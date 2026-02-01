МФЦ — «импульс» для экономики Вьетнама

Премьер-министр Фам Минь Тьинь бьёт в гонг, открывая МФЦ в Хошимине (Фото: ВИА)



Постоянный заместитель Премьер-министра Нгуен Хоа Бинь отметил, что с открытием МФЦ в Дананге в начале января 2026 года и успешным проведением церемонии презентации в Хошимине утром 12 февраля можно с уверенностью утверждать: Вьетнам активно готовит необходимые условия для скорейшего запуска МФЦ, тем самым на первоначальном этапе выполняя одну из важнейших задач, обозначенных в Резолюции XIII съезда Коммунистической партии Вьетнама. Хотя это лишь первый успех, достигнутые результаты свидетельствуют о тщательной, системной подготовке и выдающихся усилиях по выполнению ответственной миссии, возложенной КПВ, Политбюро и ЦК.





Подтверждением этих усилий служит огромный объём работы, проделанный для подготовки к созданию МФЦ в двух городах. Были детально изучены многочисленные материалы, проведена серия международных конференций как внутри страны, так и за рубежом, в частности два важных форума в Лондоне (Великобритания) и Франкфурте (Германия). Правительственная делегация также приняла участие и выступила на ежегодной конференции Всемирного альянса МФЦ в Германии. Министерства, ведомства и руководители двух городов организовали множество рабочих поездок для изучения практического опыта ведущих мировых финансовых центров, таких как Лондон, Люксембург, Франкфурт, Дубай, Астана, Сингапур. Каждая поездка принесла ценные уроки и опыт, ставшие важной основой для формирования ключевых направлений политики в сфере создания финансового центра.

Церемония открытия штаб-квартиры Исполнительного органа VIFC-HCMC (Фото: Вьетнам+)





Отвечая на вопрос журналиста, он подчеркнул, что подготовка к созданию МФЦ была исключительно тщательной и всесторонней и осуществлялась синхронно на трёх уровнях: (1) политические решения; (2) правовая инфраструктура; (3) условия для практической реализации.



