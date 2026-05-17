Морской туризм вступает в пиковый сезон

По данным туристических компаний, гостиничного бизнеса и транспортных операторов, спрос на летний отдых в этом году начал расти довольно рано. Количество бронирований на конец мая и начало июня значительно увеличилось, главным образом со стороны семейных туристов, небольших групп и любителей краткосрочного курортного отдыха. На фоне сохраняющихся высоких цен на топливо, транспорт и авиабилеты многие туристы отдают предпочтение близким направлениям с разумным временем в пути и удобным автомобильным сообщением или короткими авиарейсами. Именно это остаётся одним из факторов, поддерживающих привлекательность морских курортов сразу после праздничного периода.В Дананге рынок уже демонстрирует позитивные признаки роста с самого начала летнего сезона. По данным департамента культуры, спорта и туризма Дананга, с 25 апреля по 3 мая город принял более 1,46 млн туристов, что более чем на 35% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Серия мероприятий по открытию сезона морского туризма, культурные и спортивные события, а также программы стимулирования спроса продолжают поддерживать активность рынка в мае и последующие летние месяцы.Позитивные сигналы также фиксируются на морских курортах северных и южных регионов страны. В Халонге поток туристов в выходные дни остаётся высоким после праздничного периода. В то же время в Нячанге и на Фукуоке туристические компании отмечают постепенный рост спроса на семейные курортные пакеты, краткосрочные морские туры и комбинированные программы отдыха и развлечений с начала мая.По мнению директора туристической компании VietSense Travel Нгуен Ван Тая, нынешний летний сезон открывает позитивные перспективы роста для внутреннего морского туризма. Помимо сезонного увеличения спроса на отдых, дополнительным преимуществом рынка становится всё более развитая инфраструктура во многих прибрежных районах от транспортного сообщения и гостиничной базы до развлекательных услуг.Он отметил, что если раньше летний сезон в основном зависел от внутреннего туризма, то сейчас многие морские курорты также фиксируют возвращение стабильных международных рынков, таких как Республика Корея, Китай, Индия и некоторые страны Юго-Восточной Азии. Это восстановление способствует расширению туристического потока и создаёт дополнительные возможности для бизнеса в пиковый сезон.