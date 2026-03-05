Назвали Фукуок достойной альтернативой Бали

На протяжении многих лет Бали был практически стандартным местом отдыха для австралийцев, когда они думали о тропическом рае: близко, недорого, легко добраться и богатое культурное наследие.





Кристально чистая вода и белоснежный «пудровый» песок пляжа Кем особенно привлекают туристов. (Фото: Fabl Belek)



Однако на фоне роста турпотока индонезийский остров становится всё более переполненным, цены повышаются, а ощущение уединения постепенно исчезает. Поэтому всё больше путешественников из «страны кенгуру» ищут новую альтернативу — и журнал Escape выделил среди них Фукуок.

В подборке «лучших альтернатив Бали, которые стоит открыть», опубликованной ведущим австралийским туристическим сайтом Escape, Фукуок назван одним из самых ярких направлений Юго-Восточной Азии благодаря привлекательному сочетанию умеренных расходов, впечатляющих пейзажей и разнообразных впечатлений.

Как отмечает издание, Вьетнам уже давно пользуется высокой популярностью у австралийских путешественников благодаря доступным ценам, богатой уличной кухне, эффектным ландшафтам и насыщенному культурному наследию. Из Сиднея, Мельбурна или Перта можно найти прямые рейсы в Ханой или Хошимин стоимостью менее 200 долларов США, а затем удобно пересесть на дальнейший перелёт на Фукуок.

Для любителей тропических пляжей Фукуок предлагает то, что австралийцы когда-то находили на Бали много лет назад: протяжённые полосы белого песка, бирюзовую воду и размеренный, расслабленный ритм жизни. От пляжей Кхем и Шао до первозданных южных берегов, значительная часть ландшафтов острова по-прежнему сохраняет природное очарование. Вдоль побережья раскинулась и экосистема густого первичного леса с маршрутами для треккинга по джунглям, отличный выбор для путешественников, ищущих приключений.

Ослепительные фейерверки шоу Kiss of the Sea озаряют ночное небо над «Жемчужным островом». (Фото: Sun Group)



Как отмечает Escape, Фукуок выделяется гармоничным сочетанием природы и современных впечатлений. Одной из главных визитных карточек является канатная дорога над морем, соединяющая Антхой и Хонтхом, признанная самой длинной в мире тросовой канатной дорогой с трёхканатной системой. Она позволяет туристам «плыть» над водой и любоваться панорамой морских просторов Фукуока с высоты птичьего полёта.

Баланс между сохранением природы и развитием — одна из ключевых ценностей, определяющих привлекательность Фукуока. Здесь обширные массивы первозданного леса в значительной степени остаются нетронутыми, открывая маршруты для исследования любителям приключений. На юге острова пляжи Кхем и Шао были созданы как пространства для премиального курортного отдыха и сегодня считаются настоящими «убежищами», заслужившими признание международных СМИ.

Если Бали очаровывает гостей древними храмами и характерной духовной атмосферой, то Фукуок запоминается символичной приморской архитектурой. В городе Сансет-Таун туристы могут прогуляться по улицам в средиземноморском стиле, встретить закат у моста Поцелуя (Kiss Bridge) и увидеть фейерверки, озаряющие ночное небо. Ночная развлекательная экосистема острова то, чего прежде недоставало многим пляжным направлениям, постепенно становится одной из отличительных черт «Жемчужного острова».

С точки зрения Escape, Фукуок - это не просто замена для тех, кто устал от Бали. Остров формируется как самостоятельное направление, достойное более длительного отдыха: доступное по цене, богатое гастрономическими впечатлениями, многослойное по природной красоте и подкреплённое постоянно расширяющимся набором развлечений и активностей.

Канатная дорога Хонтхом (Фото: Sun Group)



Для австралийских путешественников он предлагает нечто одновременно знакомое и по-новому свежее, тропический рай, который сохраняет ощущение первозданной свободы и при этом дополняется комфортом и динамичной атмосферой направления, уверенно набирающего вес на туристической карте Азии.