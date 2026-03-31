Многообещающий потенциал сотрудничества между Россией и Вьетнамом в новых условиях

В рамках международного семинара «VI Растянниковские чтения: потенциал БРИКС и стран-партнёров в трансформирующемся мире», проходившего с 23 по 30 марта в Институте востоковедения Российской академии наук, 30 марта состоялось тематическое заседание «Социально-экономическое и научно-технологическое развитие Вьетнама в XXI веке».

По сообщению корреспондента ВИА во Вьетнаме, мероприятие привлекло большое число российских и вьетнамских учёных, участвовавших как очно, так и онлайн, и имело особое значение, поскольку прошло сразу после успешного визита премьер-министра Фам Минь Тьиня в Россию.

В семинаре приняли участие десятки ведущих исследователей и специалистов по вьетнамоведению из авторитетных научных центров России, представивших 12 содержательных докладов с многоплановым анализом новых изменений во Вьетнаме в различных сферах.

Выступая с вступительной речью, доктор наук Аликбер Аликберов, директор Института востоковедения, подчеркнул важность глубокого изучения модели развития Вьетнама. Он отметил, что Вьетнам является не только традиционным стратегическим партнёром, но и важным звеном в системе безопасности и экономики Азиатско-Тихоокеанского региона.

Одним из ключевых выступлений стал доклад «На пути к стратегической автономии — новая экономическая политика Вьетнама», представленный доктором экономических наук, профессором Владимиром Маризиным, директором Центра изучения Вьетнама и АСЕАН, в котором обсуждались способы адаптации Вьетнама к глобальным экономическим изменениям.

Кроме того, доклад доктора исторических наук, ведущего эксперта Центра изучения Вьетнама и АСЕАН Петра Цветова содержал глубокий анализ особенностей отношений Вьетнама с мировыми державами, такими как Россия, Китай и США, под руководством генерального секретаря То Лама, демонстрируя гибкость и самостоятельность внешней политики Вьетнама.

Говоря о двустороннем сотрудничестве, доктор Нгуен Куок Хунг, директор Фонда содействия развитию российско-вьетнамского сотрудничества «Традиции и дружба», отметил, что отношения между двумя странами находятся на пороге новых возможностей, особенно в области подготовки высококвалифицированных кадров, передачи научно-технологических разработок, логистики и энергетики. Вместе с тем он подчеркнул, что ключевым фактором успеха является способность обеих сторон преодолевать инфраструктурные и правовые барьеры, обеспечивать стабильную инвестиционную среду и защиту прав интеллектуальной собственности.

На семинаре ряд экспертов также представили текущее состояние российско-вьетнамских отношений и влияние многополярной тенденции на их развитие. В частности, роль Вьетнама в расширении сотрудничества с группой БРИКС была оценена молодыми вьетнамскими участниками как потенциальный фактор формирования более справедливого мирового порядка.

В беседе с корреспондентом ВИА участник мероприятия Фам Куанг Чыонг Минь, магистрант последнего курса по специальности «международная экономика» Российского экономического университета имени Плеханова, отметил, что БРИКС является одной из стремительно укрепляющихся международных структур. Принципы группы, а также концепция внешнеэкономической политики России 2023 года подтверждают неизбежность формирования многополярного мира. Эта концепция во многом совпадает с внешнеполитическим курсом Вьетнама, направленным на максимизацию выгод от сотрудничества со всеми партнёрами. Это уникальная возможность для Вьетнама стать одним из значимых центров мира, укреплять самодостаточность, развивать локализацию, технологическую независимость, внедрять искусственный интеллект в производство и бизнес, создавать новые продукты и выходить на новые рынки.

Семинар завершился сильным посланием о необходимости укрепления интеллектуальных связей, что будет способствовать углублению всеобъемлющего стратегического партнёрства между Россией и Вьетнамом, делая его более эффективным, практикоориентированным и устойчивым в XXI веке.