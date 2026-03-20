Международная торговая ярмарка Вьетнама 2026 года состоится в апреле

35-я Вьетнамская международная торговая ярмарка (Vietnam Expo 2026), одно из самых престижных и старейших мероприятий такого рода в стране, пройдет с 8 по 11 апреля в Выставочном центре Вьетнама в общине Донгань, Ханой.





Посетители 34-й Вьетнамской международной торговой ярмарки 2025 года. (Фото: ВИА)



Организатором ярмарки выступает Министерство промышленности и торговли Вьетнама, руководство осуществляет Управление по содействию торговле Вьетнама, а непосредственную организацию обеспечивает Национальная акционерная компания торговых ярмарок и рекламы Vinexad. В выставке будут представлены около 500 стендов более чем 420 предприятий из 20 стран и территорий. Ожидается, что мероприятие привлечет порядка 20 тыс. посетителей и торговых делегаций из более чем 50 стран и территорий.



Одним из ключевых акцентов Vietnam Expo 2026 станут международные павильоны, где организации по продвижению торговли, отраслевые ассоциации и компании из разных стран представят свои сильные стороны в области продукции, технологий и бизнес-решений. Эти площадки не только дадут наглядное представление о глобальном торговом сотрудничестве, но и откроют вьетнамским предприятиям прямой доступ к поставщикам, импортерам, дистрибьюторам и инвесторам по всему миру.



Как сообщили в компании Vinexad, ярмарка пройдет в многоотраслевом формате и будет включать основные выставочные зоны, посвященные международным павильонам; экспорту и инвестициям; продуктам питания и «умным» потребительским товарам; электротехнике, электронике и бытовой технике; метизной продукции и ручному инструменту; а также лифтам, комплектующим и вспомогательным отраслям промышленности. Такая диверсифицированная структура призвана помочь предприятиям максимально повысить эффективность торгового продвижения и расширить сети сотрудничества в смежных сферах.



Позиционируемая как мероприятие формата «бизнес для бизнеса» (B2B), выставка будет сосредоточена на прямых мероприятиях по установлению деловых контактов, что позволит компаниям встречаться с потенциальными партнерами, искать импортеров и дистрибьюторов, а также изучать инвестиционные возможности. Для зарубежных предприятий она служит важным выходом на вьетнамский рынок и платформой для подключения к производственным, экспортным и распределительным сетям по всей Юго-Восточной Азии.

Церемония перерезания ленточки в честь открытия Vietnam Expo 2025 (Фото: ВИА)

Помимо экспозиций и торговых мероприятий, в рамках ярмарки пройдет серия специализированных семинаров, бизнес-форумов и презентационно-ознакомительных мероприятий по ключевым направлениям, что создаст дополнительную ценность для компаний-участниц.



В сегментах экспорта и инвестиций, а также продуктов питания и «умных» потребительских товаров запланированы форум, посвященный тенденциям «зеленого» потребления в глобальной электронной коммерции, и программа по представлению белорусской экспортной продукции на вьетнамском рынке.



В секторах метизной продукции, ручного инструмента и вспомогательной промышленности диалоговые сессии и биржи деловых контактов с южнокорейскими партнерами в сферах автокомпонентов и судостроения, а также семинар по интеграции вьетнамских предприятий вспомогательной промышленности в глобальные цепочки поставок, как ожидается, будут способствовать расширению производственного сотрудничества.

Вид на 25-ю Вьетнамско-Китайскую международную торговую ярмарку в провинции Лаокай. (Фото: ВИА

Посещение Ханойского парка вспомогательной промышленности HANSSIP и интерактивная зона DIY также дадут возможность на месте ознакомиться с условиями для инвестиций, производственными технологиями и продукцией.



Кроме того, форум, организованный Ассоциацией лифтов Вьетнама, предложит новый взгляд на интеграцию лифтовых технологий с дизайном и искусством в современном архитектурном пространстве.