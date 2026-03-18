ДРУЗЬЯ ВЬЕТНАМА

Начались мероприятия в рамках X Вьетнамско-китайского пограничного оборонного дружественного обмена

На территории Китая 19 марта предусмотрены следующие основные мероприятия: церемония встречи вьетнамской делегации на международном пограничном пункте пропуска Дунсин; посещение пограничной роты и посадка деревьев дружбы.
Международный пограничный пункт пропуска Монгкай, где проходят первые официальные мероприятия в рамках обмена. Фото: qdnd.vn

Утром 18 марта официально стартовали мероприятия в рамках программы X Вьетнамско-китайского пограничного оборонного дружественного обмена.

X Вьетнамско-китайский пограничный оборонный дружественный обмен проходит 18–19 марта в провинции Куангнинь (Вьетнам) и Гуанси-Чжуанском автономном районе (Китай). Вьетнамскую делегацию возглавляет генерал армии Фан Ван Зянг, член Политбюро, заместитель секретаря Центральной военной комиссии, министр национальной обороны. Китайскую делегацию возглавляет генерал-полковник Дун Цзюнь, министр обороны Китая; делегация принимает участие в мероприятиях, проводимых во Вьетнаме (18 марта) и в Китае (19 марта).

Генерал армии Фан Ван Зянг, член Политбюро, заместитель секретаря Центральной военной комиссии, министр национальной обороны Вьетнама, и генерал-полковник Дун Цзюнь, министр обороны Китая, участвуют в обмене. Источник: qdnd.vn

Генерал армии Фан Ван Зянг, член Политбюро, заместитель секретаря Центральной военной комиссии, министр национальной обороны Вьетнама, и генерал-полковник Дун Цзюнь, министр обороны Китая, участвуют в обмене. Источник: qdnd.vn

В рамках программы на 18 марта запланированы следующие основные мероприятия: церемония встречи министра Дун Цзюня на международном пограничном пункте пропуска Монгкай (линия разграничения на мосту Баклуан-1); совместная посадка деревьев дружбы двумя министрами на данном пункте пропуска; участие в церемонии начала строительства медицинского пункта общины Хайшон; посещение средней школы имени Чан Фу, пограничного поста Чако, а также проведение важной встречи; церемония проводов китайской делегации на международном пограничном пункте пропуска Монгкай (мост Баклуан-2).

На территории Китая 19 марта предусмотрены следующие основные мероприятия: церемония встречи вьетнамской делегации на международном пограничном пункте пропуска Дунсин; посещение пограничной роты и посадка деревьев дружбы; церемония начала совместного патрулирования и совместных учений в акватории Тонкинского залива; посещение памятного знака и экспозиционной стены, посвящённых отправной точке морского маршрута Хо Ши Мина; посещение местного предприятия; возложение венков в память павших героев Вьетнама и Китая; церемония проводов вьетнамской делегации на международном пограничном пункте пропуска Дунсин.

Личный состав приведён в готовность к церемонии встречи делегаций, участвующих в обмене. Фото: qdnd.vn

Одним из ключевых мероприятий нынешнего обмена является совместное патрулирование и совместные учения в акватории залива Бакбо между военно-морскими силами двух стран. Военно-морские силы Вьетнама направили отряд, включающий корабли 015 «Чан Хынг Дао» и 012 «Ли Тхай То» из 162-й бригады (4-й военно-морской район) для участия в совместном патрулировании и учениях с ВМС Китая.

Вьетнамско-китайский пограничный оборонный дружественный обмен является важным мероприятием внешнеполитической деятельности в области обороны, проводимым ежегодно в приграничных провинциях Вьетнама и Китая. Он последовательно развивается как вширь, так и вглубь, наполняясь содержательными и практическими мероприятиями. Программа имеет большое политическое значение, пользуется поддержкой руководства, одобрением народов двух стран и вниманием международного сообщества. От мероприятия к мероприятию оборонное сотрудничество между Вьетнамом и Китаем демонстрирует позитивное развитие, способствуя углублению отношений между двумя странами и их вооружёнными силами.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Посол Шовги Камал Оглу Мехдизаде: Выборы создают прочную основу для дальнейшего развития Вьетнама

Посол Шовги Камал Оглу Мехдизаде: Выборы создают прочную основу для дальнейшего развития Вьетнама

По словам посла Шовги Камала Оглу Мехдизаде, выборы депутатов НС и депутатов Народных советов всех уровней являются не только выражением воли народа и проявлением демократии, но и возможностью укрепить институциональные основы социально-экономического прогресса Вьетнама. 
ПОДРОБНЕЕ

Top