ВЬЕТНАМ- НОВАЯ ЭРА

Мощный сигнал о проактивной внешней политике и всеобъемлющем видении развития Вьетнама

Выступление Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама на Диалоге «Шангри-Ла» передало мощный сигнал о сочетании проактивной внешней политики и всеобъемлющего видения национального развития.
Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам выступает с программной речью на 23-м Диалоге «Шангри-Ла» и отвечает на вопросы участников. Фото: ВИА.
Важное выступление Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама на 23-м Диалоге «Шангри-Ла» передало мощный сигнал о сочетании проактивной внешней политики и всеобъемлющего видения национального развития.

Такую оценку в интервью корреспонденту ВИА в Малайзии дал малайзийский исследователь истории и обороны Юго-Восточной Азии Энцо Сим Хонг Джун.

По его словам, основные темы выступления искусно сбалансировали вопросы региональной безопасности с амбициозной экономической повесткой Вьетнама, основанной на трёх ключевых опорах: стратегической автономии, стремлении вьетнамской нации к подъёму и экономико-технологической дипломатии.

Дипломатический курс вновь был подтверждён как приверженность независимой внешней политике, отказу от выбора стороны в соперничестве между сверхдержавами, а также уважению международного права и центральной роли АСЕАН.

Особо Энцо отметил, что видение, представленное Генеральным секретарём То Ламом на глобальном форуме, тесно связывает стабильность Азиатско-Тихоокеанского региона с целью превращения Вьетнама в страну с высоким уровнем дохода к 2045 году благодаря динамичному экономическому росту.

Выходя за рамки традиционной оборонной повестки, выступление также уделило большое внимание устойчивости цепочек поставок, цифровой трансформации и зелёным технологиям, которые уже получили практическое воплощение в соглашениях в сфере технологий и цепочек поставок, подписанных с Сингапуром.

Участие Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама в ведущем региональном и мировом форуме по вопросам безопасности также стало подтверждением для международных партнёров и инвесторов того, что Вьетнам сохраняет политическую стабильность, придерживается чётко обозначенного курса реформ и остаётся открытым для бизнеса.

Выступление программного характера главы Вьетнама существенно повысило геополитический статус страны, закрепив её позицию как активной средней державы, способной ориентироваться в сложных геополитических процессах и участвовать в формировании политики в Индо-Тихоокеанском регионе.

Кроме того, стратегия интеграции экономической дипломатии в оборонный форум укрепила позиции Вьетнама как одного из наиболее привлекательных и политически стабильных направлений для западных и региональных технологических компаний, стремящихся диверсифицировать производственные и логистические цепочки.

Поддерживая сбалансированные отношения с крупными державами и одновременно подчёркивая центральную роль АСЕАН, Вьетнам максимально использует преимущества сотрудничества по различным направлениям — от безопасности до передачи технологий и устойчивой торговли.

Исследователь Энцо подчеркнул, что выступление Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама на Диалоге «Шангри-Ла — 2026» не только продемонстрировало новую эпоху уверенной дипломатии, но и подтвердило, что глобальное взаимодействие является ключевым инструментом обеспечения будущего развития Вьетнама.

ИЖВ/ВИА

Генсек, Президент То Лам: Вьетнам готов вместе с государствами строить более безопасный, устойчивый и процветающий Азиатско-Тихоокеанский регион

Генсек, Президент То Лам: Вьетнам готов вместе с государствами строить более безопасный, устойчивый и процветающий Азиатско-Тихоокеанский регион

По сообщению специального корреспондента ВИА, в рамках государственного визита в Республику Сингапур вечером 29 мая (по местному времени) Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент СРВ То Лам принял участие в 23-м Диалоге «Шангри-Ла» и выступил с программной речью на тему: «Проактивное созидание мира, стабильности и развития в мире, полном потрясений».
