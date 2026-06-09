ЭКОНОМИКА
Миллиардер Эрик Шмидт: Вьетнам обладает преимуществами и большим потенциалом для превращения в мировой центр ИИ
В ходе встречи Эрик Шмидт отметил, что благодаря своему человеческому потенциалу, в частности тому, что Вьетнам неизменно входит в число ведущих стран мира по результатам Международной математической олимпиады (IMO), страна обладает всеми возможностями для того, чтобы в будущем занять лидирующие позиции в сфере ИИ.
Эрик Шмидт широко известен как технологический инвестор и один из руководителей, оказывающих значительное влияние на формирование будущего ИИ и мировых технологий. Его визит во Вьетнам вместе с группой экспертов рассматривается как важная веха в укреплении связей и сотрудничества между Вьетнамом и ведущими архитекторами технологий, а также крупнейшими мировыми технологическими компаниями в сфере ИИ.
В условиях, когда Вьетнам активно реализует резолюцию Политбюро №57-NQ/TW о прорывном развитии науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации, а также стратегию развития стратегических технологий, ИИ рассматривается как одно из приоритетных направлений для повышения национальной конкурентоспособности и создания новых драйверов экономического роста.
NIC совместно с американской компанией Aitomatic организовал круглый стол на тему «Развитие ИИ во Вьетнаме с участием бывшего председателя корпорации Google Эрика Шмидта». В мероприятии приняли участие руководители технологических групп, компаний, научно-исследовательских институтов, университетов и ведущие специалисты в области технологий, инноваций и ИИ во Вьетнаме, включая Viettel, FPT, Qualcomm, SmartOSC, CMC и другие организации.
Открывая мероприятие, директор NIC Ву Куок Хюи подчеркнул: «Вьетнам стоит перед исторической возможностью совершить прорыв в сфере ИИ и стратегических технологий. Выполняя роль национального центра инноваций, NIC активно соединяет правительство, бизнес, научно-исследовательские институты и университеты с ведущими технологическими корпорациями, инвестиционными фондами и международными экспертными сетями для стимулирования инноваций, внедрения ИИ и повышения конкурентоспособности вьетнамских предприятий».
По его словам, одним из ключевых направлений деятельности NIC является привлечение во Вьетнам «технологических орлов» — ведущих мировых технологических корпораций, крупных инвестиционных фондов, учёных и экспертов — для формирования динамичной инновационной экосистемы, которая позволит вьетнамским компаниям получать доступ к передовым технологиям, качественному капиталу и глобальным рынкам. Благодаря этому NIC стремится сформировать новое поколение вьетнамских технологических компаний, способных успешно конкурировать на международном уровне, а также создать больше быстрорастущих предприятий и новых технологических «единорогов» в сферах ИИ, полупроводников, квантовых технологий, робототехники, беспилотных летательных аппаратов, цифровых и зелёных технологий.
В ходе программы Эрик Шмидт высоко оценил стратегическое видение и курс Вьетнама в области развития ИИ, а также выразил готовность сопровождать страну в создании частного инвестиционного фонда для развития ИИ, содействовать установлению связей между вьетнамскими предприятиями и талантливыми специалистами, а также предоставлять стипендии студентам. Ожидается, что эти проекты сотрудничества будут в ближайшее время реализованы NIC совместно с университетами и профильными ведомствами Вьетнама и внесут важный вклад в развитие национальной экосистемы ИИ и инноваций.
Участники встречи также обсудили возможности и вызовы, стоящие перед Вьетнамом в процессе развития ИИ, включая создание вычислительной инфраструктуры, центров обработки данных, развитие суверенного ИИ (Sovereign AI), подготовку высококвалифицированных кадров, научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность (R&D), а также формирование национальной экосистемы инноваций и ИИ.