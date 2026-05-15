ТУРИЗМ

Молодежь Вьетнама изучает и популяризирует культуру и туризм Вьетнама и Японии

Конкурс «Краски Вьетнама и Японии» на тему «Два цвета – одно путешествие» стал не только академической площадкой, но и важным пространством для укрепления связей, распространения культурных ценностей и вдохновения молодежи.

Первое место заняла команда «Mochi Mochi», состоящая из студентов Института иностранных языков и туризма Ханойского промышленного университета. (Фото: TITC)

Первое место заняла команда «Mochi Mochi», состоящая из студентов Института иностранных языков и туризма Ханойского промышленного университета. Фото: TITC

Финал конкурса «Краски Вьетнама и Японии» недавно завершился в Ханое с участием 10 лучших команд. Участниками стали студенты направлений туризма, иностранных языков, международных исследований и других специальностей из университетов и колледжей по всей стране.

По оценке организаторов, на всех этапах конкурса участники продемонстрировали прочные знания, аналитические способности, системное мышление и умение применять теорию на практике, а также креативность и активную готовность к международной интеграции – ключевые качества высококвалифицированных кадров для туристической отрасли в новых условиях.

Из тысяч участников, соревновавшихся в двух направлениях – «Открывая Японию» и «Прием японских друзей», – в финал были отобраны 10 лучших команд. Каждая команда представила семиминутную презентацию, после чего пять коллективов с наивысшими баллами вышли в этап вопросов и ответов с членами жюри.

Команда «Mochi Mochi» – группа студентов Института иностранных языков и туризма Ханойского промышленного университета – завоевала главный приз конкурса. Второе место заняла команда «Giao hòa» – студенты Вьетнамской сельскохозяйственной академии. Третье место досталось команде «Samurai» – студентам Университета водных ресурсов.

ВИА/ИЖВ

Притягательность туристического железнодорожного маршрута Далат – Чаймат среди живописного нагорья

Путешествие на поезде по маршруту Далат – Чаймат вызывает всё больший интерес: многие семьи и группы молодых людей выбирают этот маршрут как способ «замедлиться» и насладиться атмосферой и ритмом жизни высокогорья.
