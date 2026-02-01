ЭКОНОМИКА
МФЦ — «импульс» для экономики Вьетнама
Постоянный заместитель Премьер-министра Нгуен Хоа Бинь отметил, что с открытием МФЦ в Дананге в начале января 2026 года и успешным проведением церемонии презентации в Хошимине утром 12 февраля можно с уверенностью утверждать: Вьетнам активно готовит необходимые условия для скорейшего запуска МФЦ, тем самым на первоначальном этапе выполняя одну из важнейших задач, обозначенных в Резолюции XIII съезда Коммунистической партии Вьетнама. Хотя это лишь первый успех, достигнутые результаты свидетельствуют о тщательной, системной подготовке и выдающихся усилиях по выполнению ответственной миссии, возложенной КПВ, Политбюро и ЦК.
Несмотря на относительную комплексность подготовки, Вьетнам намерен прилагать ещё большие усилия, особенно в развитии физической и цифровой инфраструктуры. В ходе изучения опыта ведущих МФЦ и прямого общения со многими экспертами и бывшими главами государств — такими как бывший премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, вице-президент ОАЭ, президент Швейцарии — все они подчёркивали один ключевой фактор: «репутация». Именно она является жизненно важным и определяющим элементом успеха любого МФЦ.
Факторами, формирующими такую репутацию, являются: (1) открытая и прозрачная правовая инфраструктура, соответствующая международному уровню; (2) способность к глобальной интеграции и взаимодействию; (3) высокое качество и опытность кадровых ресурсов; (4) беспристрастные органы по разрешению споров, отвечающие международным стандартам.
Наряду с этим необходимы современная и синхронизированная физическая и цифровая инфраструктура. Опираясь на эти рекомендации и ценные уроки, Вьетнам предпринимает системные шаги для того, чтобы с самого начального этапа МФЦ сформировал прочную репутацию и постепенно достиг международного уровня и стандартов.
Оценивая роль и значение МФЦ, Постоянный заместитель Премьер-министра Нгуен Хоа Бинь отметил, что это один из важнейших инструментов, позволяющих стране уверенно вступить в новую эпоху. Вьетнам определяет предстоящий этап не просто как период обычного роста, а как фазу прорыва и ускоренного развития. Наряду с оптимизацией государственного аппарата и институциональными реформами, способствующими высвобождению внутренних ресурсов, создание МФЦ станет прорывным решением для расширения внешнего пространства развития. Это неотъемлемая часть комплексной стратегии по формированию новых драйверов роста, выводу масштабов и позиций экономики Вьетнама на более высокий уровень и повышению национальной конкурентоспособности.
МФЦ станет эффективным каналом мобилизации и распределения капитала для экономики. Потребность в инвестициях в новую эпоху развития чрезвычайно велика, особенно для реализации ряда ключевых национальных проектов, таких как высокоскоростная железная дорога, возобновляемая энергетика, атомная энергетика, национальные центры обработки данных и другие. Наряду с мобилизацией внутренних ресурсов и развитием фондового рынка, МФЦ создаст масштабный и современный рынок капитала, обеспечит приток и интеграцию международных финансовых потоков с внутренними потребностями, став важным финансовым драйвером для реализации целей инфраструктурного развития, укрепления связности и гармоничного социально-экономического роста.
По словам Постоянного заместителя Премьер-министра Нгуен Хоа Биня, для того чтобы МФЦ функционировал эффективно и действительно стал двигателем развития страны, впереди предстоит огромный объём работы. Несмотря на обнадёживающие первоначальные успехи, подлинный успех МФЦ не может быть достигнут в одночасье — его следует оценивать в перспективе 5–10 лет.