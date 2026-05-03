Международный финансовый центр - стратегический шаг Вьетнама в глобальной гонке

По словам До Зя Тханга, генерального секретаря Ассоциации вьетнамских предпринимателей в Австралии (VBAA) и председателя Клуба молодых предпринимателей Вьетнама и Австралии, решение Вьетнама создать Международный финансовый центр Вьетнама (VIFC) в Хошимине и Дананге знаменует собой не просто экономический проект, а значительный сдвиг в подходе к институциональным реформам.

Это неизбежный шаг, необходимый стране для выхода за рамки «ловушки среднего дохода» и перехода от модели роста, основанной на переработке и производстве, к управлению потоками капитала, финансовым услугам и услугам с более высокой добавленной стоимостью.

После принятия Национальным собранием резолюции № 222/2025/QH15 о Международном финансовом центре Вьетнама, предусматривающей специальные механизмы в сферах налогообложения, инвестиций, валютного регулирования, иммиграции и резидентства для инвесторов и экспертов, Вьетнам направил четкий сигнал о том, что переходит от обсуждений к активному формированию конкурентоспособной правовой базы. Таким образом, VIFC может стать «институциональной лабораторией» для апробации прорывных механизмов с последующей доработкой и распространением по всей стране.

До Зя Тханг, генеральный секретарь Ассоциации вьетнамских предпринимателей в Австралии (VBAA) и председатель Клуба молодых предпринимателей Вьетнама и Австралии (Фото: ВИА)

По словам До Зя Тханга, в условиях, когда глобальный финансовый порядок все активнее меняется под влиянием искусственного интеллекта, блокчейна и «зеленых» финансов, отказ от проактивного участия чреват тем, что Вьетнам окажется на нижних ступенях цепочки создания стоимости. Оставаться в стороне уже нельзя: страна должна участвовать в формировании правил игры, иначе она рискует остаться в роли производственной базы и поставщика дешевой рабочей силы.

Он отметил, что Вьетнам обладает рядом отличительных преимуществ, которых нет у традиционных финансовых центров.

Во-первых, с точки зрения геополитического положения и интеграции Вьетнам подписал 17 соглашений о свободной торговле, включая несколько соглашений нового поколения, что открывает значительные возможности в сферах торгового финансирования, страхования, логистики и услуг для глобальных цепочек поставок.

Во-вторых, Вьетнам реализует модель «один центр - два направления». Хошимин рассматривается как комплексный финансовый хаб, связанный с зоной свободной торговли, тогда как Дананг сосредоточится на инновациях, финтехе, цифровых активах и будет служить площадкой для апробации новых финансовых моделей. Такая взаимодополняющая структура позволяет Вьетнаму выработать собственный подход, а не копировать уже существующие финансовые центры.

В-третьих, страна формирует экосистему «морской порт - авиация - финансы» вдоль оси Тхутхьем - Лонгтхань - Каймеп. Ожидается, что связка Международного финансового центра Вьетнама в Тхутхьеме, Международного аэропорта Лонгтхань и кластера глубоководных портов Каймеп - Тхивай, интегрированная с зоной свободной торговли Каймепха, позволит оптимизировать потоки капитала, товаров и людей. По словам эксперта, это может создать мощное «цифровое притяжение», привлекая во Вьетнам транснациональные финансовые институты, инвестиционные фонды и компании, оказывающие профессиональные услуги.

Однако До Зя Тханг подчеркнул, что главная проблема Вьетнама заключается не в физической инфраструктуре, а в «мягкой инфраструктуре доверия». Если твердая инфраструктура может быть построена за несколько лет, то доверие инвесторов к правовой, судебной и правоприменительной системам требует последовательных усилий и строгой дисциплины.

Он считает, что институциональные «узкие места» по-прежнему остаются ключевым ограничением. Хотя резолюция № 222/2025/QH15 создает основу для внедрения передовых механизмов, более широкая правовая система все еще отражает традиционное регуляторное мышление и пока не полностью соответствует международным стандартам в таких сложных сферах, как морское страхование, финансирование судов, деривативы и структурированные финансовые продукты. Без ускоренной правовой гармонизации будет трудно привлечь глобальные финансовые институты к переносу ключевых операций во Вьетнам.

Эксперт также указал на проблемы, связанные с высококвалифицированными человеческими ресурсами, добавив, что риски создает и фрагментированное управление. Пересечение полномочий между министерствами и местными органами власти может замедлить процесс принятия решений - критически важный фактор для привлечения крупных финансовых инвесторов. По его словам, для обеспечения успеха VIFC необходим прочный централизованный механизм координации с четко определенной ответственностью.

До Зя Тханг отметил, что Вьетнам находится на переломном этапе, завершая реализацию прежних целей развития и вступая в новый цикл роста. На глобальной финансовой карте страна уже не является лишь наблюдателем, а становится новым претендентом - при условии, что сумеет воспользоваться нынешним «окном возможностей».

До Зя Тханг выделил три приоритета: разработку регуляторной «песочницы» для новых финансовых моделей; укрепление защиты инвесторов посредством правовых механизмов, соответствующих международным стандартам; а также приоритетное развитие человеческого капитала, включая привлечение зарубежных вьетнамцев и международных экспертов.

Он выразил уверенность в том, что при наличии надлежащей политики, институциональных прорывов и широкой поддержки Вьетнам в ближайшие годы способен стать ведущим региональным хабом в сфере авиации, финансов и морской экономики.