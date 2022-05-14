Место сохранения и продвижения театрального искусства туонг

Перед Театром туонга г.Хошимина поставлена задача сохранения и развития данного искусства. После временного перерыва из-за эпидемии COVID-19 театр туонг (классическая драма) официально возобновил представления в гробнице Ле Ван Зуета и Ботаническом саду, которые проходят каждые выходные по утрам.

Артист должен наряжаться так, чтобы соответствовать характеру своего персонажа. Фото: Тхонг Хай/ИЖВИзначально регулярные выступления туонга проходили каждые выходные в гробнице Ле Ван Зуета (р-н Биньтхань) и в Храме королей Хунгов перед Ботаническим садом (район 1). Организаторами представлений выступали Театр туонга г.Хошимина в сотрудничестве с партнерами под руководством Управления культуры и спорта г.Хошимина. Программа направлена на популяризацию театра туонга, а также на развлечение местных и иностранных туристов.

Для того, чтобы обеспечить безопасность во время эпидемии, оргкомитет допускал одновременное присутствие в аудитории чуть более 30 человек. Впрочем, это не помешало людям полюбить представления.





Туонг — это обычная сценическая форма, поэтому макияж здесь особенный, призванный подчеркнуть черты персонажей. Фото: Тхонг Хай/ИЖВ





Артист должен наряжаться так, чтобы соответствовать характеру своего персонажа. Фото: Тхонг Хай/ИЖВ



В туонге макияж, костюмы и жесты четко определены. Фото: Тхонг Хай/ИЖВ

«Перед Театр туонга г.Хошимина поставлена задача сохранения и развития данного искусства, так как если перестать его исполнять, оно больше не сможет существовать. В Ботаническом саду обычно много посетителей. Целые семьи могут познакомиться с туонгом. В будущем, когда закончится пандемия и возобновится туризм, это будет идеальное место для знакомства отечественных и зарубежных гостей с представлениями туонга», — отметил заслуженный артист Хыу Зань, сыгравший важную роль в обучении подрастающего поколения.

И.о. директора Театра туонга г.Хошимина Во Хо Хоанг Ву добавил, что во время четырехмесячного перерыва из-за эпидемии COVID-19 артисты активно репетировали выступления в онлайн-формате, пересматривая старые пьесы и ставя новые постановки. Театр недавно закончил постановку новой пьесы, которая, как ожидается, будет представлена публике вскоре после утверждения.





Артисты в тяжелых костюмах. Фото: Тхонг Хай

Веселые улыбки вокалистов туонга за кулисами.



Поющий оркестр туонга.



Впечатляющие выдуманные персонажи.

Отрывок из спектакля «Флаг Дао Там Суаня».

