Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

КУЛЬТУРА

Место сохранения и продвижения театрального искусства туонг

Перед Театром туонга г.Хошимина поставлена задача сохранения и развития данного искусства. После временного перерыва из-за эпидемии COVID-19 театр туонг (классическая драма) официально возобновил представления в гробнице Ле Ван Зуета и Ботаническом саду, которые проходят каждые выходные по утрам.

 

Артист должен наряжаться так, чтобы соответствовать характеру своего персонажа. Фото:  Тхонг Хай/ИЖВИзначально регулярные выступления туонга проходили каждые выходные в гробнице Ле Ван Зуета (р-н Биньтхань) и в Храме королей Хунгов перед Ботаническим садом (район 1). Организаторами представлений выступали Театр туонга г.Хошимина в сотрудничестве с партнерами под руководством Управления культуры и спорта г.Хошимина. Программа направлена на популяризацию театра туонга, а также на развлечение местных и иностранных туристов.

Для того, чтобы обеспечить безопасность во время эпидемии, оргкомитет допускал одновременное присутствие в аудитории чуть более 30 человек. Впрочем, это не помешало людям полюбить представления.

 


Туонг — это обычная сценическая форма, поэтому макияж здесь особенный, призванный подчеркнуть черты персонажей. Фото: Тхонг Хай/ИЖВ

Артист должен наряжаться так, чтобы соответствовать характеру своего персонажа. Фото:  Тхонг Хай/ИЖВ

В туонге макияж, костюмы и жесты четко определены. Фото:  Тхонг Хай/ИЖВ

«Перед Театр туонга г.Хошимина поставлена задача сохранения и развития данного искусства, так как если перестать его исполнять, оно больше не сможет существовать. В Ботаническом саду обычно много посетителей. Целые семьи могут познакомиться с туонгом. В будущем, когда закончится пандемия и возобновится туризм, это будет идеальное место для знакомства отечественных и зарубежных гостей с представлениями туонга», — отметил заслуженный артист Хыу Зань, сыгравший важную роль в обучении подрастающего поколения.

И.о. директора Театра туонга г.Хошимина Во Хо Хоанг Ву добавил, что во время четырехмесячного перерыва из-за эпидемии COVID-19 артисты активно репетировали выступления в онлайн-формате, пересматривая старые пьесы и ставя новые постановки. Театр недавно закончил постановку новой пьесы, которая, как ожидается, будет представлена публике вскоре после утверждения.


Артисты в тяжелых костюмах. Фото: Тхонг Хай
Веселые улыбки вокалистов туонга за кулисами.

Поющий оркестр туонга.
Впечатляющие выдуманные персонажи.
Отрывок из спектакля «Флаг Дао Там Суаня».
Театра туонга г.Хошимина периодически дает представления по субботним утрам у гробницы Ле Ван Зуета (район Биньтхань) и по воскресным утрам во дворе перед Храмом королей Хунгов (напротив Ботанического сада в районе 1), развлекая гостей и жителей города.

Театра туонга г.Хошимина периодически дает представления по субботним утрам у гробницы Ле Ван Зуета (район Биньтхань) и по воскресным утрам во дворе перед Храмом королей Хунгов (напротив Ботанического сада в районе 1), развлекая гостей и жителей города.

Тхонг Хай/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Яркий фестиваль воздушных шаров в Хойане

Яркий фестиваль воздушных шаров в Хойане

После серии мероприятий, посвященных открытию Национального года туризма-2022 на тему «Куангнам: зеленая туристическая дестинация», утром 25 марта на площади у реки Хоай в древнем городе Хойане состоялся первый масштабный фестиваль воздушных шаров.

ПОДРОБНЕЕ

Top