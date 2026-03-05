Морские порты ускоряют рост благодаря развитию инфраструктурной связности

В первые недели 2026 года портовый комплекс Каймеп – Тхивай (город Хошимин) демонстрирует позитивную динамику роста, поскольку суда регулярно отправляются за рубеж, включая прямые рейсы в Европу и на оба побережья США.



Контейнерное судно пришвартовалось в порту TCIT, входящем в портовый комплекс Каймеп (квартал Танфыок, город Хошимин), для проведения грузовых операций. Фото: sggp.org.vn



Позитивная тенденция усиливается на фоне того, что ряд стратегических инфраструктурных проектов близок к завершению, что позволит привлечь дополнительные грузовые потоки и крупные судоходные линии.

Движущая сила роста

По данным Ассоциации морских портов Вьетнама (VPA), в январе 2026 года объём контейнерных перевозок по основным линиям (mainline) через порт Каймеп составил 711.429 TEU, увеличившись на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Рост был сосредоточен на ключевых терминалах, которые напрямую внесли вклад в общий результат всего портового комплекса: Gemalink — 198.905 TEU, рост на 24%; CMIT — 114.635 TEU, рост на 26%; SSIT — 98.617 TEU, рост на 15%.

Портовый комплекс Каймеп – Тхивай в настоящее время имеет протяжённость около 20 км и включает около 35 действующих причалов (контейнерные порты, универсальные порты, порты для навалочных грузов и специализированные порты), при этом около 20 компаний и совместных предприятий непосредственно участвуют в его эксплуатации. Здесь сосредоточены ведущие операторы контейнерных терминалов, играющие ключевую роль важнейших международных торговых ворот Вьетнама.

Лидером по доле рынка является Корпорация «Танканг Сайгон» (SNP), которая управляет двумя контейнерными портами — Международным портом Танканг – Каймеп (TCIT — совместное предприятие с Mitsui O.S.K. Lines, Wan Hai, Hanjin) и портом Танканг – Каймеп Тхивай (TCTT). Общий объём контейнерных грузов, прошедших через портовый комплекс в 2024 году, превысил 10,8 млн TEU, а в 2025 году достиг почти 13 млн TEU.

Судно осуществляет грузовые операции у причала Акционерной компании «Порт Хайфонг» в дни каникул по случаю Тэт Бинь Нго. Фото: ВИА.



В настоящее время крупнейшие мировые судоходные линии, такие как Maersk, MSC, CMA CGM, Hapag-Lloyd, ONE, ZIM, поддерживают прямые маршруты через портовый комплекс Каймеп – Тхивай, обеспечивая 48 международных контейнерных линий в неделю, из которых более 20 — прямые маршруты крупных океанских судов в Европу и на оба побережья США.

Заместитель генерального директора Gemalink Као Хонг Фонг сообщил, что Gemalink является одним из 19 крупных морских портов в мире, способных принимать суда вместимостью 24.000 TEU. За пять лет эксплуатации порт достиг общего объёма перевалки 6,5 млн TEU; только в 2026 году ожидается показатель около 2,1 млн TEU.

По словам заместителя министра строительства Нгуен Суан Санга, особым преимуществом портового комплекса Каймеп – Тхивай является система глубоководных портов с глубиной фарватера от –14 м до –15,5 м, что позволяет принимать контейнерные суда водоизмещением более 200.000 DWT (фактически уже принимались суда до 234.000 DWT) — современные океанские контейнеровозы нового поколения.

В долгосрочной перспективе ранняя реализация планирования развития портов Каймеп – Тхивай не только внесёт значительный вклад в экономический рост Хошимина и всего южного ключевого экономического региона, но и позволит сформировать современную экосистему морских портов, промышленности и логистических услуг, способную конкурировать с крупными региональными центрами перевалки.

Корабль прибывает в порт Хайфон.





Снижение транспортных расходов

Портовый комплекс Каймеп – Тхивай в настоящее время обрабатывает значительный объём грузов, связанных с консолидацией и разгрузкой в системе водного транспорта. Его роль будет ещё более усиливаться по мере завершения инфраструктурных проектов. Так, мост Фыокан планируется завершить в 2027 году, он соединит квартал Фуми (город Хошимин) с коммуной Фыокан (провинция Донгнай). Это важное звено, соединяющее портовый комплекс Каймеп – Тхивай с автомагистралью Бенлык – Лонгтхань. Грузы из дельты Меконга смогут напрямую доставляться в порт без необходимости объезда через перегруженную национальную трассу № 51.

В частности, скоростная автомагистраль Биенхоа – Вунгтау, завершение строительства которой ожидается во втором квартале текущего года, станет ключевой транспортной артерией, напрямую соединяющей промышленные зоны в Донгнае и городе Хошимин с портовым комплексом. Время перевозки грузов из Биенхоа в портовый комплекс сократится с 2 часов до 45–60 минут. Завершение этих инфраструктурных объектов позволит сократить время транспортировки, снизить логистические издержки и повысить конкурентоспособность национальных товаров.