2025 года одновременно было начато строительство 100 интернатных школ; к концу 2025 года в общей сложности начато строительство 108 школ. Из них одна школа уже завершена и введена в эксплуатацию 31 января 2026 года — интернатная школа начального и нижнего среднего образования Си-па-пин, община Си-па-пин, провинция Дьенбьен.

В процессе реализации Правительство и Премьер-министр поручили министерствам, ведомствам и местным органам своевременно устранять возникающие трудности, особенно связанные с рельефом местности, земельными участками, водоснабжением, рабочей силой и строительными материалами, а также проводить пересмотр и предлагать дополнительное финансирование для утверждения компетентными органами в соответствии с установленными нормами.

Премьер-министр также поручил Министерству образования и подготовки кадров совместно с местными органами продолжить оценку потребностей и реальных условий в приграничных общинах для дальнейшей реализации программы, с перспективой её расширения на специальные зоны, включая островные территории.

Для скорейшего завершения строительства и эффективного ввода объектов в эксплуатацию Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал исполняющего обязанности министра образования и подготовки кадров, руководителей соответствующих ведомств, а также секретарей парткомов и председателей местных органов власти усилить руководство, оперативно решать возникающие проблемы, обеспечивать максимально эффективную реализацию проектов, а также контролировать подрядчиков и строительные организации с целью рационального использования ресурсов, недопущения потерь и обеспечения высокого качества работ. Срок завершения строительства школ, начатых в 2025 году, установлен до 30 августа 2026 года, а школ, строительство которых начато в текущий период, — до 30 августа 2027 года. Параллельно Правительство разрабатывает постановление, регулирующее организацию, деятельность и специальные механизмы управления данной моделью интернатных школ.

Выступая на церемонии, Генсекретарь То Лам подчеркнул, что парткомы и органы власти всех уровней должны рассматривать данную задачу как особо важную политическую миссию текущего срока, обеспечивать регулярный контроль и надзор за ходом реализации, гарантируя максимально быстрые, качественные и эффективные темпы строительства при полном недопущении негативных явлений, коррупции и расточительства.

Генсекретарь То Лам выступил с речью на церемонии (Фото: ВИА)

Он также потребовал от проектных, строительных и надзорных организаций выполнять свою работу с максимальной ответственностью, рассматривая эти объекты не просто как строительные проекты, а как воплощение надежд и стремлений жителей приграничных районов. Необходимо обеспечить высочайшее качество строительства, безопасность труда, соблюдение технических и эстетических стандартов, чтобы школы стали образцовыми образовательными учреждениями в приграничных районах и оправдали ожидания населения, учителей и учащихся.

Парторганизации, органы власти, общественные объединения и жители общин должны продолжать уделять внимание развитию образования на местах, прежде всего обеспечивая, чтобы все дети имели возможность посещать школу и обучаться в полноценных условиях. Важно также сочетать строительство школ с сохранением культурной самобытности местных народов. Местное население должно и далее поддерживать и содействовать реализации проектов, обеспечивая их успешное завершение.