Наращивание ресурсов для инноваций за счёт механизма фондов

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам осматривает выставку достижений в области развития науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации Правительства. (Фото: ВИА) Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам осматривает выставку достижений в области развития науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации Правительства. Фото: ВИА

В настоящее время система государственных фондов развития науки, технологий и инноваций уже имеет правовую основу и постепенно формируется. Механизм фондов рассматривается как средство, способное обеспечить коренные изменения в том, как государство формирует заказы, финансирует и поддерживает науку и технологии, заменяя прежний подход разрозненного бюджетного распределения.

Формирование многоуровневого фондового механизма

Резолюция № 57-NQ/TW Политбюро определила механизм фондов в качестве ключевого финансового инструмента развития науки, технологий и инноваций. В соответствии с этим государственные бюджетные средства на исследования и разработки приоритетно распределяются по фондовому механизму, в увязке с реформированием финансового управления, предоставлением автономии, упрощением процедур, а также с принятием рисков и временных лагов в научных исследованиях. Резолюция также выдвигает требование формирования венчурных инвестиционных фондов и фондов развития науки и технологий с целью направлять, мобилизовывать и высвобождать социальные ресурсы для инноваций.

В целях институционализации Резолюции № 57-NQ/TW Закон о науке, технологиях и инновациях 2025 года и Постановление № 265/2025/NĐ-CP закрепили многоуровневый фондовый механизм. Национальный фонд развития науки и технологий является финансовым инструментом центрального уровня, выполняющим функции финансирования и размещения государственных заказов на программы, проекты и научно-технологические задания, обслуживающие исследования и разработки, а также поддержки деятельности по повышению национального научно-технологического потенциала.

Фонды развития науки, технологий и инноваций министерств, ведомств и местных органов власти играют роль механизма реализации, более тесно связанного с практикой, концентрируясь на размещении заказов, финансировании и поддержке задач, отвечающих потребностям развития конкретных отраслей и регионов; они также поддерживают внедрение, трансфер и обновление технологий и развитие инновационной экосистемы, особенно для малых и средних предприятий.

Закон о науке, технологиях и инновациях 2025 года и Постановление № 264/2025/NĐ-CP впервые создали правовую рамку для Национального венчурного инвестиционного фонда и местных венчурных инвестиционных фондов, разрешив государству участвовать в софинансировании с частным сектором для прямых инвестиций в инновационные стартапы. Это рассматривается как важный шаг, открывающий путь переходу от административной поддержки к рыночному инвестированию с контролируемым принятием рисков. Национальный венчурный инвестиционный фонд осуществляет инвестиции и соинвестиции в инновационные стартапы, инвестирует в другие фонды и поддерживает развитие национальной экосистемы инновационного предпринимательства.

Фонд формируется за счёт уставного капитала из государственного бюджета, а также может принимать пожертвования, гранты и иные законные источники финансирования. Такой подход подчёркивает роль государства как "стартового капитала", формирующего доверие и притягательную силу для привлечения социальных потоков капитала, прежде всего частных и профессиональных инвестиций, к перспективным, но высокорискованным инновационным идеям. Ключевым моментом является то, что на фонд не распространяется требование ежегодного или проектного сохранения капитала, как это предусматривалось прежними нормами. Закон позволяет регионам по собственной инициативе создавать местные венчурные инвестиционные фонды в зависимости от условий и практических потребностей, с целью поддержки инновационного предпринимательства с учётом отраслевой и региональной специфики.

Необходимость скорейшей реализации для наращивания ресурсов

Подводя итоги более чем годичной реализации Резолюции № 57-NQ/TW, доктор Нгуен Куан, бывший министр науки и технологий, подчеркнул необходимость скорейшего создания и запуска фондов развития науки, технологий и инноваций в министерствах и ведомствах. По его словам, если продолжать сохранять традиционные механизмы распределения и управления через планово-финансовые подразделения, такие как финансовые департаменты и связанные с ними структуры, реализовать фондовый механизм в духе Резолюции № 57-NQ/TW будет невозможно.

Ранее фонды развития науки и технологий создавались примерно в 20 провинциях и городах, однако затем многие из них оказались в состоянии стагнации, поскольку были отнесены к категории внебюджетных финансовых фондов и получали лишь первоначальное финансирование без ежегодного пополнения. Начальный капитал таких фондов обычно составлял всего несколько миллиардов донгов, и спустя несколько лет финансирования научно-технологических проектов они не могли сохранить уровень капитала, а некоторые даже были ликвидированы из-за исчерпания ресурсов.

Резолюция № 57-NQ/TW и Закон о науке, технологиях и инновациях устранили это "узкое место", предусмотрев механизм ежегодного пополнения капитала для поддержания деятельности фондов. По мнению экспертов, с учётом накопленного опыта работы региональных фондов развития науки и технологий министерствам, ведомствам и местным органам власти необходимо в срочном порядке создавать новые фонды или реорганизовывать существующие, рассматривая их как базовый финансовый инструмент для решительного перехода к размещению заказов и финансированию научно-технологических задач.

Что касается венчурных инвестиционных фондов, на сегодняшний день такой фонд создан лишь в городе Ханой. Эксперты отмечают, что инновационному предпринимательству крайне необходим стартовый капитал для апробации и доработки продуктов, а на стадии коммерциализации требуется ещё более значительный объём средств; при опоре исключительно на государственный бюджет будет крайне сложно сформировать конкурентоспособные компании. Создание венчурных инвестиционных фондов является необходимым условием для высвобождения социальных ресурсов в сфере инноваций. Роль государства как "стартового капитала" и ведущего участника через фонды не только формирует первоначальный приток инвестиций, но и закладывает правовую основу, позволяя частному сектору уверенно участвовать в совместной деятельности.

В связи с этим необходимо осуществлять пилотную эксплуатацию, поэтапно формировать правовой коридор для венчурных инвестиционных фондов, чётко определять механизмы распределения прибыли с целью укрепления доверия инвесторов и последующего расширения модели для привлечения общественного капитала в инновационную сферу.

По словам представителя Акционерной компании онлайн-мобильных сервисов (M-Service), ключевым рычагом роста бизнеса является капитал. Для инновационных стартапов нехватка средств приводит к тому, что многие идеи не проходят весь путь формирования продукта и застревают на начальной стадии. Для компаний, находящихся в фазе роста, потребности в финансировании исследований и разработок, а также расширения рынков, ещё более значительны, тогда как традиционные кредитные каналы зачастую не способны их удовлетворить.

В этих условиях, наряду с действующими мерами поддержки, государству необходимо оперативно расширять пространство для венчурного капитала. Именно таким путём многие развитые страны формируют инновационные экосистемы и создают компании с прорывным ростом.

Заместитель министра науки и технологий Хоанг Минь подтвердил, что после периода формирования и совершенствования правовой базы, начиная с 2026 года, акцент будет перенесён на организацию практической реализации нормативных положений. В рамках фондового механизма государство будет формировать заказы для решения конкретных задач практики, сосредотачиваясь на крупных и неотложных вопросах социально-экономического развития.