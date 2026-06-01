ВЬЕТНАМ- НОВАЯ ЭРА
Мощный сигнал о проактивной внешней политике и всеобъемлющем видении развития Вьетнама
Такую оценку в интервью корреспонденту ВИА в Малайзии дал малайзийский исследователь истории и обороны Юго-Восточной Азии Энцо Сим Хонг Джун.
По его словам, основные темы выступления искусно сбалансировали вопросы региональной безопасности с амбициозной экономической повесткой Вьетнама, основанной на трёх ключевых опорах: стратегической автономии, стремлении вьетнамской нации к подъёму и экономико-технологической дипломатии.
Дипломатический курс вновь был подтверждён как приверженность независимой внешней политике, отказу от выбора стороны в соперничестве между сверхдержавами, а также уважению международного права и центральной роли АСЕАН.
Особо Энцо отметил, что видение, представленное Генеральным секретарём То Ламом на глобальном форуме, тесно связывает стабильность Азиатско-Тихоокеанского региона с целью превращения Вьетнама в страну с высоким уровнем дохода к 2045 году благодаря динамичному экономическому росту.
Выходя за рамки традиционной оборонной повестки, выступление также уделило большое внимание устойчивости цепочек поставок, цифровой трансформации и зелёным технологиям, которые уже получили практическое воплощение в соглашениях в сфере технологий и цепочек поставок, подписанных с Сингапуром.
Участие Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама в ведущем региональном и мировом форуме по вопросам безопасности также стало подтверждением для международных партнёров и инвесторов того, что Вьетнам сохраняет политическую стабильность, придерживается чётко обозначенного курса реформ и остаётся открытым для бизнеса.
Выступление программного характера главы Вьетнама существенно повысило геополитический статус страны, закрепив её позицию как активной средней державы, способной ориентироваться в сложных геополитических процессах и участвовать в формировании политики в Индо-Тихоокеанском регионе.
Кроме того, стратегия интеграции экономической дипломатии в оборонный форум укрепила позиции Вьетнама как одного из наиболее привлекательных и политически стабильных направлений для западных и региональных технологических компаний, стремящихся диверсифицировать производственные и логистические цепочки.
Поддерживая сбалансированные отношения с крупными державами и одновременно подчёркивая центральную роль АСЕАН, Вьетнам максимально использует преимущества сотрудничества по различным направлениям — от безопасности до передачи технологий и устойчивой торговли.
Исследователь Энцо подчеркнул, что выступление Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама на Диалоге «Шангри-Ла — 2026» не только продемонстрировало новую эпоху уверенной дипломатии, но и подтвердило, что глобальное взаимодействие является ключевым инструментом обеспечения будущего развития Вьетнама.