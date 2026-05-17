Морской туризм вступает в пиковый сезон
В Дананге рынок уже демонстрирует позитивные признаки роста с самого начала летнего сезона. По данным департамента культуры, спорта и туризма Дананга, с 25 апреля по 3 мая город принял более 1,46 млн туристов, что более чем на 35% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Серия мероприятий по открытию сезона морского туризма, культурные и спортивные события, а также программы стимулирования спроса продолжают поддерживать активность рынка в мае и последующие летние месяцы.
Позитивные сигналы также фиксируются на морских курортах северных и южных регионов страны. В Халонге поток туристов в выходные дни остаётся высоким после праздничного периода. В то же время в Нячанге и на Фукуоке туристические компании отмечают постепенный рост спроса на семейные курортные пакеты, краткосрочные морские туры и комбинированные программы отдыха и развлечений с начала мая.
По мнению директора туристической компании VietSense Travel Нгуен Ван Тая, нынешний летний сезон открывает позитивные перспективы роста для внутреннего морского туризма. Помимо сезонного увеличения спроса на отдых, дополнительным преимуществом рынка становится всё более развитая инфраструктура во многих прибрежных районах от транспортного сообщения и гостиничной базы до развлекательных услуг.
Он отметил, что если раньше летний сезон в основном зависел от внутреннего туризма, то сейчас многие морские курорты также фиксируют возвращение стабильных международных рынков, таких как Республика Корея, Китай, Индия и некоторые страны Юго-Восточной Азии. Это восстановление способствует расширению туристического потока и создаёт дополнительные возможности для бизнеса в пиковый сезон.
В провинции Куангнинь количество туристов в мае также продолжает заметно расти, особенно по выходным дням. Рынок демонстрирует тенденцию более равномерного распределения туристического потока, вместо прежней концентрации исключительно в короткие праздничные периоды, что помогает предприятиям более эффективно организовывать свою работу.
Управляющий круизного лайнера Paradise Delight Хоанг Ван Конг сообщил, что компания уже завершила подготовку к пиковому летнему сезону, от кадрового обеспечения до операционных процессов и контроля качества услуг. В настоящее время Paradise Delight предлагает два дневных маршрута продолжительностью 7 часов и один вечерний маршрут продолжительностью 4 часа. В среднем лайнер принимает около 700 пассажиров в день. Это считается хорошим показателем загрузки в начале летнего сезона, и ожидается, что в июне, июле и августе поток туристов значительно возрастёт.
В гостиничном секторе директор отеля Paradise Suites Ву Тхи Мо отметила, что количество бронирований в мае также демонстрирует позитивную динамику, особенно по выходным дням. Для подготовки к пиковому сезону компания оптимизировала процесс поставок сырья с прямой доставкой в порт, а также усовершенствовала операционные процессы и усилила подготовку персонала. Эти меры помогают поддерживать качество услуг и более эффективно контролировать издержки.
На фоне позитивных рыночных сигналов с начала мая морской туризм, как ожидается, останется одним из ключевых драйверов роста внутреннего туризма летом 2026 года.