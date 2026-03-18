Миллиардные проекты возвращаются: Вьетнам укрепляет позиции в привлечении ПИИ

Возвращение миллиардного проекта в сфере высоких технологий свидетельствует о том, что политика избирательного привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) Вьетнама, ориентированная на приоритет проектов с передовыми технологиями и высокой добавленной стоимостью, является правильной и уже приносит результаты.

Возвращение миллиардного проекта

Одним из примечательных моментов в отчёте о привлечении ПИИ за первые два месяца 2026 года стало возвращение миллиардного проекта. Проект в сфере высоких технологий, специализирующийся на производстве высококачественных электронных плат, получил инвестиционное регистрационное свидетельство с заявленным капиталом в размере 1,2 млрд долларов США.

Проекты с прямыми иностранными инвестициями (ПИИ ) функционируют стабильно и демонстрируют высокие темпы освоения капитала, что отражает доверие инвесторов к деловой среде во Вьетнаме.

Комментируя данное событие, Департамент иностранных инвестиций (Министерство финансов) отметил, что это является «светлым пятном» в привлечении крупных проектов в сфере высоких технологий. «Реализация данного проекта является доказательством избирательной политики привлечения ПИИ во Вьетнаме, отдающей приоритет проектам с передовыми технологиями, высокой добавленной стоимостью и способностью к кооперации с отечественным бизнес-сектором», заявил руководитель Департамента иностранных инвестиций.

Благодаря указанному миллиардному проекту общий объём зарегистрированных ПИИ за первые два месяца 2026 года превысил 6 млрд долларов США. Хотя этот показатель снизился на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, он остаётся достаточно позитивным на фоне геополитической напряжённости на Ближнем Востоке и в ряде других регионов, а также нестабильной торговой и тарифной политики некоторых крупных экономик, что делает международную инвестиционную и торговую среду менее устойчивой.

В текущих условиях многие транснациональные корпорации склонны корректировать инвестиционные стратегии в сторону большей осторожности, отдавая приоритет оптимизации существующих цепочек поставок и пересмотру планов расширения зарубежных инвестиций. Тем не менее процесс реструктуризации цепочек поставок в Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжается, при этом Вьетнам по-прежнему рассматривается как привлекательное направление благодаря стабильной политической среде, широкой сети соглашений о свободной торговле и выгодному положению в региональной производственной цепочке.

Именно поэтому миллиардный проект вновь возвращается. Тенденция становится всё более позитивной: по данным Департамента иностранных инвестиций, только объём зарегистрированных ПИИ в феврале 2026 года (3,43 млрд долларов США) оказался на 34% выше уровня января 2026 года (2,57 млрд долларов США). В этих условиях освоенные инвестиции продолжают демонстрировать положительную динамику, составив, по оценкам, более 3,2 млрд долларов США, что на 8,8% больше по сравнению с аналогичным периодом.

«Это позитивный сигнал на фоне более осторожной динамики глобальных потоков ПИИ. Данные результаты показывают, что действующие инвестиционные проекты продолжают реализовываться по графику и расширяют производственно-хозяйственную деятельность, а также отражают доверие иностранных инвесторов к инвестиционно-деловой среде во Вьетнаме. Сохранение роста освоения инвестиций также способствует укреплению роли сектора ПИИ в производстве и экспорте экономики», — отметил Департамент иностранных инвестиций.

Нгуен Бич Лам, бывший генеральный директор Главного статистического управления, также подтвердил это. По его словам, освоение ПИИ на уровне более 3,2 млрд долларов США — наивысший показатель за первые два месяца за последние пять лет — свидетельствует о том, что капитал не ограничивается лишь обязательствами, а реально осваивается. Он назвал это «светлым пятном» экономики.

Картина привлечения ПИИ за первые два месяца года демонстрирует более позитивную тенденцию. Однако, откровенно говоря, Департамент иностранных инвестиций также указал на снижение инвестиций через вклад капитала, покупку акций, а также дополнительного инвестирования — соответственно до 499,4 млн долларов США (снижение на 5,7%) и 1,9 млрд долларов США (снижение на 52,3%) по сравнению с аналогичным периодом, что отражает существующие трудности в привлечении ПИИ. Не только масштабы новых проектов в целом остаются на среднем и малом уровне, что показывает осторожную стратегию инвесторов с поэтапным расширением вместо немедленных крупных обязательств, но и действующие инвесторы проявляют большую осторожность в расширении масштабов инвестиций на фоне неопределённых перспектив мировой экономики.

«Окно возможностей» остаётся впереди

Несмотря на значительные трудности, перспективы Вьетнама в привлечении ПИИ остаются весьма благоприятными. Рост освоенного капитала и увеличение числа новых проектов свидетельствуют о сохранении долгосрочного доверия иностранных инвесторов к инвестиционной среде страны. Более того, согласно недавним заявлениям иностранных инвесторов, Вьетнам по-прежнему остаётся привлекательным направлением.

Вероятно, не случайно корпорация GE Vernova (США) выбрала Вьетнам в качестве первой страны в Азии для проведения ежегодной энергетической конференции «Создавая энергетическое будущее», собравшей более 100 руководителей ведущих мировых энергетических корпораций, что открывает новый этап развития сотрудничества GE Vernova с Вьетнамом и регионом.

На недавней встрече с Генеральным секретарём То Ламом господин Скотт Стразик, председатель и генеральный директор GE Vernova, заявил, что после более чем 30 лет деятельности во Вьетнаме компания готова выступить связующим звеном между бизнесом и властями двух стран, сопровождая Вьетнам не только в обеспечении энергетической безопасности, но и в реализации целей социально-экономического развития.

В то же время господин Энди Лин, вице-президент корпорации Cooler Master (Китай), недавно посетил Бакнинь с предложением о расширении инвестиций в провинции. Согласно плану, объём инвестиций Cooler Master может достигнуть около 3 млрд долларов США.

Хотя это пока лишь планы, данные шаги вновь демонстрируют интерес иностранных инвесторов к Вьетнаму. Более того, речь идёт о проектах в высокотехнологичных отраслях, а также в сферах финансов и услуг — именно тех направлениях, которые Вьетнам стремится привлекать.

Последние новости также носят позитивный характер. Компания Starlink (США) получила разрешение на развертывание низкоорбитальной спутниковой интернет-сети во Вьетнаме. Корпорация G42 (ОАЭ) совместно с рядом отечественных инвесторов приступила к развитию инфраструктуры центров обработки данных с общим предполагаемым объёмом инвестиций около 2 млрд долларов США. Ряд других международных инвесторов, таких как Vantage Point Asset Management (VPAM), проявляют интерес к финансовому сектору и финтеху во Вьетнаме после запуска Международного финансового центра.

Возможности весьма значительны, что свидетельствует о том, что Вьетнам постепенно становится опорным пунктом глобального потока высококачественных ПИИ.