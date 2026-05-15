Молодежь Вьетнама изучает и популяризирует культуру и туризм Вьетнама и Японии

Первое место заняла команда «Mochi Mochi», состоящая из студентов Института иностранных языков и туризма Ханойского промышленного университета. Фото: TITC

Финал конкурса «Краски Вьетнама и Японии» недавно завершился в Ханое с участием 10 лучших команд. Участниками стали студенты направлений туризма, иностранных языков, международных исследований и других специальностей из университетов и колледжей по всей стране.



По оценке организаторов, на всех этапах конкурса участники продемонстрировали прочные знания, аналитические способности, системное мышление и умение применять теорию на практике, а также креативность и активную готовность к международной интеграции – ключевые качества высококвалифицированных кадров для туристической отрасли в новых условиях.



Из тысяч участников, соревновавшихся в двух направлениях – «Открывая Японию» и «Прием японских друзей», – в финал были отобраны 10 лучших команд. Каждая команда представила семиминутную презентацию, после чего пять коллективов с наивысшими баллами вышли в этап вопросов и ответов с членами жюри.



Команда «Mochi Mochi» – группа студентов Института иностранных языков и туризма Ханойского промышленного университета – завоевала главный приз конкурса. Второе место заняла команда «Giao hòa» – студенты Вьетнамской сельскохозяйственной академии. Третье место досталось команде «Samurai» – студентам Университета водных ресурсов.